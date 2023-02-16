Лига Европы. 1/8 финала. «Барса» против «МЮ», «Ювентус» сыграет с «Нантом», «Байер» примет «Монако» Головина
«Барселона» примет «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.
В других матчах «Аякс» сыграет с «Унионом», «Монако» Александра Головина отправится в гости к «Байеру», «Ювентус» будет противостоять «Нанту», а «Севилья» примет ПСВ.
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 16 февраля, 20.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 16 февраля, 20.45, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 16 февраля, 20.45, «Стадион Войска Польского»
- Дата проведения
- 16 февраля, 20.45, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 16 февраля, 23.00, «БайАрена»
- Дата проведения
- 16 февраля, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 февраля, 23.00, «Жозе Алваладе»
- Дата проведения
- 16 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Вперёд Ювентус! верим в победу!
Им придётся играть с клубом официально пойманым на заносах судьям
Но в любом случае удачи красным,надеюсь таки победят на тренировочном спотифае ’фкотскок’)