«Барселона» не проигрывает с октября – 15 побед и 2 ничьих

« » продлила серию без поражений до 17 матчей.

Команда Хави сыграла вничью с « » (2:2) в .

В последний раз каталонцы проигрывали 26 октября – «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор у них 15 побед и 2 ничьих.

Далее «блауграна» сыграет с «Кадисом» (19 февраля), после чего вновь встретится с «МЮ» (23 февраля).

Хави про 2:2 с «МЮ»: «Равный матч, но было чувство, что «Барселона» может победить. Игра Фреда рукой – явный пенальти»