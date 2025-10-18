Юрист Прокопец о долгах «Химок»: «Хэппи‑энда не вижу, но какая ответственность людей, выдававших лицензию? Ужесточать процедуру нужно серьезнейшим образом»

Михаил Прокопец оценил шансы экс-сотрудников «Химок» получить выплаты по долгам.

Сообщалось , что общая сумма задолженности подмосковного клуба составляет почти 700 млн рублей.

«К сожалению, тема очень печальная. Никакого хэппи‑энда я не вижу. Мы обсуждаем эти цифры долгов, но я не вижу всех цифр в этом реестре. Это только цифры признанных долгов. Мы работаем над этим через суд.

Интересно, что в этом вопросе мы не обсуждаем РФС . Ведь именно РФС выдал лицензию «Химкам» на тот год, за который сформировался этот долг. Так что вопрос также должен быть адресован РФС как гаранту, выдающему лицензию.

Почему если клуб получил лицензию, у него образовалось столько долгов? На этот вопрос ответа мы не слышим. Мы слышим, какой Садыгов плохой, но эту тему нет смысла обсуждать, здесь все понятно. Но какая ответственность людей, которые выдавали лицензию?

Ужесточать эту процедуру нужно серьезнейшим образом. Я знаю, что, чтобы пройти эту процедуру, достаточно было чуть ли ни нескольких бумажек за подписью, что мы когда‑то там и что‑то принесем. Гарантийные письма так называемые. А такие «письма» приводят к тому, что происходит химкинская трагедия», — сказал спортивный юрист.