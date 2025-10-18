Гласнер сообщил об уходе Гехи из «Пэласа» в следующем году – защитник отказался продлить контракт. У него летом сорвался переход в «Ливерпуль»

Марк Гехи решил покинуть «Кристал Пэлас».

Об этом рассказал главный тренер команды Оливер Гласнер .

Действующее соглашение защитника и клуба рассчитано до завершения этого сезона.

«Кажется, Марк уже сказал нам, что не подпишет новый контракт. Он уходит в следующем году. Клуб хотел, чтобы он остался. Ему был предложен новый контракт. Но Марк сказал: «Я хочу чего-то другого». И это нормально», – заявил Оливер Гласнер.

Напомним, что этим летом у Марка Гехи сорвался переход в «Ливерпуль », поскольку «Кристал Пэлас » решил не продавать защитника.

В этом сезоне Гехи провел 7 матчей в АПЛ , забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.