Тебас о деле «Барсы» и вице-президента комитета судей: «Спортивные санкции невозможны, срок давности истек. Другое дело – уголовная юрисдикция»
Хавьер Тебас заявил, что к «Барселоне» не будут применены спортивные санкции из-за выплат судейскому комитету.
Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.
Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.
«Следует уточнить, что спортивные дисциплинарные санкции невозможны, потому что прошло пять лет, а срок давности истекает спустя три года.
На спортивном уровне сделать что-либо невозможно. Другое дело – в сфере уголовной юрисдикции. Прокуратура расследует факты и определит, имела ли место коррупция в спортивной сфере.
Посмотрим, чем закончится расследование, со стороны Ла Лиги нам остается уважать его результаты. Если прокуратура решит подать иск на «Барсу», нам придется выступить с частным обвинением. В ином случае дело будет закрыто. Такова позиция Ла Лиги.
Мы намерены потребовать от членов Арбитражного комитета профессиональным образом сообщить, вмешивался ли Энрикес Негрейра каким-то образом в процесс назначения судей.
С точки зрения этики, подобные вещи в профессиональном футболе недопустимы», – сказал президент Ла Лиги.
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Иначе, ты просто балабол.
В другом «Нет. Четверо моих детей болеют за «Реал». Мне кажется, очевидно, что и их отец – тоже. Но страсть никогда не влияет на мои решения. Предпочтения не заставляют меня принимать решения, я опираюсь на факты» также про независимость Каталонии, что тоже важно
Любой?Опросник может быть есть чтобы ваши слова подтвердить ?)))
А тренеру к примеру часто говорят о том ,что выиграть чемпионат в разы сложнее , потому что он завист от результатов ВСЕГО СЕЗОНА , в то время как ЛЧ зависит по сути только от весны.Ну да ладно.Хармат знает больше ,чем тренеры)))
👍
Как УЕФА скажет, так он и сделает.
Не про Реал речь...не Реал замешан в коррупции судьям....
Реал все доказывает на поле!
Прошлый сезон как пример!
Если бы не было бы той ошибки, то Реал все равно был бы впереди на 1 очко.