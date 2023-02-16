👑 Йоханнес Бо выиграл 5 золотых медалей в 5 гонках на чемпионате мира в Оберхофе. По общему числу наград он уступает лишь Бьорндалену

Теги Уле Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо завоевал пятую золотую медаль на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня Бо вместе с Марте Ульсбю-Ройселанн выиграл сингл-микст. Ранее он победил в смешанной эстафете, спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке. 

Для Йоханнеса это 17-е золото чемпионатов мира в карьере и 29-я по счету медаль ЧМ (17-9-3).

По общему количеству наград Бо опередил француза Мартена Фуркада (13-10-5) и уступает лишь Уле Эйнару Бьорндалену, у которого 45 медалей (20-14-11).

18 февраля на ЧМ в Оберхофе пройдет мужская эстафета, 19 февраля – масс-старт.

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

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39 комментариев

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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Дима Ермаков
У Бьорндалена всю карьеру в конкурентах были Глыбы биатлона. А у рыжего никого. Только вначале карьеры Фуркад. А сейчас вообще никого. Не самуэльсон же соперник😃😆😂
Ещё и Латыпова убрали😂
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Жорег Борщофф
Ответ нытики реала
если бы были россияне он бы не выиграл,с каких пор россияне стали высоко котироватся в биатлоне? Он выигрывает у лучших биатлонистов мира в одну калитку, а про россиян вообще молчу, он бы привёз им вагон и маленькую тележку, или вы всерьёз думаете что лидеры россиян смогли бы у него выиграть? По точности стрельбы, про скорость вообще молчу.
Мы этого не узнаем. Факт, что это не спортивно и эти победы со вкусом говна.
+1
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+1
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Александр Миронов
Ответ ParovozovArkadij
Ну, справедливости ради, у норвежцев непобедимым выглядит только Йося, а все остальные - обычные люди со своими слабыми местами, которых можно обыграть. В хорошей форме Эд вполне бы мог зацепить несколько подиумов за сезон.
Откуда такой вылез
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-1
-1
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нытики реала
если бы были россияне он бы не выиграл,с каких пор россияне стали высоко котироватся в биатлоне? Он выигрывает у лучших биатлонистов мира в одну калитку, а про россиян вообще молчу, он бы привёз им вагон и маленькую тележку, или вы всерьёз думаете что лидеры россиян смогли бы у него выиграть? По точности стрельбы, про скорость вообще молчу.
+1
-1
0
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Xell
Ответ RG26
Не знаю, как у других, но у меня, даже несмотря на такие достижение, не складывается впечатление, что он на уровне Фуркада и Бьорндалена. Те казались какими-ты глыбами, а он почему-то нет.
Он уже наравне с ними. После ОИ 2026может обойти))
0
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0
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Xell
Ответ Антон Кривоногов
Что, опять? «Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов 😁 Чемпионат.сом
Напился)
0
0
0
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Александр Кудрявцев
Ответ Александр Суходолов
Да ладно тут заливать
👍👍👍👍
+2
0
+2
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Галка
Ответ arspurs9
Потому что те катались во времена конкуренции, конкуренты Бе же сами норвежцы. Это так себе сражение.
Дисциплин на ЧМ было меньше. Возможности выиграть значит меньше.
0
0
0
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Александр Кудрявцев
Ответ Александр Миронов
Не понял кто ставит дизлайки что против России идёте
💪💪💪💪
+1
0
+1
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АРХАТ
Давайте прежде всего оценивать стату в личке без команд.
У Фуркада 70% золота в одиночке, а у Бё от силы половина
+1
-3
-2
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Дима Ермаков
Ответ M P
Как. Он. Это. Делает. Никакому. Бьорндалену. И. Не. Снилось.
У Бьорндалена всю карьеру в конкурентах были Глыбы биатлона. А у рыжего никого. Только вначале карьеры Фуркад. А сейчас вообще никого. Не самуэльсон же соперник😃😆😂
+6
-1
+5
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Xell
Ответ M P
Хотелось бы верить, но ничего нет в спорте интереснее и непредсказуемее чем биатлонная эстафета…
Но есть один нюанс. Стурла и Йося бегут как 2обычных эстафетчика сразу каждый)))
0
-1
-1
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Александр Суходолов
Ответ Александр Кудрявцев
Ну правильно что не выигрывать то. Если главного соперника в лице России нет
Согласен
+2
-2
0
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Александр Суходолов
Ответ Александр Миронов
А сейчас России нет, вот и властуют
👍👍👍👍
+2
0
+2
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Александр Суходолов
Ответ ParovozovArkadij
Ну, справедливости ради, у норвежцев непобедимым выглядит только Йося, а все остальные - обычные люди со своими слабыми местами, которых можно обыграть. В хорошей форме Эд вполне бы мог зацепить несколько подиумов за сезон.
Да ладно тут заливать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Миронов
Ответ M P
На сотне то его Латыпов вчистую уделал бы!💪
👍👍👍👍
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Миронов
Ответ Александр Кудрявцев
Ну правильно что не выигрывать то. Если главного соперника в лице России нет
Не понял кто ставит дизлайки что против России идёте
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5658y8bs5f
Эстафета точно за норвегией, а с такими ногами в масс старте Йоханнес и с 3 выиграет
+2
0
+2
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skytent1
Ответ RG26
Не знаю, как у других, но у меня, даже несмотря на такие достижение, не складывается впечатление, что он на уровне Фуркада и Бьорндалена. Те казались какими-ты глыбами, а он почему-то нет.
Потому что конкуренция была у бьорндалена всегда по крайней мере сначала Фишер Пуаре , потом свендсен ,потом уже фуркад , а тут он один выиграет сколько захочет
+9
-1
+8
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ParovozovArkadij
Ответ Антон Кривоногов
Что, опять? «Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов 😁 Чемпионат.сом
Ну, справедливости ради, у норвежцев непобедимым выглядит только Йося, а все остальные - обычные люди со своими слабыми местами, которых можно обыграть. В хорошей форме Эд вполне бы мог зацепить несколько подиумов за сезон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Миронов
Ответ Антон Кривоногов
Что, опять? «Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов 😁 Чемпионат.сом
А сейчас России нет, вот и властуют
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M P
Ответ Александр Кудрявцев
Ну правильно что не выигрывать то. Если главного соперника в лице России нет
На сотне то его Латыпов вчистую уделал бы!💪
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Миронов
Ответ Александр Кудрявцев
Ну правильно что не выигрывать то. Если главного соперника в лице России нет
👍👍👍👍👍
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M P
Ответ Mi}{AH
Вот так играючи Йоханнес скорее всего все 7 золотых возьмёт, а эстафете Норвегия суперфаворит, по масс-старту ещё сомнения, но соперники абсолютно нестабильны.
Хотелось бы верить, но ничего нет в спорте интереснее и непредсказуемее чем биатлонная эстафета…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M P
Ответ Антон Кривоногов
Что, опять? «Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов 😁 Чемпионат.сом
Сабж, обыгравший вчистую норвежцев на Олипиаде💪
+3
-2
+1
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