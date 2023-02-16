Лига Европы. 1/8 финала. «Барса» против «МЮ», «Ювентус» сыграет с «Нантом», «Байер» примет «Монако» Головина

« » примет « » в 1/8 финала .

В других матчах « » сыграет с « », «Монако» Александра Головина отправится в гости к «Байеру», «Ювентус» будет противостоять «Нанту», а «Севилья» примет ПСВ.

Лига Европы

1/8 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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