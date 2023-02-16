Хави про 2:2 с «МЮ»: «Равный матч, но было чувство, что «Барселона» может победить. Игра Фреда рукой – явный пенальти»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА судьи Маурицио Мариани Фред Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Очень равный матч. Мы встречались с отличной командой – очень трудолюбивой и физически крепкой, хорошо знающей, как надо бороться.

Но мы нашли к ней подход. Было чувство, что мы можем забить победный гол.

Все решится на «Олд Траффорд». Мы поедем туда за путевкой в следующий раунд.

В матче против «МЮ» вы находитесь под давлением, соперник выигрывает много дуэлей. Порой нам тяжело было вывести мяч вперед, но в целом мы справились. Также мы хорошо прессинговали после потери мяча, но у «МЮ» отличные футболисты, принимающие правильные решения.

Я считаю, что [в эпизоде с попаданием мяча в руку Фреду на 85-й минуте] пенальти очевидный. Я после матча подошел к судье [Маурицио Мариани] и сказал о том, что это явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит. Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти.

Мы хотели выиграть и имели отличную возможность в конце матча. Жаль, что не удалось», – сказал Хави.

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105 комментариев

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РобиБаджо
Ответ Экселлент
Плевать сейчас на решения арбитра,смысла это не изменит! Я надеялся,что в после матчевом интервью, Хави признает, что сделал ошибку выпустив Араухо справа,он необходим в центре,Алонсо и Кунде провалили матч, несмотря на гол Алонсо! Ну и куда ты Рафу убрал, он прям горел,был на кураже и вместо него Ферран, откровенно непонятные решения Хави!
Вместо Рафиньий по мне Леву надо бы поменять или Гави. Кстати эсть инфо о Педри?
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Исмаилгаджи Хачалов
Альбу по хорошему выпускать только против команд нижней части таблицы Ла Лиги и в кубке , Бальде просто во всем лучше и придает ритм игре
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ckarlosson
Ответ Dato Gedenidze
Мяч отскочил во Фреда с двух метров рука прижатая и этот мяч был свободным не находящимся во владении одной из команд, если бы это попадание было после удара или хотя бы передачи игрока Барсы, то можно было бы ещё на секунду засомневаться, но всё равно это не пенальти... А вот на Решфорде фолили и нужно было разбирать это жёлтая или красная...
ВАР интересно себя повёл. Конечно, это неестественное положение руки, которая увеличивает площадь тела. И да, попадание было как раз таки после передачи головой. Это пенальти.

Момент первого тайма. Защитник касается мяча (очень легко), но грубо играет против Альбы. Шипами в стопу. И другая нога – она идёт практически на слом. В динамике с поля момент должен был выглядеть как железобетон. Пенальти и желтая карточка за грубую игру.

