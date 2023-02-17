Судья не поставил пенальти в пользу «Юве» на 95-й минуте после ВАР. Футболист «Нанта» сыграл рукой в штрафной, но судья увидел фол туринцев
В матче «Ювентус» – «Нант» (1:1) судья принял спорное решение.
На 95-й минуте Бремер выпрыгнул в полутора метрах от ворот соперника и пробил головой. Однако защитник «Нанта» Фабьен Сантонз сыграл кистью высоко вскинутой руки, отскочив от которой мяч улетел выше ворот.
Главный арбитр Жоау Педру Пиньейру сам сходил к монитору после консультации с арбитрами на ВАР.
После длительного изучения видеозаписей рефери показал, что Бремер фолил в верховой борьбе и назначил штрафной в пользу «Нанта».
Фото: кадр из трансляции ESPN
Как ходили болельщики на матчи, где судьи решают кто прохожит дальше, так и будет ходить.
раз ест ьспрос на продажность суцдей, то будет и предложение.
Вся вина на болельщиков, достаточно перестать ходить на стадионы, и все быстро решат проблемы с судьями.
Так что не нойте пожалуйста, вы сами создали спрос на продажность.
Если он с игры дал от ворот, значит Бреме, по его мнению просила не нарушал, и он тупо не видел момент попадания мяча в руку и? тут его зовут на ВАР, показывают игру рукой, а он усмотривает нарушение в атаке???
ЖК дал вообще не понятно за что, он должен был ее получить только позже и никаких разговоров про КК быть не может
Гол 1 Монако-фол на вратаре
Гол 2 Монако-оффсайд
Два гола засчитанны и вместо победы Байера победа Монако)Класс