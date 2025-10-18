Гласнер сообщил об уходе Гехи из «Пэласа» в следующем году – защитник отказался продлить контракт. У него летом сорвался переход в «Ливерпуль»
Марк Гехи решил покинуть «Кристал Пэлас».
Об этом рассказал главный тренер команды Оливер Гласнер.
Действующее соглашение защитника и клуба рассчитано до завершения этого сезона.
«Кажется, Марк уже сказал нам, что не подпишет новый контракт. Он уходит в следующем году. Клуб хотел, чтобы он остался. Ему был предложен новый контракт. Но Марк сказал: «Я хочу чего-то другого». И это нормально», – заявил Оливер Гласнер.
Напомним, что этим летом у Марка Гехи сорвался переход в «Ливерпуль», поскольку «Кристал Пэлас» решил не продавать защитника.
В этом сезоне Гехи провел 7 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
