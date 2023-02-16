Рудковская о пении Загитовой: «Не знаю, кто придумал эту идею, но я бы этому человеку поставила двойку! Полнейший непрофессионализм – так подставлять спортсменку»

Теги женское катание Яна Рудковская Алина Загитова Александра Трусова музыка Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«К Алине у меня никаких вопросов! Красивая спортсменка, которая должна продолжать удивлять, удивлять и еще раз удивлять!

Теперь про номер с Юлей Zivert. У меня две эмоции: раздражение и грусть.

Раздражение на тех людей, кто готовил Алине номер. Очень большие вопросы к людям. Это полнейший непрофессионализм – так подставлять спортсменку. Если вы готовите номер, элемент шоу, который должен дать вау-эффект, то вы должны проработать все до МЕЛЬЧАЙШИХ деталей! Каждый штрих, каждую ноту! Вы должны отрепетировать все пару десятков раз и только после того, как убедитесь, что это выглядит шикарно, достойно, ошеломляюще в хорошем смысле – давать добро на презентацию публике. Это же анонсировалось, люди этого ждали, вы должны были учесть, что из-за этого повышается общий уровень перфекционизма у зрителей, что они ждут идеальный танец, идеальную песню, идеальное попадание.

Ну вы видите сейчас реакцию? Все говорят про фонограмму, везде об этом пишут. Да, фанаты не заметили или не обратили внимание, но шоу-то смотрели и другие спортсмены, и профессионалы, и журналисты, и обычные зрители.

Я считаю, что можно было просто откататься классно под Юлю, но петь с Юлей дуэтом – это надо иметь такое, знаете, моральное право. Zivert все-таки топовая артистка, которая в любом случае диктует уровень мастерства. У нее потрясающая энергетика, и песня очень сложная в исполнении. Энергозатраты на то, чтобы спортсменка спела наравне с певицей (хотя бы визуально), должны были быть в разы больше. И не Алины в первую очередь, а организаторские! Именно они отвечали за то, чтобы она пела чисто, попадала в фонограмму!

Когда мы с Сашей Трусовой пробовали акробатические трюки или снимали ее под водой, мы проработали все до мелочей, а также был эффект внезапности, это и стало для всех таким крутым сюрпризом, и все ахнули, когда она без страховки взлетела вверх. Когда это была вода, и съемка под водой, это тоже вышло очень красиво! Если бы это было не очень, никто бы никогда бы не стал реализовывать эти идеи.

А грустно, потому что Алина прекрасная спортсменка и могла бы использовать лед с куда большим шиком и куда сложнее продуманными номерами.

Я не знаю, кто придумал эту идею, но я бы этому человеку поставила двойку! Если уж вы приглашаете девочку в такую историю, олимпийскую чемпионку и гордость России, ну марку-то держите до конца и до ума все доведите! Идея-то была рабочая и хорошая. Тем более с таким пулом рекламы, а получилась, увы, далеко не «вишенка на торте»! Обидно!» – написала Рудковская.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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Нет
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143 комментария

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Дружба11
Яна,вот серьезно,чем Алина хуже Билана???И чем пение Билана лучше чем пение Алины?
Билана,который без фонограммы и рта не раскрывает?
правильно НИЧЕМ не хуже Алина спела твоего Билана.
А свой хит дело по щелчку решаемое сама знаешь.
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Jaroslav Aleksandr
У завистливых людей успехи и достижения других всегда вызывают страх и почти рефлекторное стремление защищаться, используя самые недостойные приемы и способы, воздействуя на самые низшие струны человеческого сознания. Как часто в жизни приходится слышать этот завистливый визг и скрежет зубов. Как часто мы наблюдаем, как вокруг одаренного, талантливого человека образуется кольцо завистников, дружно пытающихся смять, затоптать, опорочить, принизить смотрящего в будущее. С тем, чтобы выпятить свое убогое настоящее, сохранить иллюзию своей собственной значимости. <Борис Нисензон>
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Rums67
Ответ fillette
Теперь Саше придется петь с Биланом ))).
Сашу с Биланом опередили ?
Поэтому некоторые расстроены.
А не он ли под ФАНЕРУ поёт, ну такой не естественно весёлый, падает. Потом извиняется.
Потом просится перепеть бесплатно.
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Lapo Elkann
Ответ Olgacher
На аниматора скорее, похожа Саша Трусова. И чем дальше, тем больше, к сожалению
Не думаю, что от этого вам легче.
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varick
Загитова нашла свою нишу - быть "модным фриком", "лучшей телеведущей", "певицей", и т.д. Этот фриковатый образ эксплуатировался на ЛП, и на этом шоу Кононов тоже планировал вырядить ее как чучело, и выставить на всеобщую потеху ее корявое живое пение.

