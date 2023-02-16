Мамаев о том, что открывает академию в Дубае, а не в России: «Не понимаю, в чем упрек. Я имею право решать, где лучше мне и моей семье»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Павел Мамаев детский футбол Матч ТВ Футбол

Павел Мамаев не понимает, почему его упрекают за открытие академии в Дубае, а не в России.

20 января Мамаев вместе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым анонсировал открытие академии в Дубае, а 11 февраля объявил о завершении карьеры.

«Я считаю, что имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи на данный момент. Мы спонтанно приехали в Дубай, и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чем упрек. Считаю, что я заслужил право находится там, где я хочу находиться на данный момент.

Я очень счастлив сейчас. У меня красавица жена, которая является моей поддержкой и опорой. Без нее я бы не сделал 50 процентов из того, что есть в академии. Она подарила мне сына, который радует нас каждый день.

Мы вместе родили сейчас еще одного «сына» – наше детище. Я счастлив и сейчас даже не вспоминаю о том, что было раньше», – сказал Мамаев.

Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы

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82 комментария

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Dead88 Poets
Ответ Rick Sorkin
Несправедливо посадили?
нет не справедливо
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Karra
Ответ гилберт
Тут как посмотреть. Деньги текли в карман от государства и теперь оно вполне может заставить тратить в России. Заработал бы в Европе, вробще нет проблем, а так нюанс.
ого, такая рабская философия, да в наше время.
многие так мыслят, но когда открыто об этом говорят - тут нынешние власти могут гордиться проделанной работой
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dimitrii36
кормовая база в России добротная и знатная, а вот академию открыть лучше в Дубае, непонятно для кого и зачем
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Ювенский Туринтус
Что с аватарками? Какая-то хтонь
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Stivi M.D.
Вопрос на который путриоты не найдут ответа )
Турбопатриоты
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BeastI666I
Ответ BeastI666I
вообще не важно... то есть если справедливо посадили, то он должен принять как должное и любить РФ?! ты в драке если проиграешь по честному, то как рыцарь присягнешь обидчику? терпила чтоли? )))
Алексей Ильин: не для меня не важно! а для человека, которого посадили... обида это не всегда логичная реакция. это область чувств, область эмоций.

Чтобы было проще. Представь, что тебя посадила Родина в тюрьму за дело. Ты бы после этого:
а) стал любить Родину сильнее
б) стал любить ее поменьше?
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ гилберт
Тут как посмотреть. Деньги текли в карман от государства и теперь оно вполне может заставить тратить в России. Заработал бы в Европе, вробще нет проблем, а так нюанс.
Коньченый
+4
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+4
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IVWT
Ответ Rick Sorkin
Несправедливо посадили?
Признали виновным справедливо, а вот посадили - вряд ли
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nobrainnopain
Ответ Александр Кузичкин
очень сомневаюсь
таких зп как у Зобнина и Дзюбы в Зените больше не будет, имхо
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Илья Ганин
Если бы в России было так хорошо, как утверждает наша власть и так плохо за бугром, то почему зажиточные люди уезжают жить и строить дело там?
Они хотят подтянуть заграницу до нашего уровня, широкая душа
+3
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+3
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Юрий Кузнецов
Ответ гилберт
Тут как посмотреть. Деньги текли в карман от государства и теперь оно вполне может заставить тратить в России. Заработал бы в Европе, вробще нет проблем, а так нюанс.
Что?
+8
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+7
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Александр Кузичкин
Ответ nobrainnopain
Не смогут, потому что они дети лимита, попавшие в денежную струю. А до более талантливые футболисты пролетели и после уже такие деньги не срубят. Сейчас на наших глазах последние лимитчики со сверхдоходами, дальше будет поскромнее , но бутерброд и икрой и старость хватит
очень сомневаюсь
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Сергей Котов
хм..90% детей высших чиновников у нас имеют или бизнес или активы в евросоюзе..это все есть в открытом доступе..и никто это не обсуждает и не осуждает публично потому что сыкотно...вдруг припаят какую нибудь дискриминацию чего либо..ибо щас закон состряпывается за пять сек!!ЛЮБОЙ!!!!...ну зато простого футболяра пообсерать это мы можем!!!!
+6
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goshforever
Ответ Arthas M
Вам завидно? К чему этот негатив?
Чему завидовать? Мне жизнь как у Мамаева не очень нужна. Стар я уже для такого.
Да и негатива нет, это прогноз на основании исходных данных.
+2
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гилберт
Ответ Владимир Самсонов
Имеет право.
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+5
-18
-13
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Назар Игорь
В России как нигде более работает правило -"Что дозволено Юпитеру - не дозволено быку". Копни любого депутата, или недвижимость за бугром, либо деньги на Кипре, либо детки в Оксфорде. Да, Пашка сделал глупость, наказали, и что, теперь ему всегда носить клеймо на лбу? Нашëл свою новую линию в жизни, молодец.
+1
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Aleksandr Chuchval
Ответ Александр Иванов
Надеюсь, наше государство и госкорпорации тоже реализуют своё право - право не содержать всех этих персонажей, и наш футбол наконец-то начнет жить по средствам.
Какая тебе выгода, что он станет жить по средствам?
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nobrainnopain
Ответ Александр Кузичкин
Еще могут научить тому, как заработать денег на безбедную старость себе и внукам
Не смогут, потому что они дети лимита, попавшие в денежную струю. А до более талантливые футболисты пролетели и после уже такие деньги не срубят. Сейчас на наших глазах последние лимитчики со сверхдоходами, дальше будет поскромнее , но бутерброд и икрой и старость хватит
+1
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HCcskaForever
И добавил, что жене на работу будет ближе.
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Lol Ko
Ответ Владислав Ярлыков
Правильно, он же не дурак в РФ открывать что-то.
Он, несомненно, очень умный.
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.ru
Ответ Russ Ivan
Мамайска-дубайская Академия им.Кокорина
Бутырская Паненка... такое название ей больше подойдёт
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-1
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zqhh2gq7nv
Это как надо ненавидеть своего ребенка что бы отдать в академию Мамаева
0
-2
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Александр Иванов
Надеюсь, наше государство и госкорпорации тоже реализуют своё право - право не содержать всех этих персонажей, и наш футбол наконец-то начнет жить по средствам.
+2
-2
0
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DpeMa111
Не он первый, не он последний, кто в здравом уме захочет тут жить, молодежь уезжает, смелые и активные, умные все уезжают, как это остановить, при текущей обстановке увы никак
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-3
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Александр Кузичкин
Ответ nobrainnopain
Да как-то все равно, только чему эти два учителя могут научить, кроме как про…ть талант и где лучше сделать татуировку?
Еще могут научить тому, как заработать денег на безбедную старость себе и внукам
0
0
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