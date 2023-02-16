заявил, что к «Барселоне» не будут применены спортивные санкции из-за выплат судейскому комитету.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

«Следует уточнить, что спортивные дисциплинарные санкции невозможны, потому что прошло пять лет, а срок давности истекает спустя три года.

На спортивном уровне сделать что-либо невозможно. Другое дело – в сфере уголовной юрисдикции. Прокуратура расследует факты и определит, имела ли место коррупция в спортивной сфере.

Посмотрим, чем закончится расследование, со стороны Ла Лиги нам остается уважать его результаты. Если прокуратура решит подать иск на «Барсу», нам придется выступить с частным обвинением. В ином случае дело будет закрыто. Такова позиция Ла Лиги.

Мы намерены потребовать от членов Арбитражного комитета профессиональным образом сообщить, вмешивался ли Энрикес Негрейра каким-то образом в процесс назначения судей.

С точки зрения этики, подобные вещи в профессиональном футболе недопустимы», – сказал президент .

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