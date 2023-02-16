«Барселона» не проигрывает с октября – 15 побед и 2 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Барселона» продлила серию без поражений до 17 матчей.

Команда Хави сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в Лиге Европы.

В последний раз каталонцы проигрывали 26 октября – «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор у них 15 побед и 2 ничьих.

Далее «блауграна» сыграет с «Кадисом» (19 февраля), после чего вновь встретится с «МЮ» (23 февраля).

Хави про 2:2 с «МЮ»: «Равный матч, но было чувство, что «Барселона» может победить. Игра Фреда рукой – явный пенальти»

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9 комментариев

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Barca
Ответ Кирилл
Радует, что после второго пропущенного гола не опустили головы, а побежали вперед сравнивать счет и за победой. Рафинья хоть и случайный, но красивый гол положил )
Он такой же за Лидс забил
+2
-1
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Barca
Ответ GuruFutbola
Отличная работа Хави, но судя по тому, какую линию он выставил в обороне, казалось что хочет слить этот кубок
Если хотим получить дивиденды за выигранные трофеи, то надо выиграть ЛЕ.
А для этого, надо поставить уже наигранную связку, но, к сожалению с Фати или Ферраном (
+1
-1
0
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Кирилл
Радует, что после второго пропущенного гола не опустили головы, а побежали вперед сравнивать счет и за победой.

Рафинья хоть и случайный, но красивый гол положил )
+15
-1
+14
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ckarlosson
Ответ Кирилл
На табло вроде бы ничья )
Я как болельщик Барсы говорю. Шансы очень маленькие на Олд Траффорде. Сегодня должны были выигрывать.
+1
-1
0
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GuruFutbola
Отличная работа Хави, но судя по тому, какую линию он выставил в обороне, казалось что хочет слить этот кубок
+5
-5
0
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Barca
Ответ ckarlosson
Сегодня Барса проиграла..
Счёт на табло
0
0
0
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Кот Ученый
Ответ Кирилл
На табло вроде бы ничья )
он живёт в альтернативной реальности)
+9
-2
+7
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Кирилл
Ответ ckarlosson
Сегодня Барса проиграла..
На табло вроде бы ничья )
+18
-2
+16
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ckarlosson
Сегодня Барса проиграла..
+2
-8
-6
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