Флик о матче «Барсы» в США: «Решение принимает Ла Лига, и нам придется играть. Мы должны это уважать»
Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче «Барселоны» в США.
Ранее стало известно, что Ла Лига организует декабрьскую игру «блауграны» с «Вильярреалом» в Майами.
«Понимаю, что среди игроков есть недовольные, но решение принимает Ла Лига, и нам придется играть.
У нас будет рождественская пауза перед первым матчем [2026] года с «Эспаньолом». Мы должны это уважать», – сказал тренер «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
