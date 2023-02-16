«Барселона» не проигрывает с октября – 15 побед и 2 ничьих
«Барселона» продлила серию без поражений до 17 матчей.
Команда Хави сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в Лиге Европы.
В последний раз каталонцы проигрывали 26 октября – «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор у них 15 побед и 2 ничьих.
Далее «блауграна» сыграет с «Кадисом» (19 февраля), после чего вновь встретится с «МЮ» (23 февраля).
Хави про 2:2 с «МЮ»: «Равный матч, но было чувство, что «Барселона» может победить. Игра Фреда рукой – явный пенальти»
А для этого, надо поставить уже наигранную связку, но, к сожалению с Фати или Ферраном (
Рафинья хоть и случайный, но красивый гол положил )