Судья не поставил пенальти в пользу «Юве» на 95-й минуте после ВАР. Футболист «Нанта» сыграл рукой в штрафной, но судья увидел фол туринцев

В матче « » – « » (1:1) судья принял спорное решение.

На 95-й минуте Бремер выпрыгнул в полутора метрах от ворот соперника и пробил головой. Однако защитник «Нанта» сыграл кистью высоко вскинутой руки, отскочив от которой мяч улетел выше ворот.

Главный арбитр сам сходил к монитору после консультации с арбитрами на ВАР.

После длительного изучения видеозаписей рефери показал, что Бремер фолил в верховой борьбе и назначил штрафной в пользу «Нанта».

Фото: кадр из трансляции ESPN