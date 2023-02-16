👑 Йоханнес Бо выиграл 5 золотых медалей в 5 гонках на чемпионате мира в Оберхофе. По общему числу наград он уступает лишь Бьорндалену

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо завоевал пятую золотую медаль на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня Бо вместе с Марте Ульсбю-Ройселанн выиграл сингл-микст. Ранее он победил в смешанной эстафете, спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке.

Для Йоханнеса это 17-е золото чемпионатов мира в карьере и 29-я по счету медаль ЧМ (17-9-3).

По общему количеству наград Бо опередил француза (13-10-5) и уступает лишь , у которого 45 медалей (20-14-11).

18 февраля на ЧМ в Оберхофе пройдет мужская эстафета, 19 февраля – масс-старт.

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Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам