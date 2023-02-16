Лига Европы. 1/8 финала. «Барса» против «МЮ», «Ювентус» сыграет с «Нантом», «Байер» примет «Монако» Головина

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«Барселона» примет «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

В других матчах «Аякс» сыграет с «Унионом», «Монако» Александра Головина отправится в гости к «Байеру», «Ювентус» будет противостоять «Нанту», а «Севилья» примет ПСВ.

Лига Европы

1/8 финала

Первые матчи

Барселона Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
16 февраля, 20.45, «Камп Ноу»
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Аякс Нидерланды – Унион Германия
Дата проведения
16 февраля, 20.45, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шахтер Украина – Ренн Франция
Дата проведения
16 февраля, 20.45, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ред Булл Австрия – Рома Италия
Дата проведения
16 февраля, 20.45, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер Германия – Монако Монако
Дата проведения
16 февраля, 23.00, «БайАрена»
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Ювентус Италия – Нант Франция
Дата проведения
16 февраля, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спортинг Португалия – Мидтьюлланд Дания
Дата проведения
16 февраля, 23.00, «Жозе Алваладе»
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Севилья Испания – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
16 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЕ

Статистика ЛЕ

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43 комментария

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FC Nantes-Atlantique
Ощущение, что сегодня получим по полной! Помимо того, что игроки Ювентуса выше классом! Так у нас полная импотенция в атаке. У Ганаго (умерла дочка, он улетел домой). Делор, получил травму. Играть 4-5-1 или 5-5-1 все равно пропустим. Печаль...
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Zumer
Барсе удачи!
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Boni Jek
Ответ red hikkikomori
Празднует победу над Эльче наверное)
😀))++ точно,я что то не подумал))
+1
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red hikkikomori
Ответ Boni Jek
Мой Казахстанский земляк Аграим Аграим не заглядывал еще? Или уже отписался с другой анкеты.
Празднует победу над Эльче наверное)
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Panda_91
Ответ falkao2013
Зачем тогда ты ко мне с этим обращаешься?
Ну ты ведь про ссылку заговорил. Тебе ее предоставили. А вы даже этого не можете сделать, когда в обратку разговор идет.
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falkao2013
Ответ Panda_91
Комментарий удален модератором
Зачем тогда ты ко мне с этим обращаешься?
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Nexus I
Удачи Аяксу и ПСВ!
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Panda_91
Ответ BurBon
фкотскок, это про сливочный клуб. Столько чашек с судеским душком и отскоков на 90-х минутах, нет ни у кого.
ФК "Отскок" это как раз про барселону. Только они падают от пустой пластиковой бутылки впятером и корчаться от болей
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Антибаскет Поповича
На этой неделе больше ждал матчей ЛЕ, нежели ЛЧ. В общем-то, вчера и позавчера можно было спать. В ЛЕ команды обычно живее играют, на что и надежда. Тем более, в свете последних событий, для Ювентуса того же турнир становится крайне важным, что позволяет рассчитывать на ответственный подход. Кто знает, может, Костич выиграет ЛЕ два года подряд в составе двух разных команд.
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Panda_91
Ответ falkao2013
Скинь ссылку где официально поймали на "заносах судьям". Именно судьям,а не компании,которая и правда занималась и занимается отчётами по молодёжи и техническими отчетами, касающимися профессионального судейства, которые были призваны дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой команды и резервной команд.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Мурат Абдрахманов
разве 1/8? 1/16 же вроде, sports?)
Дак это и есть 1/16. Команды, которые с 1-го места вышли, начинают с 1/8. Тут вторые команды групп лиги Европы и третие команды групп Лиги чемпионов
0
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Экспертное мнение
Барса-МЮ матч уровня ЛЧ, оба клуба идут в зоне ЛЧ в чемпе
+1
-1
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BurBon
Ответ белошип
Не повезло МЮ с соперником Им придётся играть с клубом официально пойманым на заносах судьям Но в любом случае удачи красным,надеюсь таки победят на тренировочном спотифае ’фкотскок’)
фкотскок, это про сливочный клуб. Столько чашек с судеским душком и отскоков на 90-х минутах, нет ни у кого.
+4
-2
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Boni Jek
Мой Казахстанский земляк Аграим Аграим не заглядывал еще? Или уже отписался с другой анкеты.
+3
-2
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Alexandr Donskoy
Барселона Манчестер юнайтед сильная вывеска.
+4
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falkao2013
Ответ белошип
А компания принадлежала Хосе Марии,который был боссом судей)
Ну давай ещё раз. Боссом судей он не был, был вице-президентом технического комитета. Никаких доказательств,что судьи,как ты это описал,получали деньги на руки нет. Если даже федерация Испании и Лига не планирует заводить дело на Барселону за неимением фактов коррупции,то о чем ты можешь вообще писать тут?!
0
-1
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Zidane 21
единственный шанс попасть в ЛЧ на следующий сезон.

Вперёд Ювентус! верим в победу!
+3
-1
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белошип
Ответ falkao2013
Там даже для слепых можно разобрать,что платили компании. Не лично в руки,а компании.
А компания принадлежала Хосе Марии,который был боссом судей)
+1
-2
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Alexander Sragovich
Головин купил Монако?!
0
-1
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falkao2013
Ответ белошип
https://www.sports.ru/football/1114900303-barsa-platila-vicze-prezidentu-ispanskogo-sudejskogo-komiteta-s-2016-p.html?sl=1
Там даже для слепых можно разобрать,что платили компании. Не лично в руки,а компании.
0
0
0
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белошип
Ответ falkao2013
Скинь ссылку где официально поймали на "заносах судьям". Именно судьям,а не компании,которая и правда занималась и занимается отчётами по молодёжи и техническими отчетами, касающимися профессионального судейства, которые были призваны дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой команды и резервной команд.
https://www.sports.ru/football/1114900303-barsa-platila-vicze-prezidentu-ispanskogo-sudejskogo-komiteta-s-2016-p.html?sl=1
+1
-2
-1
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Данил Кублицкий
Если не читать статус турнира , то ощущение что идёт 3 и 4 день лч 😁
+1
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falkao2013
Ответ белошип
Не повезло МЮ с соперником Им придётся играть с клубом официально пойманым на заносах судьям Но в любом случае удачи красным,надеюсь таки победят на тренировочном спотифае ’фкотскок’)
Скинь ссылку где официально поймали на "заносах судьям". Именно судьям,а не компании,которая и правда занималась и занимается отчётами по молодёжи и техническими отчетами, касающимися профессионального судейства, которые были призваны дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой команды и резервной команд.
+1
-2
-1
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белошип
Не повезло МЮ с соперником
Им придётся играть с клубом официально пойманым на заносах судьям
Но в любом случае удачи красным,надеюсь таки победят на тренировочном спотифае ’фкотскок’)
+3
-4
-1
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Заяцволк
О, топ-матчи, не то что вчерашние середняки какие-то играли, я глянул, там какой-то Мудрик просто туда-сюда бегал, сначала подумал, что какой-то болельщик на поле выбежал, и от стюардов пытается скрыться. Ну наш Ёвентос очевидно побеждает, 1:0 по классике. МЮ-Барса наверное ничья, хз
+7
0
+7
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