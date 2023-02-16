«ПСЖ» не готов пойти на все, чтобы удержать Месси

Ситуация с контрактом остается неопределенной.

Клуб из Парижа все еще ведет переговоры с аргентинцем, но пока этот вопрос не продвигается, сообщает RMC Sport.

На данный момент не исключен ни один сценарий – Месси может как продлить контракт, так и уйти в конце сезона.

Отмечается, что « » не готов пойти на все, чтобы удержать Месси.

Статистику аргентинского форварда можно изучить здесь.