Но Яна Рудковская кажется искренне считает что если приложить профессиональные усилия настоящего продюсера, то из Алиночки можно сделать настоящую симпатичную звездочку, без приставки "фрик". 🙂

Интересно, и непонятно, почему же фанаты Загитовой так ненавидят Яну Рудковскую? 🤔
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Дружба11
Ответ 11111-1111
Яна, двойку поставить вам за ваши свистопляски, которые называете шоу . да и микрофон как комментатору вам брать не надо- это не ваше, не позорьтесь
ой какое классное слово-свистопляски)))) и в точку,в яблочку)))класс!
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Black&White
Я бы лучше на пьяного Билана посмотрела, он все равно выглядел как профессионал.
Билан выглядел как пьяный вхлам. Он даже толком рот под фонограмму открыть не смог.
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RMandYNWA
Ответ Е...С
Алина сразу все поняла и побежала смс-ки Тутберидзе показывать.
Показывать смски- фишка Тутберидзе ))
Мне кажется на тот момент у кого-то из тимТ был доступ к аккаунту Алины, сама она личное в общественное пространство никогда не вываливает.
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11111-1111
Яна, двойку поставить вам за ваши свистопляски, которые называете шоу . да и микрофон как комментатору вам брать не надо- это не ваше, не позорьтесь
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Наталья Карлова
эх прилетит мне минусов, но Яна права... тут пишут, что Яна сама еще тот "певец" и лезет куда не надо - это так! Но у Яны имидж такой лезть везде - она в шоу работает... Даже отрицательные отзывы ей на руку! а Алина... возможно надо пробовать все - но как-то и собственные таланты надо реально оценивать!
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Black&White
Ответ Оксана Иванова
Как говорят поклонники Загитовой: «ну, захотел человек встать на пуанты, имеет право, т.к она то, т.к она это… она развивается, она ищет себя, пусть делает что хочет, а у остальных рвет кое-что» и так далее. Видимо Саша Трусова и ее продюсеры считают, что пусть привлекает внимание, а с ним и деньги фанатиков.
Ахнули только хейтеры. Остальные или не заметили, или отнеслись положительно. Только завсегдатаям спортса Саша на пуантах покоя не дает.
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Лучшее_враг_хорошего
У меня как у человека кое-что смыслящего в балете рвотный рефлекс от уровня тех, кто «проработал» выход Трусовой на пуантах.
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Rums67
Ответ Olgacher
Ой, зря Яна не сдержала досаду и выступила. Сейчас ей совершенно справедливо накидают в панамку...
Зависть плохое качество.
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Дружба11
Ответ kovfun-barrios
Давайте будем честны, в России не подпускают к музыкальной индустрии реально талантливых исполнителей уже лет 10, особенно в жанре поп-музыки, гитарная музыка вся в андерграунде. А на вершине сплошные Милохины, Дмитренко, Бузовы и прочие Зиверты с Максимами.
Билана с Киркоровым туда же и всю эту глянцевую бездарную шушеру типа Тимати,Юркиса,Ханн..........псевдорэперов алярус
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Black&White
Ответ Тихонида
Мне кажется Яна очень бы хотела продюссировать Алину как певицу и жалеет об упущенных возможностях. Давненько я такой истерики у неё не видела)
Я думаю получилось бы лучше, чем у сегодняшнего пиарщика. По крайней мере без вот таких фейлов.
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Лакс
