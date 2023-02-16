НБА. «Финикс» примет «Клипперс», «Чикаго» – «Милуоки»

Теги результаты Чикаго Клипперс Милуоки Миннесота Финикс НБА Вашингтон Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

«Финикс» примет на своей площадке «Клипперс». «Чикаго» попытается прервать серию «Милуоки» из 11 побед подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Милуоки
Дата проведения
17 февраля, 03.30, «United Center»
Онлайн матча

Миннесота – Вашингтон
Дата проведения
17 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Финикс – Клипперс
Дата проведения
17 февраля, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Данк Ти-Мака после наброса самому себе – легенда Матчей всех звезд

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Boroveev
Ответ Александр Сметанин
Кеша играет?
если в мвз не играет, то и сегодня не должен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сметанин
Кеша играет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий