«Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному». Ученица Плющенко Софья Титова об оценках на первенстве России среди юниоров

Фигуристка Софья Титова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров.

Титова, которая тренируется у Евгения Плющенко, прыгнула в произвольной два тройных акселя и каскад четверной сальхов – тройной тулуп, а также упала с четверного сальхова.

За прокат фигуристка получила 140,72 балла. После выступления она сказала: «Я 146 набирала с одним тройным акселем. Ну куда?»

– Не очень довольна своими оценками за произвольную программу. В прошлом сезоне я набирала на 6 баллов больше только с одним тройным акселем, а сейчас я сделала два трикселя и четверной сальхов. Причем, сальхов во второй половине.

И такие баллы… Мне они не очень понравились. Не знаю, с чем это связать. Так поставили.

– Может, в принципе здесь судят строже? Это главные соревнования сезона.

– Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному, – сказала Титова.

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