Чемпионат мира по биатлону-2023. Сингл-микст. Йоханнес Бо и Ройселанн выступят за Норвегию, Ханна Оберг и Самуэльссон – за Швецию, Фабьен Клод и Жанмонно – за Францию

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16 февраля на чемпионате мира-2023 в Оберхофе пройдет сингл-микст. 

Чемпионат мира по биатлону

Оберхоф, Германия

Сингл-микст

Начало – 17.10 по московскому времени, прямая трансляцияOkko. 

Старт-лист

1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Йоханнес Бо)

2. Франция (Лу Лоран Жанмонно, Фабьен Клод)

3. Швейцария (Лена Хекки-Гросс, Никлас Хартвег)...

5. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Давид Коматц)...

7. Украина (Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный)...

10. Швеция (Ханна Оберг, Себастьян Самуэльссон)

11. Италия (Лиза Виттоцци, Томмазо Джакомель)...

13. Германия (София Шнайдер, Филипп Наврат)

14. Словения (Полона Клеменчич, Яков Фак)

15. Чехия (Тереза Воборникова, Михал Крчмарж)...

17. Южная Корея (Екатерина Аввакумова, Тимофей Лапшин)...

25. Латвия (Байба Бендика, Андрей Расторгуев)

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе

34 комментария

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Елена Фролова
Ответ M P
Рекомендуется пересмотреть масс-старт 2016 с ЧМ в Холменколлене, после которого окончательно поломался Фуркад. Раза три в год наслаждаюсь💥
Да-да, окончательно поломанный Фуркад после ЧМ в Осло выиграл еще трижды БХГ и россыпь малых глобусов, очередные титулы ЧМ и 3 олимпийских золота, не говоря о победах на этапах КМ. А то, что сезон 2016/2017, как раз следующий за ЧМ в Осло был сильнейшим в его карьере, вероятно, вам не известно. Не смешили бы, мягко говоря, своими комментариями читателей сайта, у которых память еще не атрофировалась
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<vella>
Ответ Лжетрофеич
а угадайте с трех раз, кто победит?
можем угадать с одного раза)
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Cube Litening C:68X
Ответ last shot
Когда? Шемп 2017 выиграл
Не на ЧМ,так,на обычном этапе..
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Эдик Горбачёв
Ответ ivan 07
Пожелаю Себе и Ханне взять золото. Лизе и Томмазо серебро. Шнайдер и Наврат бронзу. Ройселанн и Йоханнес деревяшку.
Шведам дырку от бублика за то , что не любят Россию .
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last shot
Ответ Cube Litening C:68X
Долль однажды брал массстарт,пришла очередь брать второй раз..😁
Когда? Шемп 2017 выиграл
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Cube Litening C:68X
Ответ Эдик Горбачёв
Долль застрелится ...
Долль однажды брал массстарт,пришла очередь брать второй раз..😁
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Эдик Горбачёв
Ответ Viks
Красотка Оберг сегодня все силы отдала - трудно будет завтра.
Каким место она красотка ???
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<vella>
Йося с Марте выиграют,
и к бабке ходить не надо)
похоже, рыжий братец на этом ЧМ установит рекорд на века - в каждой гонке по золоту.
Ханна с Сэбой Тунбергом возьмут серебро, они хорошо готовы здесь и сейчас,
бронзу может зацепить любая команда
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Эдик Горбачёв
Ответ Cube Litening C:68X
Массстарт ему не взять,шальная гонка, Долль возьмёт..Из последних сил!!
Долль застрелится ...
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<vella>
Ответ Xell
Ну в общем Велла зря спорила что Йося пропустит)) Он решил выиграть все 7гонок.
чиво??? я спорила?
да я ни словом не заикалась про сингл-микст,
вы меня с кем-то перепутали)
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Лжетрофеич
а угадайте с трех раз, кто победит?
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LoRa
Просто помечтаю - за Италию!! 😊
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Cube Litening C:68X
Ответ M P
Рекомендуется пересмотреть масс-старт 2016 с ЧМ в Холменколлене, после которого окончательно поломался Фуркад. Раза три в год наслаждаюсь💥
