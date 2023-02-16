НБА. «Финикс» примет «Клипперс», «Чикаго» – «Милуоки»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.
«Финикс» примет на своей площадке «Клипперс». «Чикаго» попытается прервать серию «Милуоки» из 11 побед подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 февраля, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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