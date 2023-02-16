«Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному». Ученица Плющенко Софья Титова об оценках на первенстве России среди юниоров

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Титова Фигурное катание

Фигуристка Софья Титова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров. 

Титова, которая тренируется у Евгения Плющенко, прыгнула в произвольной два тройных акселя и каскад четверной сальхов – тройной тулуп, а также упала с четверного сальхова.

За прокат фигуристка получила 140,72 балла. После выступления она сказала: «Я 146 набирала с одним тройным акселем. Ну куда?»

– Не очень довольна своими оценками за произвольную программу. В прошлом сезоне я набирала на 6 баллов больше только с одним тройным акселем, а сейчас я сделала два трикселя и четверной сальхов. Причем, сальхов во второй половине.

И такие баллы… Мне они не очень понравились. Не знаю, с чем это связать. Так поставили.

– Может, в принципе здесь судят строже? Это главные соревнования сезона.

– Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному, – сказала Титова. 

Ждем первенство России среди юниорок: те, кто его выигрывал, становились суперчемпионками

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20 комментариев

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Oleandra
Ответ Natalia Solomakha
Ну, так она, может, не против будет, если эта тенденция на всех распространится. Но это будет уже другое ФК.
её как-то особо выделяли своим "невниманием"
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Natalia Solomakha
Ответ Oleandra
Просто тебе стали ставить то, что раньше отмаргивали.
Ну, так она, может, не против будет, если эта тенденция на всех распространится. Но это будет уже другое ФК.
0
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0
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Orange carrot
Сразу видно чья ученица🤪ну там и маман без тормозов. В общем, у девочки прекрасное окружние.
+1
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SALMON
Ответ Иван Любимов
Я думаю, федерации пора реагировать на такие высказывания
А в чем проблема? Спортсмен имеет право на своё мнение
+2
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Natalia Solomakha
Уже давно "всех судят по-разному". Поэтому ФК и превратилось в цирк. И не только у нас, справедливости ради. Девочка молодец, что говорит открыто и не боится, это похвальное качество. Не особо люблю её как фигуристку, "не моя" абсолютно, но зря на неё катят в данном случае.
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Галина Александрова
Титова вся в своего наставника-академика)))
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Heopsa
Сейчас мама разогреется, на неделю шок-контента хватит
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Сергей Лепехин
Ученица Плющенко...
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Noname No
Судейство действительно так себе, но лучше в таком возрасте без титулов про это не высказываться. Судьи у нас имеют привычку обижаться и топить после
+2
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Sat397
Учениц Плющенко не обижают оценками обычно, но жалуются они больше всех. Как пожалуются их ещё сильнеее грибуют, потому и жалуются.
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Е...С
Ответ Иван Любимов
Я думаю, федерации пора реагировать на такие высказывания
А в чем она не права? Молодец Софья, одних под микроскопом, а у других ничего не замечают.
+7
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Vladimir Arutin
Вообще о судействе хорошо расказано в подкасте "сделала""почему женская фигурка свернула не туда".
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Oleandra
Просто тебе стали ставить то, что раньше отмаргивали.
+7
-2
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Призрачный триксель
Действительно,вторая оценка Титовой выше,чем у Садковой,как они там судят вообще
+6
-1
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Алиска в Зазеркалье
Блин, почему не дождаться протоколов и не посмотреть что и как. Ну были недокруты, были.
+6
0
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Ева Винер
если ещё поведение в КИКе можно сослать на эмоции. но в интервью так открыто в таком юном возрасте, когда она ещё без всяких титулов и достижений, обсуждать судейство - это уже за гранью 🤦‍♀️
не помню, чтоб ещё кто-то себе такое позволял...
+14
-3
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Наталья Кононенко
Опять интриги расследования. И все вокруг виноваты
+9
-2
+7
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Иван Любимов
Я думаю, федерации пора реагировать на такие высказывания
+23
-6
+17
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spboksana
пора высказаться маме)
+22
-2
+20
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Нурсултан Хамзаев
Молодец девочка жги дальше)) не терпи не справедливость))
+7
-5
+2
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