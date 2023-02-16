У «МЮ» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах

« » продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу» в – 2:2.

В последний раз «МЮ» проигрывал 22 января – «Арсеналу» (2:3) в . С тех пор у него 5 побед и 2 ничьих.

Далее манкунианцы примут «Лестер» (19 февраля) и проведут ответный матч против «Барселоны» (23 февраля).