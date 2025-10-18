МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нэшвилла», «Атланта» Миранчука примет «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
В МЛС пройдут заключительные матчи регулярного чемпионата.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Нэшвиллом», «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука примет «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится дома с «Хьюстон Динамо».
МЛС
Регулярный чемпионат
18 октября 22:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
18 октября 22:00, GEODIS Park
Не начался
19 октября 01:00, Чилдренс Мерси Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
