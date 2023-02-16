У «МЮ» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах
«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 7 матчей.
Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу» в Лиге Европы – 2:2.
В последний раз «МЮ» проигрывал 22 января – «Арсеналу» (2:3) в АПЛ. С тех пор у него 5 побед и 2 ничьих.
Далее манкунианцы примут «Лестер» (19 февраля) и проведут ответный матч против «Барселоны» (23 февраля).
Полная перестройка в клубе,новый тренер который пришёл посреди сезона,состав в котором много новичков (адаптация нужна если вы про это слышали конечно),ну и реализация ужасная.Ну и некрасиво как-то писать название клуба с маленькой буквы вам так не кажется?)
Но в целом да, МЮ был лучше
Удивительно, что того же самого совершенно не дают сделать Поттеру, хотя у ЭТХ с самого начала тоже никакого рисунка в игре не было, тупо была куча хаотично бегающих балбесов. А сейчас всё ещё всерьёз претендуют на два трофея.