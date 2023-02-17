Судья не поставил пенальти в пользу «Юве» на 95-й минуте после ВАР. Футболист «Нанта» сыграл рукой в штрафной, но судья увидел фол туринцев

Теги Нант Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА судьи фото видеоповторы Жоау Педру Пиньейру Фабьен Сантонз Бремер Футбол

В матче «Ювентус» – «Нант» (1:1) судья принял спорное решение.

На 95-й минуте Бремер выпрыгнул в полутора метрах от ворот соперника и пробил головой. Однако защитник «Нанта» Фабьен Сантонз сыграл кистью высоко вскинутой руки, отскочив от которой мяч улетел выше ворот.

Главный арбитр Жоау Педру Пиньейру сам сходил к монитору после консультации с арбитрами на ВАР.

После длительного изучения видеозаписей рефери показал, что Бремер фолил в верховой борьбе и назначил штрафной в пользу «Нанта».

Фото: кадр из трансляции ESPN

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30 комментариев

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113k
Ответ Спортик161
Пенальти железный . Я не понимаю как они с вар умудряются так чудить .
А кто сказал, что Вар решило вопрос с продажностью судей?
Как ходили болельщики на матчи, где судьи решают кто прохожит дальше, так и будет ходить.
раз ест ьспрос на продажность суцдей, то будет и предложение.
Вся вина на болельщиков, достаточно перестать ходить на стадионы, и все быстро решат проблемы с судьями.
Так что не нойте пожалуйста, вы сами создали спрос на продажность.
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Timur_A
Судья не захотел менять своё решение о неназначении пенальти по подсказке ВАР, поэтому нашёл, как оставить его в силе. Интересно, правило о снижении оценки судьи в случае, когда его решение корректирует ВАР, продолжает действовать? Оно же явно вредит качеству судейства. Почему не сделать арбитров ВАР членами бригады арбитра, как сделали лайнсменов? Пусть всегда вместе работают и подсказывают друг другу нон-стоп. Пусть главный арбитр постоянно спрашивает у ВАРа, что он видел, уточняет детали, не стесняется узнавать на угловой мяч ушёл или на удар от ворот, когда это неочевидно. Пусть ВАР тоже постоянно подсказывает по своей инициативе. Зачем придумали этот протокол ВАР?
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Rjcnbr
Ответ Dzhansug Bukiya
Защитник даже не пытался спорить, более того, ни один игрок нанта даже не показывал, что был фол, Бремер выпрыгнул на 2 головы выше защитника нанта, который ошибся со своей позицией и был отыгран
Если изнасилованный не обращается в полицию, то преступления не существует?
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Igmu
Барса и Юве могут даже не ехать на ответные игры, УЕФА чётко поставила задачу перед судьями выбить эти клубы из турнира. Надеюсь недолго осталось до запуска Суперлиги, вообще пофиг в каком виде запустят этот турнир, но главное чтобы уже запустили и чтоб Барса и Юве вышли из УЕФА.
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Dzhansug Bukiya
Ответ Rjcnbr
А чё не так-то. Он же реально прыгал опираясь на плечи игрока Нанта двумя руками. Я мог бы понять, если он Макгваером был, тому это каждый матч прощают, но тут повезло что у судьи уровень повыше чем у АПЛьских
Защитник даже не пытался спорить, более того, ни один игрок нанта даже не показывал, что был фол, Бремер выпрыгнул на 2 головы выше защитника нанта, который ошибся со своей позицией и был отыгран
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Роман
Ответ Bayern_Norway
При всем уважении к Юве они должны были выносить этот Нант до 95 минуте.А не спорить про пен
Нант тоже хорошую игру показал. Да и в целом матч интересный был.
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Роман
Чистый пенальти.
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Александр Володин
Судья- обосрался!
Если он с игры дал от ворот, значит Бреме, по его мнению просила не нарушал, и он тупо не видел момент попадания мяча в руку и? тут его зовут на ВАР, показывают игру рукой, а он усмотривает нарушение в атаке???
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Nika13
руку поднял как ученик в школе
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Лео Франко
Ответ Dzhansug Bukiya
Команду дали клубы суперлиги топить) Где он тут фол увидел, еще и так показывает, как будто бы Бреме вбил в газон игрока нанта, в то время как его действия вообще не игру рукой никак не влияли, чистейшая пенка и удаление
Посмотри с другого ракурса, может тебе яснее станет. Там видно руки игрока Юве на плечах.
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Yu123
Ответ llolishe
Как Бавария Кельн))
ну никто и не спорит как бы
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Rjcnbr
А чё не так-то. Он же реально прыгал опираясь на плечи игрока Нанта двумя руками. Я мог бы понять, если он Макгваером был, тому это каждый матч прощают, но тут повезло что у судьи уровень повыше чем у АПЛьских
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Bayern_Norway
Ответ llolishe
Как Бавария Кельн))
ну да вообще-то.
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llolishe
Ответ Bayern_Norway
При всем уважении к Юве они должны были выносить этот Нант до 95 минуте.А не спорить про пен
Как Бавария Кельн))
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Я всех их сделал
Ответ Игорь Новиков
Юве всю историю мутит с судьями в Италии, но тут их убили.
Ты чё там чешешь, Игорёк, который год уже судьи конкретно топят Юве, но таким как ты проще весь беспредел не замечать и списывать просто на судейские ошибки, тогда как любое редкое решение ВАР в пользу туринцев у таких как ты мгновенно вызывает баттхёрт и визги про "Юве всех купил". Двойные стандарты как есть. А про Милан Берлускони, обласканный судьями и бивший через матч пенальти, уже наверное благополучно забыл.
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Bayern_Norway
При всем уважении к Юве они должны были выносить этот Нант до 95 минуте.А не спорить про пен
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Александр Володин
Этот ВАР сломался, несите другой!!!
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Спортик161
Пенальти железный . Я не понимаю как они с вар умудряются так чудить .
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Рахил Тагиев
господа-эксперты, там небьющий Бремер залез на игрока и невидно. скрин просто стремный сделан
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Zidan GOAT
Ответ llolishe
А почему не удаляют Каземиро уже который сезон?Он что до крови должен фолить на игроках чтобы его удалили?
Потому что Каз не грубый игрок, его фолы дежурные, не более того
ЖК дал вообще не понятно за что, он должен был ее получить только позже и никаких разговоров про КК быть не может
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llolishe
Ответ Игорь Новиков
Юве всю историю мутит с судьями в Италии, но тут их убили.
Манчестер Сити 5 сезонов с судьями дружит и Инфантины ничего не делают только отмазывают от банов на еврокубки)Смех
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Игорь Новиков
Юве всю историю мутит с судьями в Италии, но тут их убили.
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llolishe
Ответ Zidan GOAT
Тогда почему не удалили Кунде?) что то не сходится )
А почему не удаляют Каземиро уже который сезон?Он что до крови должен фолить на игроках чтобы его удалили?
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Dead88 Poets
это юве все купил )))
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llolishe
Ответ GuruFutbola
Та же ситуация, что с рукой фреда Уефа совсем не палится)
Байер-Монако
Гол 1 Монако-фол на вратаре
Гол 2 Монако-оффсайд

Два гола засчитанны и вместо победы Байера победа Монако)Класс
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