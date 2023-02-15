Чемпионат мира по биатлону-2023. Сингл-микст. Йоханнес Бо и Ройселанн выступят за Норвегию, Ханна Оберг и Самуэльссон – за Швецию, Фабьен Клод и Жанмонно – за Францию
16 февраля на чемпионате мира-2023 в Оберхофе пройдет сингл-микст.
Чемпионат мира по биатлону
Оберхоф, Германия
Сингл-микст
Начало – 17.10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Йоханнес Бо)
2. Франция (Лу Лоран Жанмонно, Фабьен Клод)
3. Швейцария (Лена Хекки-Гросс, Никлас Хартвег)...
5. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Давид Коматц)...
7. Украина (Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный)...
10. Швеция (Ханна Оберг, Себастьян Самуэльссон)
11. Италия (Лиза Виттоцци, Томмазо Джакомель)...
13. Германия (София Шнайдер, Филипп Наврат)
14. Словения (Полона Клеменчич, Яков Фак)
15. Чехия (Тереза Воборникова, Михал Крчмарж)...
17. Южная Корея (Екатерина Аввакумова, Тимофей Лапшин)...
25. Латвия (Байба Бендика, Андрей Расторгуев)
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе
и к бабке ходить не надо)
похоже, рыжий братец на этом ЧМ установит рекорд на века - в каждой гонке по золоту.
Ханна с Сэбой Тунбергом возьмут серебро, они хорошо готовы здесь и сейчас,
бронзу может зацепить любая команда
да я ни словом не заикалась про сингл-микст,
вы меня с кем-то перепутали)
Лизе и Томмазо серебро.
Шнайдер и Наврат бронзу.
Ройселанн и Йоханнес деревяшку.