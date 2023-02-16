Тебас о деле «Барсы» и вице-президента комитета судей: «Спортивные санкции невозможны, срок давности истек. Другое дело – уголовная юрисдикция»

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Хавьер Тебас Федерация футбола Испании деньги Футбол

Хавьер Тебас заявил, что к «Барселоне» не будут применены спортивные санкции из-за выплат судейскому комитету.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

«Следует уточнить, что спортивные дисциплинарные санкции невозможны, потому что прошло пять лет, а срок давности истекает спустя три года.

На спортивном уровне сделать что-либо невозможно. Другое дело – в сфере уголовной юрисдикции. Прокуратура расследует факты и определит, имела ли место коррупция в спортивной сфере.

Посмотрим, чем закончится расследование, со стороны Ла Лиги нам остается уважать его результаты. Если прокуратура решит подать иск на «Барсу», нам придется выступить с частным обвинением. В ином случае дело будет закрыто. Такова позиция Ла Лиги.

Мы намерены потребовать от членов Арбитражного комитета профессиональным образом сообщить, вмешивался ли Энрикес Негрейра каким-то образом в процесс назначения судей.

С точки зрения этики, подобные вещи в профессиональном футболе недопустимы», – сказал президент Ла Лиги.

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162 комментария

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ksn 1979
Ответ Максат Жумагулов
2.5 года не назначали пеньки в ворота бчк😀 я тоже вообще не помню чтобы подсуживали😁
Давай называй матчи, в которых должны были назначить пенальти в ворота Барсы.
Иначе, ты просто балабол.
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Максат Жумагулов
Ответ Emil Aliev
по факту, кроме единичных случаев в лч, в ла лиге вообще не помню, чтобы Барсе как-то подсуживали, наоборот очень часто судили против Барсы, по-разному бывает, испанские судьи это вообще отдельная сказка, они всегда косячат жёстко
2.5 года не назначали пеньки в ворота бчк😀 я тоже вообще не помню чтобы подсуживали😁
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harmat
Ответ gPk
Ну давай контакты этих людей и спрошу:D
чел у тебя что-ли нету людей чтоьы общаться? завтра иди и спроси у них
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Try Stelsi
Ответ Born is the King
Позор. И этот ручной Тебас ещё про Сити, Баварию и ПСЖ смеет говорить
Ну да, ведь Барселона и близко не стоит с финансовыми махинациями этой тройки)
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gPk
Ответ harmat
любого чела спроси он скажет лч ценее
Ну давай контакты этих людей и спрошу:D
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DolJun
Ответ gPk
Так за тобой следить не надо.Ты и ригоберка - это два самых главных клоуна сайта.О вас все знают;)_
все? ты уже говоришь от имени всех?) твоему чсв даже пеп позавидует)
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Roja
опять тебас тянет Реал
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harmat
Ответ gPk
Нет.Просто за эти великие Альмерии дают столько же очков ,сколько за победы на групповом этапе ЛЧ за Боруссию и т.д Любой?Опросник может быть есть чтобы ваши слова подтвердить ?))) А тренеру к примеру часто говорят о том ,что выиграть чемпионат в разы сложнее , потому что он завист от результатов ВСЕГО СЕЗОНА , в то время как ЛЧ зависит по сути только от весны.Ну да ладно.Хармат знает больше ,чем тренеры)))
любого чела спроси он скажет лч ценее
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harmat
Ответ gPk
Нет.Просто за эти великие Альмерии дают столько же очков ,сколько за победы на групповом этапе ЛЧ за Боруссию и т.д Любой?Опросник может быть есть чтобы ваши слова подтвердить ?))) А тренеру к примеру часто говорят о том ,что выиграть чемпионат в разы сложнее , потому что он завист от результатов ВСЕГО СЕЗОНА , в то время как ЛЧ зависит по сути только от весны.Ну да ладно.Хармат знает больше ,чем тренеры)))
всегда когда оплачивают футболистов они говорят что больше хотят выцграть лч чем свою лигу. Для ла лиги нужна стабильность и глубина состава а в лч намного сложнее соперники
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Parce
Ответ ZA.RMA
И в первом и во втором инфа одинаковая, но вы пытались выдать ее как два разных интервью, так как выше сказали, что Тебас «неоднократно» заявлял))
В одном «Конечно. Если я буду утверждать обратное, что ни за кого не болею, это будет лицемерием, и меня станут воспринимать как лжеца. А я определенно не люблю, когда меня называют лжецом. Представьте, если бы я сказал, что люблю все команды, а потом выяснилось, что я болею за «Реал Мадрид» с подросткового возраста, посетил 27 Класико и праздновал победу «Реала» с друзьями в баре… Предпочитаю говорить то, что есть.»