Рэшфорд идёт к мячу, контакта с соперником не инициирует, успевает поставить ногу на газон, а не ставит шлагбаум. Это штрафной и карточка.
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Dimon.1994kz
МЮ На одном дыхании по сути матч вывез без замен,О какой равной игре Хави может говорить, столько замен произвёл.
Мю сегодня показал английский дух,и дал понять что в Англии жопа вам будет))
GGMU.
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Martin Naceri
Судя по сегодняшней игре,МЮ продет дальше
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Ansu Fati
Ответ Syndycate
Очередное нытье Хави, ничего нового)
Там 10Хаг тоже высказался про судью. Это считать за другое?))
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deadjoker
Ответ Андрей Бодров
Если внимательно пересмотреть, то на Рэшфорде был фол за пределами штрафной и про пенальти речи не может быть в принципе...
Ок. Тогда фол последней надежды и красная. Поэтому Хави бы поменьше жаловаться, не в ла лиге
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Андрей Бодров
Ответ deadjoker
А пенка на Решфорде, извините, это норм?
Если внимательно пересмотреть, то на Рэшфорде был фол за пределами штрафной и про пенальти речи не может быть в принципе...
+2
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Alex1_Mason
но было чувство, что «Барселона» может победить, поэтому я убрал Рафинью с поля от греха (с) Хави
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GuruFutbola
Ответ Алексей Смолин
Откуда ответ хоть? Кто когда?😂😂
Барса
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Висита Эльмурзаев
Ответ Футбол_это_жизнь
Барсу за создание Суперлиги топят конкретно. Рука Думфриса, фол на Дембеле, рука сегодня Ну ну
Барселона отскочила сегодня, счёт должен был 1:3 быть
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Экселлент
Плевать сейчас на решения арбитра,смысла это не изменит!
Я надеялся,что в после матчевом интервью, Хави признает, что сделал ошибку выпустив Араухо справа,он необходим в центре,Алонсо и Кунде провалили матч, несмотря на гол Алонсо! Ну и куда ты Рафу убрал, он прям горел,был на кураже и вместо него Ферран, откровенно непонятные решения Хави!
+2
0
+2
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Футбол_это_жизнь
Ответ Dato Gedenidze
Мяч отскочил во Фреда с двух метров рука прижатая и этот мяч был свободным не находящимся во владении одной из команд, если бы это попадание было после удара или хотя бы передачи игрока Барсы, то можно было бы ещё на секунду засомневаться, но всё равно это не пенальти... А вот на Решфорде фолили и нужно было разбирать это жёлтая или красная...
Смешной ты
+2
-3
-1
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Умид Саримсаков
Ответ Predator№7
Ван Биссака в мяч сперва попал)
Биссака прямой ногой влетел после удара Альбы
+1
-1
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Алексей Смолин
Ответ GuruFutbola
Как унизили и выкинули риал забыл чтоли?)
Откуда ответ хоть? Кто когда?😂😂
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deadjoker
А пенка на Решфорде, извините, это норм?
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Любезный Коссутий
в ответном матче надо проходить каталонцев.
там уже и скамейка должна быть пошире, а не только Игбалы и Пелестри
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-2
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Emin Aliev
Ответ D3SP7C1TO
Мне далеко до Хави, я не тренер, но мне вот кажется, что оборона - не самое очевидное место для ротации. В таких матчах оборона должна быть надёжна и проверена в бою. Если уж хотел дать кому-то отдых, то самый очевидный кандидат - это Педри, который пашет от и до в каждом матче. И неудивительно, что тот сегодня сломался
Ну Араухо на фланге - это конечно кринж, мне интересно почему аж 70 минут его там держали, хотя Решфорд там и не появлялся
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Predator№7
Ответ Абдул Абакаев
а непоставленная пенка на Альбе? вчера в ворота Сити такой назначили
Ван Биссака в мяч сперва попал)
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Алексей Смолин
Ответ Dato Gedenidze
ты игру б хоть посмотри))) в статистике куча ударов мимо не опасных , а те что в створ голы или с 30 метров в руки Де Хеа, а у МЮ 2 явных голевых шанса только в 1 тайме - выход 1 на 1 Вегхорста и прорыв с фланга в штрафную с ударом в угол Рэшфорда... Сегодня Барса отскочила , но на Олд Траффорде не прокатит...
Он просто утешается с этим))
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Emin Aliev
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Потому что если бы судья дал КК и штрафной то и не было бы никакой руки, а был бы разгром Барселоны)
Ага, а если бы у бабки был х.р, она была бы дедкой.

Если бы не гол Рэшфорда, то не было бы никакого фола. Логика та же
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-1
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GuruFutbola
Ответ Алексей Смолин
Кого унижает?? Ты о чем вообще?😂😂 если мужчина ответишь если нет нечего)) просто скажи мне когда барса проходила последний раз в Еврокубках?🤭😂
Как унизили и выкинули риал забыл чтоли?)
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-1
-1
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Алексей Смолин
Ответ Футбол_это_жизнь
Барсу за создание Суперлиги топят конкретно. Рука Думфриса, фол на Дембеле, рука сегодня Ну ну
Это уже испанский стыд чувак))
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Dato Gedenidze
Ответ falkao2013
Ты статистику б хоть посмотрел
ты игру б хоть посмотри))) в статистике куча ударов мимо не опасных , а те что в створ голы или с 30 метров в руки Де Хеа, а у МЮ 2 явных голевых шанса только в 1 тайме - выход 1 на 1 Вегхорста и прорыв с фланга в штрафную с ударом в угол Рэшфорда... Сегодня Барса отскочила , но на Олд Траффорде не прокатит...
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Maliw Ali
Да чего греха таить , пока на эмоциях ещё , после матча , трудно быть объективным , но спорные решения были в обе стороны , но примерно одинаково . Матч зато получился хорошим и +/- равным , примерно то , чего и ожидал .🔥👍
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