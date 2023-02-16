«ПСЖ» не готов пойти на все, чтобы удержать Месси

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

Ситуация с контрактом Лионеля Месси остается неопределенной.

Клуб из Парижа все еще ведет переговоры с аргентинцем, но пока этот вопрос не продвигается, сообщает RMC Sport.

На данный момент не исключен ни один сценарий – Месси может как продлить контракт, так и уйти в конце сезона.

Отмечается, что «ПСЖ» не готов пойти на все, чтобы удержать Месси.

Статистику аргентинского форварда можно изучить здесь.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ edzkar73
Фанаты пешехода развалившего Аль- ПСЖ, и за 1.5 сезона в 🐫 Лиге1 забившего 16 голов умеют рассмешить 😆
А в чем он развалил то?)
Без него Лиллю слили чемпионат, с ним обратно вернули чемпионство.
Кубки, Суперкубки берут.
ЛЧ ПСЖ никогда не видел, даже в ковидный год с сеткой как в Лиге Конференций взять не смогли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tazemyrat Kemalow
Ответ Oleg
Теперь для них словосочетание ЧЕМПИОНАТ МИРА самое больное и обидное воспоминание, ведь чего они боялись, то и произошло - Месси взял самую вершину футбола, Эверест - Кубок Мира.
FAKTOS Oleg👍➕они не могут жить с этим, а ещё кринж7 уехала в Ал-насср тем самым насыпав соль на рану, вернее в любимую точку Бадра ☝️😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сим Сим
У ПСЖ есть Мбаппе за которым большое будущее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wasilij Petrow
Едва ли Месси в наступающие 35-ть требует так уж всего. Но если не ПСЖ, то, вангую, в Штаты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SWAGG
Ответ 1OOOOOO
ага, а более молодые Неймар и Мбаппе прям стараются и феерят
Мбаппе прошлую ЛЧ с Реалом в одиночку тащил предголевого пешехода и бразильского кайфуна. С Баварией сезоном ранее тоже на высоте был. И сейчас каталанский дуэт без Мбаппе против Баварии ничего не показал. Мбаппе в одиночку тащил весь прошлый сезон. Черепах за прошлый сезон забил больше, чем Месси, Неймар, Ди Мария и Икарди вместе взятые. Недобог весь прошлый сезон еле ноги носил по газону и руинил пенку с Реалом и тоже самое)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tazemyrat Kemalow
Ответ Oleg
Эще главное минусуют адепты аль насры с фантомными болями после ЧМ)
Да Олег они минусуют, но это доказывает что после триумфа гоата на ЧМ у них по-прежнему горит любимая точка солтанши гейши алнассра ☝️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
edzkar73
Ответ Oleg
Фанатам бездаря из аль насры все еще больно что кумир потерпел крах, уехал к верблюдам, а Месси стал ЧЕМПИОНОМ МИРА, что в истории навсегда?)))
Фанаты пешехода развалившего Аль- ПСЖ, и за 1.5 сезона в 🐫 Лиге1 забившего 16 голов умеют рассмешить 😆
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gheorghe Rusu
Ответ No Full
надо валить Лео от туда.., это вообще не команда а сборище индивидуалистов. И вернуться обратно на КампНоу..., на минималку но чтоб закончить с почётом.
Не нужен он Барсе уже. Если его вернут, всё полетит к чертям. Надо новую команду строить.