В другом «Нет. Четверо моих детей болеют за «Реал». Мне кажется, очевидно, что и их отец – тоже. Но страсть никогда не влияет на мои решения. Предпочтения не заставляют меня принимать решения, я опираюсь на факты» также про независимость Каталонии, что тоже важно
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gPk
Ответ harmat
тоесть великие кажись алмерий и тд играют на уровне аяксов борусий мс ливеров? Любой футболист скажет что лч намного ценней награда чем ла лига
Нет.Просто за эти великие Альмерии дают столько же очков ,сколько за победы на групповом этапе ЛЧ за Боруссию и т.д
Любой?Опросник может быть есть чтобы ваши слова подтвердить ?)))
А тренеру к примеру часто говорят о том ,что выиграть чемпионат в разы сложнее , потому что он завист от результатов ВСЕГО СЕЗОНА , в то время как ЛЧ зависит по сути только от весны.Ну да ладно.Хармат знает больше ,чем тренеры)))
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Рустам Атаев
Ответ Alexandr Donskoy
Мне жалко болел реала......они так же радовались..(((( И вдруг оказывается реал законно судейский!!((((
🤣
👍
+2
-1
+1
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Alexandr Donskoy
Мне жалко болел реала......они так же радовались..(((( И вдруг оказывается реал законно судейский!!((((
+7
-5
+2
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gPk
Ответ DolJun
ну ты уж проследил за этим, как никак главный мой фанат на спортсе)
Так за тобой следить не надо.Ты и ригоберка - это два самых главных клоуна сайта.О вас все знают;)_
0
-1
-1
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nurikkkk
Это всего лишь Тебас...
Как УЕФА скажет, так он и сделает.
0
-4
-4
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Рустам Атаев
Ответ Церебральный Сортировщик
Без санкций, но с пожизненным клеймом)
клеймо реала навсегда ты прав
+4
-2
+2
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nurikkkk
Ответ Анвар Масимов
или реал не может ??? 10 пеналей дали из них больше половины левые. и то не могут настигнуть Барсу. ахаххаха
Что Реал не может?
Не про Реал речь...не Реал замешан в коррупции судьям....
Реал все доказывает на поле!
Прошлый сезон как пример!
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Boni Jek
Ответ Djeday
Уже за рычаги начали дергать?
реалу дёргать не надо,все знают что реал это судейский клаб
+3
-2
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Boni Jek
реал так и останется официально судейским клубом!
+5
-3
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Рустам Атаев
Где сектантыреала?*))))
+3
-2
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Djeday
Уже за рычаги начали дергать?
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MESSIya
Ответ Wellerman
Зачем клубу получать от федерации отчёты о судьях, да ещё и платить за это? Если эти консультации были именно полезными - окей, продолжайте, но всё прекратилось после ухода этого человека из федерации.
Первое, консультации проводил сын чиновника, на него только зарегистрирована компания. Так же этой компании, за то же самое, платила Жирона. И сложно увидеть подкуп судей там, где выплата за год 400000,а зарплата одного арбитра 120000. Судей главных 20+ если что.
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-1
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90 Minutes
Ахаха 😄ну что глорики светофорики реала очередной облом????))))!!!!! Барселона будет чемпионом Испании!!!!!
+3
-3
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nurikkkk
Ответ Nika13
как можно было ожидать другого, учитывая, что барса потеряла чемпионский титул в сезоне 16/17, из-за судейской ошибки
Бред...
Если бы не было бы той ошибки, то Реал все равно был бы впереди на 1 очко.
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Emil Aliev
по факту, кроме единичных случаев в лч, в ла лиге вообще не помню, чтобы Барсе как-то подсуживали, наоборот очень часто судили против Барсы, по-разному бывает, испанские судьи это вообще отдельная сказка, они всегда косячат жёстко
+2
-1
+1
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