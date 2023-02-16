Месси близок к отказу от нового контракта с «ПСЖ». Он хочет перейти в «Интер Майами»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Хорхе Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси все ближе к тому, чтобы отказаться от нового контракта с «ПСЖ».

Срок нынешнего соглашения нападающего с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

Как сообщает L’Équipe, в среду состоялась встреча между Хорхе Месси, отцом футболиста, и руководителями «ПСЖ». По ее итогам стороны не смогли прийти к соглашению.

В январе «ПСЖ» был предельно оптимистично настроен в вопросе о продлении контракта с Месси и ожидал, что быстро договорится с игроком. Но пока сторона аргентинца не принимает новый контракт сроком на 1 год.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится еще одна встреча представителей Месси и «ПСЖ». Однако L’Équipe со ссылкой на родственников Месси пишет, что «дверь, широко открытая во время чемпионата мира, медленно закрывается».

У «ПСЖ» возникло ощущение, что Месси просто тянет время. С начала января стороны не обсуждали продление контракта. Переговоры не срывались, но окружение аргентинца изучало другие варианты продолжения карьеры Лео.

«Продление контракта с ним видится все более и более проблематичным», – говорят в клубе.

Если Месси и рассматривал вариант с возвращением в «Барселону», то только на 6 месяцев, чтобы завершить европейский этап карьеры там, где он начался. Лео хочет перейти в «Интер Майами». Выиграв все крупные международные трофеи, он все чаще думает о том, что его будущее принадлежит на «ПСЖ».

В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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31 комментарий

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Muhammad Juraev
Ответ Евгений Михеев
Ага, особенно ЧМ на самой высокой сложности был пройден))))
Месси 10 очков по гол+пас за 1 ЧМ!
Кринж 10 очков по гол+пас за всю жизнь)
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Dead88 Poets
Ответ кто-то
Опять ересь какая-то. Не поверю, что Месси, будучи в прекрасной физической форме вместо того чтобы играть в Европе, перейдёт в Интер Майами
прекрасной эту форму не назовешь
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Заяцволк
Ничего удивительного, канистру все рассматривают не как футбольный клуб, а как денежное место. И Буффон туда переходил на старость денег заработать на расслабоне, и Месси то же самое сейчас делает. Там вообще никто не парится, всякие там Неймар, Икарди и др. просто приезжали как на круиз, в итоге у французского аутсайдера так и осталось зероЛЧ. Не, кто-то там старается конечно, Мбаппе, Вератти, но это пару человек, не более. Поэтому всё логично - подоил канистру, можно и убегать
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Muhammad Juraev
Ответ Gravdaar Iyaad
Зашкварно, что Месси за последние 8 лет не выиграл ни одну ЛЧ
Зашквар это когда ты за 25 лет делаешь 0+0 в плей офф ЧМ!
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ кто-то
Но тем немее он показывает вполне приличный футбол. Месси- не единственный игрок, который не участвует в прессинге, но почему-то всё время говорят именно про него
это поклонники Кристинки так говорят, хотя про их кумира вообще забыть давно пора.
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Кук Хук
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ ML26
В чем «прекрасная» форма выражается?
Фанат Аль-Насра, почему ты сидишь и обсуждаешь европейский футбол? Тебе к аль-хилялям. Ну форма у него не о чем, всего лишь второе место по гол + пасс в новом сезоне после Холланда, мвп чм, титул чм, это слабо. Вот покер в ворота вратаря любителя это круто
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Фанат Лионеля Месси
Надеюсь на возвращение в Барселону на сезон
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Евгений Михеев
Ответ atomio
Походу после ЧМ он прошел весь футбол на самой высокой сложности (без сэйвов и чекпоинтов) и он ему стал не интересен теперь.
Ага, особенно ЧМ на самой высокой сложности был пройден))))
+1
-5
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Maverick407
слава Богу! главное чтоб ушел, ПСЖ нужны не тени великого прошлого, а настоящие и будущие легенды...
+2
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Заяцволк
Ответ ML26
В чем «прекрасная» форма выражается?
Игры 18 голы 10 передачи 10
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Прессинг Рангника
Можно понять , уже не интересно видимо
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кто-то
Ответ Budabuda
Месси уже лет 5 как вообще не участвует в командном прессинга.
Но тем немее он показывает вполне приличный футбол. Месси- не единственный игрок, который не участвует в прессинге, но почему-то всё время говорят именно про него
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Va_BanK
Ответ Luffy Die
неужели все так и будет?
Он выиграл все что можно, для многих его достижения это всего лишь фантазии, так что я не удивлен.
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Roman
ЛЧ Лео уже не тянет, поэтому логично, что хочет уехать чилить в МЛС
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кто-то
Ответ ML26
В чем «прекрасная» форма выражается?
Ну я не думаю, что игрок , победивший на ЧМ и ставший лучшим игрок турнира, находится в плохой форме
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atomio
Походу после ЧМ он прошел весь футбол на самой высокой сложности (без сэйвов и чекпоинтов) и он ему стал не интересен теперь.
+9
-3
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Budabuda
Ответ кто-то
Опять ересь какая-то. Не поверю, что Месси, будучи в прекрасной физической форме вместо того чтобы играть в Европе, перейдёт в Интер Майами
Месси уже лет 5 как вообще не участвует в командном прессинга.
+2
-3
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Lenkoran33
После матча с Баварией там полкоманды надо продавать.Столько денег вбухивают каждый сезон,а результат ноль.С кубка вылетели,в чемпионате отрыв минимальный,в ЛЧ как всегда ни о чем Баварию которую лихорадит каждые 3-4 матча дома обыграть не смогли
+3
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Direct free kick
Ответ Xell
Не в тот Интер)))
В том принтере масик будет игроком глухого запаса
0
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Direct free kick
Давай в Аль Хайфи какой-нибудь. Роналду должен поунижать этого шута
+2
-7
-5
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ML26
Ответ кто-то
Опять ересь какая-то. Не поверю, что Месси, будучи в прекрасной физической форме вместо того чтобы играть в Европе, перейдёт в Интер Майами
В чем «прекрасная» форма выражается?
+9
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Плеймейкер87
Если не ошибаюсь, то у Месси контракт был подписан по схеме 2+1. Так что в теории он может сыграть в следующем сезоне без продления контракта, но думаю это маловероятно при таком сценарии игр против Баварии
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Xell
Не в тот Интер)))
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Сергей Фомичев
Скатертью дорожка. Нужны два хороших партнера для Килиана.
+3
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