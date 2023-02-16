НБА. «Финикс» примет «Клипперс», «Чикаго» – «Милуоки»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

« » примет на своей площадке « ». « » попытается прервать серию « » из 11 побед подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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