Тен Хаг про 2:2 с «Барсой»: «МЮ» диктовал игру. Судейство повлияло на матч – был явный фол на Рэшфорде и красная карточка. Судьи не могут так ошибаться»

Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Барселоной» (2:2).

«МЮ» сыграл вничью с каталонской командой в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы (2:2).

«Мы диктовали игру и превосходили [соперника], имея много моментов. Я был разочарован, что на перерыв мы ушли при счете 0:0. Но это была отличная игра, две атакующие команды, мне очень понравилось.

Судейство оказало большое влияние на игру. Явный фол на , а затем [должна быть] красная карточка. Судьи не могут совершать такие ошибки», – сказал тренер « ».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.