Эту гонку с того чемпа не помню, помню лишь победы Абер и бронзу канадцев в эстафете..
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M P
Ответ Cube Litening C:68X
Массстарт ему не взять,шальная гонка, Долль возьмёт..Из последних сил!!
Рекомендуется пересмотреть масс-старт 2016 с ЧМ в Холменколлене, после которого окончательно поломался Фуркад. Раза три в год наслаждаюсь💥
0
-4
-4
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ivan 07
Пожелаю Себе и Ханне взять золото.
Лизе и Томмазо серебро.
Шнайдер и Наврат бронзу.
Ройселанн и Йоханнес деревяшку.
+4
-5
-1
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Cube Litening C:68X
Ответ Toffiti
Ну, может кому-то эта гонка даже нравится. Лично меня, на ГС устраивает биатлонный календарь: две командные гонки более, чем достаточно. Третья, вот зачем она нужна? Лишний титул в карман условному Бё. Он и в смешанной эстафете его возьмёт. Причём, сам формат гонки выглядит сумбурным, хаотичным. В лыжных гонках есть что-то похожее, но там командный спринт вполне себе смотрится и круто выглядит:) А в биатлоне сингл-микст - не очень. Но это - чисто мои ощущения.
Мне эта гонка тоже не нравится, баловство..
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Toffiti
Ответ or.om
Согласна, меня прям очень раздражает это гонка, а на чемпионате мира тем более. Как бы на ОИ его не добавили
К сожалению, очень большая вероятность, что добавят.
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Toffiti
Ответ Cube Litening C:68X
Да нормально,не хуже разных сноубордов с скейтбордами.. Всё таки привычный нам вид спорта..
Ну, может кому-то эта гонка даже нравится. Лично меня, на ГС устраивает биатлонный календарь: две командные гонки более, чем достаточно. Третья, вот зачем она нужна? Лишний титул в карман условному Бё. Он и в смешанной эстафете его возьмёт. Причём, сам формат гонки выглядит сумбурным, хаотичным. В лыжных гонках есть что-то похожее, но там командный спринт вполне себе смотрится и круто выглядит:) А в биатлоне сингл-микст - не очень. Но это - чисто мои ощущения.
+2
0
+2
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or.om
Ответ Toffiti
До сих пор задаюсь вопросом, зачем притащили этот сингл-микст на КМ, а потом ещё и на ЧМ. Оставили бы его на шоу-гонках, там ему и место. Французы что-то "подзабили" на эту гонку. У остальных, вроде более-менее сильные составы.
Согласна, меня прям очень раздражает это гонка, а на чемпионате мира тем более. Как бы на ОИ его не добавили
+2
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+2
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Cube Litening C:68X
Ответ sergei71
Легко возьмёт, он его отлично бегает и выигрывал на ГС в 2016, 2020 и 2022. На прошлых ОИ выиграл с 4 промахами, а сейчас он намного быстрее.
Да дай же помечтать пару дней..😁
+4
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sergei71
Ответ Cube Litening C:68X
Массстарт ему не взять,шальная гонка, Долль возьмёт..Из последних сил!!
Легко возьмёт, он его отлично бегает и выигрывал на ГС в 2016, 2020 и 2022. На прошлых ОИ выиграл с 4 промахами, а сейчас он намного быстрее.
+2
0
+2
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Cube Litening C:68X
Ответ Toffiti
Вот это ещё больше огорчает😕
Да нормально,не хуже разных сноубордов с скейтбордами.. Всё таки привычный нам вид спорта..
+2
0
+2
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encaro_one
Доротея с её скорострельностью сингл не бегает? Не помню.
+2
0
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Toffiti
Ответ Cube Litening C:68X
Скоро на ОИ воткнут..
Вот это ещё больше огорчает😕
+3
0
+3
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Cube Litening C:68X
Ответ Xell
Ну в общем Велла зря спорила что Йося пропустит)) Он решил выиграть все 7гонок.
Массстарт ему не взять,шальная гонка, Долль возьмёт..Из последних сил!!
+2
0
+2
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