Теперь еще более понятно, что для Саши все придумывается и продумывается по правилам шоубиза, и в т.ч. назначение встречи с фанатами на время соревнований одиночниц на К1К.
И Яне конечно трудно понять девушку с огромным спортивным азартом и живущую по принципу, что мечты надо претворять в жизнь без оглядки на чье-то мнение.
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Black&White
Ответ Askorbinka
Яна лучше бы про концерты пьяного Билана рассказала. Как там она до мелочей проработала). Ну и конечно, все поголовно артисты у нас поют вживую🤣. Вот все до одного! И всегда!
Я бы лучше на пьяного Билана посмотрела, он все равно выглядел как профессионал.
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Black&White
Ответ Voronok
Никак не успокоится. Переживает, что Загитова по медийному выхлопу затмила Трусову, которую Матч усиленно пихал в экран и нахваливал. Теперь строчит в попытке задеть и принизить. Про "моральное право" петь с Зиверт, очередной янкин кринж, в ее реальности Зиверт видимо на уровне Адель или Бейонсе, не меньше. Ну и не Рудковской заикаться про проработку мельчайших деталей с их свистопляской, которую они называют "шоу мирового уровня"
Есть выхлоп, а это что было? Достаточно грамотный комментарий человека, который давно варится в шоу-бизнесе. Пиарщику Алины - двойка.
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kovfun-barrios
Давайте будем честны, в России не подпускают к музыкальной индустрии реально талантливых исполнителей уже лет 10, особенно в жанре поп-музыки, гитарная музыка вся в андерграунде. А на вершине сплошные Милохины, Дмитренко, Бузовы и прочие Зиверты с Максимами.
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11111-1111
за пуанты Трусовой Яне поставить двойку. это просто жуть была
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Black&White
Ответ Vendetta4111323
Яна, а вы проработали до мелочей Сашин выход на пуантах? У балетных явно кровь из глаз была при просмотре Про полёты без страховки помолчу. Тем более они тоже были далеко не на высоте по исполнению, что естественно, даже Марк рассказывал, как наскоро это готовилось. Что за двойные стандарты
Вообще-то выход Саши в пуантах выглядел уместно и не анонсировался во всех сетях и тг-каналах. Ни у кого не было ни ожиданий ни разочарований по этому поводу, кроме хейтеров разве что. А о выходе Алины с песней знали все. Поэтому об этом столько говорят. К чему на Сашу переводить стрелки? Она никогда не показывала свои репетиции с балеринами и не пиарилась вокруг балетной сцены.
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Elenavasilevna
Ответ Сайтама
А как же "не хочу давать комментарии и лучше промолчу" ? 😄
Терпела из последних сил, рвануло! ))))
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Arina_S
А про караван Рудковская забыла))))))....Красивущая, талантливая Абсолютная чемпионка Алина Загитова, единственая в России и вторая в мире продолжает заниматься любимым делом, жить свою жизнь не оглядываясь. Хочет поет, хочет танцует....Что шоу было?...да нет который день обзвон про Алину Загитову
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Toradora
Ответ Natalia Bagaeva
Не пойму -Яна по второму кругу пошла? вот это подрыв!🎉🎉🎉😉😜
Это спортс по пятому (?) кругу пошел😄
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Е...С
Ответ Rums67
Локти кусают некоторые. 1. не удалось переманить! 2. "Влюбленные" опередили. Они первые с этой фишкой. Браво им. Представители Хрустального впереди всех. Алине спасибо. Браво!!!
Алина сразу все поняла и побежала смс-ки Тутберидзе показывать.
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