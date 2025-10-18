Флик о матче «Барсы» в США: «Решение принимает Ла Лига, и нам придется играть. Мы должны это уважать»

Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче «Барселоны» в США.

Ранее стало известно, что Ла Лига организует декабрьскую игру «блауграны» с «Вильярреалом » в Майами.

«Понимаю, что среди игроков есть недовольные, но решение принимает Ла Лига, и нам придется играть.

У нас будет рождественская пауза перед первым матчем [2026] года с «Эспаньолом». Мы должны это уважать», – сказал тренер «Барселоны».