У Месси проблемы. Никто, кроме ПСЖ, не предложит ему в Еаропе такой контракт. Так что лучше ему не вые тся, и принять то что дают. Или скоро скажет хеллоу Роналду в недочемпионате.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ubAA
Ответ NomerSports
псж жалкий мешок. даже получив лучшего игрока современности не могут ничего нормально организовать .
Лолшто ? 😁😁😁 не шути так больше, лучший игрок современности кринж7 играет в луяшем клубе мира , аль-насре !
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ Oleg
Эще главное минусуют адепты аль насры с фантомными болями после ЧМ)
Это у них уже на всю жизнь. Не факт, что даже время их подлечит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Tazemyrat Kemalow
Лучше написать,, Солтаншей из алнассра’’ так то приличнее 🤣
Теперь для них словосочетание ЧЕМПИОНАТ МИРА самое больное и обидное воспоминание, ведь чего они боялись, то и произошло - Месси взял самую вершину футбола, Эверест - Кубок Мира.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Ачкасов
Ответ Ильяс Базаров
Ты не хейтер Месси, ты дурачок) Ибра центральный нападающий, работа которого замыкать подачи и забивать голы. Поздний Месси - полузащитник, начинающий атаки где-то у опорной зоны.
У своей штрафной)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Vinnipukh Vinni
Не хватит. Это их хлеб.
Эще главное минусуют адепты аль насры с фантомными болями после ЧМ)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tazemyrat Kemalow
Ответ Oleg
Фанатам бездаря из аль насры все еще больно что кумир потерпел крах, уехал к верблюдам, а Месси стал ЧЕМПИОНОМ МИРА, что в истории навсегда?)))
Лучше написать,, Солтаншей из алнассра’’ так то приличнее 🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
No Full
надо валить Лео от туда.., это вообще не команда а сборище индивидуалистов. И вернуться обратно на КампНоу..., на минималку но чтоб закончить с почётом.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grek087
Ответ 1OOOOOO
ага, а более молодые Неймар и Мбаппе прям стараются и феерят
К Мбаппе не должно быть претензий у их глоров
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Sinister Kid
Надеюсь, Месси не в Саудовскую Аравию хочет на 200 млн евро?
Чтобы и там снова кое кому мастер класс показывать))) Люди от него уже в пустыню убегают, чтоб хоть там выделяться.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ Oleg
Может хватит спортс ру выискивать желтуху а просто опубликовать Фабрицио Романо, Гастона Эдула что имеет личный доступ к Лео. Они пишут что все хорошо, переговоры идут, улаживаются детали.
Не хватит. Это их хлеб.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NomerSports
псж жалкий мешок. даже получив лучшего игрока современности не могут ничего нормально организовать .
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Moscwow
Пенальти Рамос лучше бьет, а больше дутый чемпион Месси ничего уже не может
Фанатам бездаря из аль насры все еще больно что кумир потерпел крах, уехал к верблюдам, а Месси стал ЧЕМПИОНОМ МИРА, что в истории навсегда?)))
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ alexis2020
я не хейтер Месси, но в 34 года Ибрагимович настрелял 36 мячей в Лиге 1 2015/16. У Лео и близко таких показателей нет
У Лео сейчас в 35 лет 45 + 30.
Ты и правда не хейтер, ты.....тебе уже написали кто)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Промах Мораты
Ответ Ильяс Базаров
Ты не хейтер Месси, ты дурачок) Ибра центральный нападающий, работа которого замыкать подачи и забивать голы. Поздний Месси - полузащитник, начинающий атаки где-то у опорной зоны.
Ахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anarchy
Ответ alexis2020
я не хейтер Месси, но в 34 года Ибрагимович настрелял 36 мячей в Лиге 1 2015/16. У Лео и близко таких показателей нет
Ибра игрок штрафной, смысл сравнивать сколько они забивали? Особенно с учетом того что Месси играет в одном составе с Мбаппе и Неймаром, которые параллельно тоже забивают и статистика распределяется на троих. Плюс игра заточена больше на Мбаппе, он главная ударная сила у ворот соперника.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ SWS
Престарелый аргентинец пешеход, после купленного для него шейхами ЧМ разленился пуще прежнего.
А почему шейхи для Неймара или Мбаппе не купили?)
Массоны не разрешили или в Карфагене отмашку не дали?)))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Может хватит спортс ру выискивать желтуху а просто опубликовать Фабрицио Романо, Гастона Эдула что имеет личный доступ к Лео.
Они пишут что все хорошо, переговоры идут, улаживаются детали.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий