Тен Хаг про 2:2 с «Барсой»: «МЮ» диктовал игру. Судейство повлияло на матч – был явный фол на Рэшфорде и красная карточка. Судьи не могут так ошибаться»
Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Барселоной» (2:2).
«МЮ» сыграл вничью с каталонской командой в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы (2:2).
«Мы диктовали игру и превосходили [соперника], имея много моментов. Я был разочарован, что на перерыв мы ушли при счете 0:0. Но это была отличная игра, две атакующие команды, мне очень понравилось.
Судейство оказало большое влияние на игру. Явный фол на Рэшфорде, а затем [должна быть] красная карточка. Судьи не могут совершать такие ошибки», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.
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