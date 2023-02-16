Месси близок к отказу от нового контракта с «ПСЖ». Он хочет перейти в «Интер Майами»

все ближе к тому, чтобы отказаться от нового контракта с «ПСЖ».

Срок нынешнего соглашения нападающего с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

Как сообщает L’Équipe, в среду состоялась встреча между , отцом футболиста, и руководителями « ». По ее итогам стороны не смогли прийти к соглашению.

В январе «ПСЖ» был предельно оптимистично настроен в вопросе о продлении контракта с Месси и ожидал, что быстро договорится с игроком. Но пока сторона аргентинца не принимает новый контракт сроком на 1 год.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится еще одна встреча представителей Месси и «ПСЖ». Однако L’Équipe со ссылкой на родственников Месси пишет, что «дверь, широко открытая во время чемпионата мира, медленно закрывается».

У «ПСЖ» возникло ощущение, что Месси просто тянет время. С начала января стороны не обсуждали продление контракта. Переговоры не срывались, но окружение аргентинца изучало другие варианты продолжения карьеры Лео.

«Продление контракта с ним видится все более и более проблематичным», – говорят в клубе.

Если Месси и рассматривал вариант с возвращением в «Барселону», то только на 6 месяцев, чтобы завершить европейский этап карьеры там, где он начался. Лео хочет перейти в « ». Выиграв все крупные международные трофеи, он все чаще думает о том, что его будущее принадлежит на «ПСЖ».

В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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