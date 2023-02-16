«ПСЖ» не готов пойти на все, чтобы удержать Месси
Ситуация с контрактом Лионеля Месси остается неопределенной.
Клуб из Парижа все еще ведет переговоры с аргентинцем, но пока этот вопрос не продвигается, сообщает RMC Sport.
На данный момент не исключен ни один сценарий – Месси может как продлить контракт, так и уйти в конце сезона.
Отмечается, что «ПСЖ» не готов пойти на все, чтобы удержать Месси.
Статистику аргентинского форварда можно изучить здесь.
Без него Лиллю слили чемпионат, с ним обратно вернули чемпионство.
Кубки, Суперкубки берут.
ЛЧ ПСЖ никогда не видел, даже в ковидный год с сеткой как в Лиге Конференций взять не смогли.
У Месси проблемы. Никто, кроме ПСЖ, не предложит ему в Еаропе такой контракт. Так что лучше ему не вые тся, и принять то что дают. Или скоро скажет хеллоу Роналду в недочемпионате.
Ты и правда не хейтер, ты.....тебе уже написали кто)
Массоны не разрешили или в Карфагене отмашку не дали?)))
Они пишут что все хорошо, переговоры идут, улаживаются детали.