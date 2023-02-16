👑 Йоханнес Бо выиграл 5 золотых медалей в 5 гонках на чемпионате мира в Оберхофе. По общему числу наград он уступает лишь Бьорндалену
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо завоевал пятую золотую медаль на чемпионате мира в Оберхофе.
Сегодня Бо вместе с Марте Ульсбю-Ройселанн выиграл сингл-микст. Ранее он победил в смешанной эстафете, спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке.
Для Йоханнеса это 17-е золото чемпионатов мира в карьере и 29-я по счету медаль ЧМ (17-9-3).
По общему количеству наград Бо опередил француза Мартена Фуркада (13-10-5) и уступает лишь Уле Эйнару Бьорндалену, у которого 45 медалей (20-14-11).
18 февраля на ЧМ в Оберхофе пройдет мужская эстафета, 19 февраля – масс-старт.
Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
У Фуркада 70% золота в одиночке, а у Бё от силы половина