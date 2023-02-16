Рудковская о пении Загитовой: «Не знаю, кто придумал эту идею, но я бы этому человеку поставила двойку! Полнейший непрофессионализм – так подставлять спортсменку»

Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки .

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«К Алине у меня никаких вопросов! Красивая спортсменка, которая должна продолжать удивлять, удивлять и еще раз удивлять!

Теперь про номер с Юлей Zivert. У меня две эмоции: раздражение и грусть.

Раздражение на тех людей, кто готовил Алине номер. Очень большие вопросы к людям. Это полнейший непрофессионализм – так подставлять спортсменку. Если вы готовите номер, элемент шоу, который должен дать вау-эффект, то вы должны проработать все до МЕЛЬЧАЙШИХ деталей! Каждый штрих, каждую ноту! Вы должны отрепетировать все пару десятков раз и только после того, как убедитесь, что это выглядит шикарно, достойно, ошеломляюще в хорошем смысле – давать добро на презентацию публике. Это же анонсировалось, люди этого ждали, вы должны были учесть, что из-за этого повышается общий уровень перфекционизма у зрителей, что они ждут идеальный танец, идеальную песню, идеальное попадание.

Ну вы видите сейчас реакцию? Все говорят про фонограмму, везде об этом пишут. Да, фанаты не заметили или не обратили внимание, но шоу-то смотрели и другие спортсмены, и профессионалы, и журналисты, и обычные зрители.

Я считаю, что можно было просто откататься классно под Юлю, но петь с Юлей дуэтом – это надо иметь такое, знаете, моральное право. Zivert все-таки топовая артистка, которая в любом случае диктует уровень мастерства. У нее потрясающая энергетика, и песня очень сложная в исполнении. Энергозатраты на то, чтобы спортсменка спела наравне с певицей (хотя бы визуально), должны были быть в разы больше. И не Алины в первую очередь, а организаторские! Именно они отвечали за то, чтобы она пела чисто, попадала в фонограмму!

Когда мы с Сашей Трусовой пробовали акробатические трюки или снимали ее под водой, мы проработали все до мелочей, а также был эффект внезапности, это и стало для всех таким крутым сюрпризом, и все ахнули, когда она без страховки взлетела вверх. Когда это была вода, и съемка под водой, это тоже вышло очень красиво! Если бы это было не очень, никто бы никогда бы не стал реализовывать эти идеи.

А грустно, потому что Алина прекрасная спортсменка и могла бы использовать лед с куда большим шиком и куда сложнее продуманными номерами.

Я не знаю, кто придумал эту идею, но я бы этому человеку поставила двойку! Если уж вы приглашаете девочку в такую историю, олимпийскую чемпионку и гордость России, ну марку-то держите до конца и до ума все доведите! Идея-то была рабочая и хорошая. Тем более с таким пулом рекламы, а получилась, увы, далеко не «вишенка на торте»! Обидно!» – написала Рудковская.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму