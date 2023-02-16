У «МЮ» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу» в Лиге Европы – 2:2.

В последний раз «МЮ» проигрывал 22 января – «Арсеналу» (2:3) в АПЛ. С тех пор у него 5 побед и 2 ничьих.

Далее манкунианцы примут «Лестер» (19 февраля) и проведут ответный матч против «Барселоны» (23 февраля).

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22 комментария

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cruyff_14
Ответ прощай Роналду
Вы серьёзно? Вы хоть смотрите кого они обыграли, скоро начнутся настоящие матчи, там та трофей и потеряется)
А это были не настоящие матчи ? Виртуальные ?
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прощай Роналду
Ответ cruyff_14
Удивительно , но, учитывая все кадровые проблемы , «МЮ» продолжает претендовать на трофеи.
Вы серьёзно? Вы хоть смотрите кого они обыграли, скоро начнутся настоящие матчи, там та трофей и потеряется)
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Игнор Игнорыч
Ответ 6tspey7tb5
Хави чуть перемудрила с составом без Бальде и Кристянсом. Хаг выжил максимум из состава. Ответный матч будет огонь!!!!
Какой максимум, какой состав? Что не так?
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The Best
Ответ Ansu Fati
Базару нет МЮ сыграл здорово, как и Барселона. Но почему у челси всего 2 победы за 14 последних матчей?
Не знаю,может потому что это совокупность нескольких факторов?)
Полная перестройка в клубе,новый тренер который пришёл посреди сезона,состав в котором много новичков (адаптация нужна если вы про это слышали конечно),ну и реализация ужасная.Ну и некрасиво как-то писать название клуба с маленькой буквы вам так не кажется?)
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Dmitry Kochnev
Ответ DolJun
мю конечно шикарный матч провел, барсе повезло что очко спасли. вот кажется, третье место апл против лидера ла лиги - а по игре была просто пропасть
Я хоть и болею за МЮ, но про пропасть на соглашусь. Согласился бы, если бы не концовка. Конкретно в ней пропасть была как раз в пользу Барсы.
Но в целом да, МЮ был лучше
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eskerro
Ответ Блуждающий странник
МЮ в полном порядке. Команда в ЛЧ любому бы дала бой, сейчас гранды слабые
Поэтому Милану надо брать 8 ЛЧ)
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Ansu Fati
Ответ DolJun
мю конечно шикарный матч провел, барсе повезло что очко спасли. вот кажется, третье место апл против лидера ла лиги - а по игре была просто пропасть
Базару нет МЮ сыграл здорово, как и Барселона. Но почему у челси всего 2 победы за 14 последних матчей?
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Сергей Иванов
Вот, что называется, Тен Хаагу дали время и доверились. Удивительно, что того же самого совершенно не дают сделать Поттеру, хотя у ЭТХ с самого начала тоже никакого рисунка в игре не было, тупо была куча хаотично бегающих балбесов. А сейчас всё ещё всерьёз претендуют на два трофея.
Поттеру решили дать пару сезонов на перестройку команды, судя инсайдам из клуба.
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Romanian_Daddy
Ответ Ахма Начоо
Ну так там и состав немного другой был, у Лидс тогда хорошо играл Магуайр но даже с чужим игрокам в составе МЮ выйграл.
Ахаххаха👍
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Ахма Начоо
Ответ Romanian_Daddy
С Барсой полегче было, чем с Лидсом, конечно
Ну так там и состав немного другой был, у Лидс тогда хорошо играл Магуайр но даже с чужим игрокам в составе МЮ выйграл.
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DolJun
мю конечно шикарный матч провел, барсе повезло что очко спасли. вот кажется, третье место апл против лидера ла лиги - а по игре была просто пропасть
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Блуждающий странник
МЮ в полном порядке. Команда в ЛЧ любому бы дала бой, сейчас гранды слабые
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Romanian_Daddy
Ответ Сергей Иванов
Вот, что называется, Тен Хаагу дали время и доверились. Удивительно, что того же самого совершенно не дают сделать Поттеру, хотя у ЭТХ с самого начала тоже никакого рисунка в игре не было, тупо была куча хаотично бегающих балбесов. А сейчас всё ещё всерьёз претендуют на два трофея.
Почему не дают? Разве поттера уволили уже?))
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Romanian_Daddy
С Барсой полегче было, чем с Лидсом, конечно
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Сергей Иванов
Вот, что называется, Тен Хаагу дали время и доверились.
Удивительно, что того же самого совершенно не дают сделать Поттеру, хотя у ЭТХ с самого начала тоже никакого рисунка в игре не было, тупо была куча хаотично бегающих балбесов. А сейчас всё ещё всерьёз претендуют на два трофея.
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инок
Обе команды с боевой ничьей! Ждем ответки в Манчестере
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6tspey7tb5
Хави чуть перемудрила с составом без Бальде и Кристянсом. Хаг выжил максимум из состава. Ответный матч будет огонь!!!!
0
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Ахма Начоо
Ответ igls54
В таких результатах есть немалая заслуга Роналду
😂
+1
-1
0
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igls54
В таких результатах есть немалая заслуга Роналду
+28
-7
+21
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Мукунку хороший
Хорошая игра.. Не вешать нос.. Победы дома!
+9
-1
+8
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Арсен Талант-Уулу
валидольный матч
+1
0
+1
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cruyff_14
Удивительно , но, учитывая все кадровые проблемы , «МЮ» продолжает претендовать на трофеи.
+28
-2
+26
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