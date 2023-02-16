Хави про 2:2 с «МЮ»: «Равный матч, но было чувство, что «Барселона» может победить. Игра Фреда рукой – явный пенальти»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«Очень равный матч. Мы встречались с отличной командой – очень трудолюбивой и физически крепкой, хорошо знающей, как надо бороться.
Но мы нашли к ней подход. Было чувство, что мы можем забить победный гол.
Все решится на «Олд Траффорд». Мы поедем туда за путевкой в следующий раунд.
В матче против «МЮ» вы находитесь под давлением, соперник выигрывает много дуэлей. Порой нам тяжело было вывести мяч вперед, но в целом мы справились. Также мы хорошо прессинговали после потери мяча, но у «МЮ» отличные футболисты, принимающие правильные решения.
Я считаю, что [в эпизоде с попаданием мяча в руку Фреду на 85-й минуте] пенальти очевидный. Я после матча подошел к судье [Маурицио Мариани] и сказал о том, что это явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит. Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти.
Мы хотели выиграть и имели отличную возможность в конце матча. Жаль, что не удалось», – сказал Хави.
Момент первого тайма. Защитник касается мяча (очень легко), но грубо играет против Альбы. Шипами в стопу. И другая нога – она идёт практически на слом. В динамике с поля момент должен был выглядеть как железобетон. Пенальти и желтая карточка за грубую игру.
Рэшфорд идёт к мячу, контакта с соперником не инициирует, успевает поставить ногу на газон, а не ставит шлагбаум. Это штрафной и карточка.
Мю сегодня показал английский дух,и дал понять что в Англии жопа вам будет))
GGMU.
Я надеялся,что в после матчевом интервью, Хави признает, что сделал ошибку выпустив Араухо справа,он необходим в центре,Алонсо и Кунде провалили матч, несмотря на гол Алонсо! Ну и куда ты Рафу убрал, он прям горел,был на кураже и вместо него Ферран, откровенно непонятные решения Хави!
там уже и скамейка должна быть пошире, а не только Игбалы и Пелестри
Если бы не гол Рэшфорда, то не было бы никакого фола. Логика та же