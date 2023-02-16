Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с « » (2:2).

«Очень равный матч. Мы встречались с отличной командой – очень трудолюбивой и физически крепкой, хорошо знающей, как надо бороться.

Но мы нашли к ней подход. Было чувство, что мы можем забить победный гол.

Все решится на «Олд Траффорд». Мы поедем туда за путевкой в следующий раунд.

В матче против «МЮ» вы находитесь под давлением, соперник выигрывает много дуэлей. Порой нам тяжело было вывести мяч вперед, но в целом мы справились. Также мы хорошо прессинговали после потери мяча, но у «МЮ» отличные футболисты, принимающие правильные решения.

Я считаю, что [в эпизоде с попаданием мяча в руку на 85-й минуте] пенальти очевидный. Я после матча подошел к судье [Маурицио Мариани] и сказал о том, что это явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит. Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти.

Мы хотели выиграть и имели отличную возможность в конце матча. Жаль, что не удалось», – сказал .