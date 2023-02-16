Тен Хаг про 2:2 с «Барсой»: «МЮ» диктовал игру. Судейство повлияло на матч – был явный фол на Рэшфорде и красная карточка. Судьи не могут так ошибаться»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы УЕФА судьи Маурицио Мариани Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Барселоной» (2:2).

«МЮ» сыграл вничью с каталонской командой в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы (2:2).

«Мы диктовали игру и превосходили [соперника], имея много моментов. Я был разочарован, что на перерыв мы ушли при счете 0:0. Но это была отличная игра, две атакующие команды, мне очень понравилось.

Судейство оказало большое влияние на игру. Явный фол на Рэшфорде, а затем [должна быть] красная карточка. Судьи не могут совершать такие ошибки», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

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86 комментариев

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Val Smith
Ответ FCB1991
Про пенальти в ворота МЮ ничего сказать не хочет?!
Одно другого не отменяет.
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Nika13
цирк какой то, барсе фол не дали, зато к гандболу игроков манчестера в своей штрафной вопросов нет, очень удобная аналитика
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FCB1991
Про пенальти в ворота МЮ ничего сказать не хочет?!
+2
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Федот Евграфович
Ответ Адепт Суперлиги
Бред не неси, 2 пенки не поставили в ворота МЮ. Тут очевидно, что судья явно заряжен УЕФА на протаскивание бритосов по максимуму
Братан, что курил то? Поделись, тоже хочу, чтобы так крышу снесло :)))))
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Федот Евграфович
Ответ Arkadios Avgitidis
это вам судьи рассказали?
Точно! Именно они и сказали! Но не те, что со свистками на футбольном поле. А те, при входе которых все в зале встают :))))) Они много чего в скором времени расскажут.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Barca
Аааааа, интересно, а где вторая жёлтая карточка для Казимиро и пенальти за игру рукой у Фреда
Там даже первой не было😂
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Водяра
Игра была ровна, играли два г…
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Адепт Суперлиги
Ответ Aibek Zhaparov
Ты упускаешь причинно-следственную связь. Игрок Барсы должен быть удален и мяч у МЮ был бы намного чаще.
Если уж по правде, то было несколько ошибок в обе стороны. Всё.
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GC oK
Забавляют жалобы на судейство)
Вместо нытья забивайте ещё больше и победа в кармане
+1
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Street Fighter
Ответ Кукич
Даже xg равное.
Нет, ну как раз таки по хg МЮ превзошёл Барсу
+7
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Arkadios Avgitidis
Ответ Вася Васильков
Барса любит с судьями работать
это вам судьи рассказали?
+2
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Arkadios Avgitidis
ограничился бы одним словом,- ШАЙЗЕ!)
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MARELLE CLOTHES
Ответ Aibek Zhaparov
Игрокам испанской команды не дают красную в еврокубках. Нет шансов.
Да ладно,очень много у барсы пропускают ответный матч,СОСТАВ БУДЕТ ЕЩЕ СЫРЕЕ ЧЕМ СЕГОДНЯ,А СТАДИОН ТОЧНО ПОДДЕРЖИТ,Я ДО СИХ ПОР ВСПОМИНАЮ,КОГДА АТЛЕТИКО ВЫЙГРАЛ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ у МЮ ДОМА И СИМЕОНЕ ЗАКИДАЛИ ПИВОМ И ВСЯКИМ МУСОРОМ.
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Maksonov
Ответ Aibek Zhaparov
100% Украденная победа у МЮ. Вспомнил матч 2013 против испанской команды. Тогда тоже судья Чакыр помог Реалу выбить МЮ. Юнайтед тогда по игре был сильнее Реала и вел 1-0 до удаления Нани.
Игра была абсолютно равная, ничья - логичный результат.
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Stivi M.D.
Ответ Aibek Zhaparov
Ты внимательно читай.
Тысяча извинений ((
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Вася Васильков
Барса любит с судьями работать
+3
-3
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Aibek Zhaparov
Ответ Stivi M.D.
Комментарий удален пользователем
Ты внимательно читай.
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Stivi M.D.
Ответ Aibek Zhaparov
Пора бы привыкнуть к новым правилам УЕФА в матчах английской команды против испанской: 1. Если ситуация 50 на 50, то фол в пользу испанской команды. Если же ситуация 70 на 30 в пользу английской команды, только тогда это фол в пользу английской команды. 2. Если игрок испанской команды фолит в штрафной против форварда, то нет пенальти. Если же это делает игрок английской команды, то это пенальти. 3. Если же игрок английской команды совершает грубый фол, то красная. Если же это делает игрок испанской команды, то это норм. Это гегенпрессинг Ла-Лиги. Нужно давно выучить эту методичку со времен президента УЕФА Платини. Админ не удаляй этот комментарий. Я понимаю ты глор Барселоны и у тебя бомбит от правды. Но, будь профессионалом своей работы.
Комментарий удален
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Aibek Zhaparov
Ответ Адепт Суперлиги
Бред не неси, 2 пенки не поставили в ворота МЮ. Тут очевидно, что судья явно заряжен УЕФА на протаскивание бритосов по максимуму
Ты упускаешь причинно-следственную связь. Игрок Барсы должен быть удален и мяч у МЮ был бы намного чаще.
+1
-1
0
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андрэ
судья поплыл однозначно но ничья справедлива
+4
0
+4
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Кукич
После офсайдного гола Пенальдеша Лысый должен вообще не вякать в сторону судей. Там был однозначно самый позорный гол на века
0
-4
-4
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Руслан Нотарев
Чего он там диктовал?🤣 с луны свалился, Эрик?
0
-3
-3
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Адепт Суперлиги
Ответ Aibek Zhaparov
Пора бы привыкнуть к новым правилам УЕФА в матчах английской команды против испанской: 1. Если ситуация 50 на 50, то фол в пользу испанской команды. Если же ситуация 70 на 30 в пользу английской команды, только тогда это фол в пользу английской команды. 2. Если игрок испанской команды фолит в штрафной против форварда, то нет пенальти. Если же это делает игрок английской команды, то это пенальти. 3. Если же игрок английской команды совершает грубый фол, то красная. Если же это делает игрок испанской команды, то это норм. Это гегенпрессинг Ла-Лиги. Нужно давно выучить эту методичку со времен президента УЕФА Платини. Админ не удаляй этот комментарий. Я понимаю ты глор Барселоны и у тебя бомбит от правды. Но, будь профессионалом своей работы.
Бред не неси, 2 пенки не поставили в ворота МЮ. Тут очевидно, что судья явно заряжен УЕФА на протаскивание бритосов по максимуму
+3
-3
0
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Aibek Zhaparov
Ответ MARELLE CLOTHES
Гави больше всех выделился,прям на краю красной ходил,если бы начал спорить и психовать,то точно красная была бы,альба такой же
Игрокам испанской команды не дают красную в еврокубках. Нет шансов.
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Дима Чумаченко
Ответ GaG12
Фол последней надежды, автоматом красная. Не благодари.
Не буду
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