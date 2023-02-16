Мамаев о том, что открывает академию в Дубае, а не в России: «Не понимаю, в чем упрек. Я имею право решать, где лучше мне и моей семье»

не понимает, почему его упрекают за открытие академии в Дубае, а не в России.

20 января Мамаев вместе с нападающим « » анонсировал открытие академии в Дубае, а 11 февраля объявил о завершении карьеры.

«Я считаю, что имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи на данный момент. Мы спонтанно приехали в Дубай, и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чем упрек. Считаю, что я заслужил право находится там, где я хочу находиться на данный момент.

Я очень счастлив сейчас. У меня красавица жена, которая является моей поддержкой и опорой. Без нее я бы не сделал 50 процентов из того, что есть в академии. Она подарила мне сына, который радует нас каждый день.

Мы вместе родили сейчас еще одного «сына» – наше детище. Я счастлив и сейчас даже не вспоминаю о том, что было раньше», – сказал Мамаев.

Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы

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