«Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 16 февраля, 20.45, «Камп Ноу»
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Таких травмированных как должун тут пол спортса 😁
Кринж матч с аль-вахдой
Думаю, комментарии излишни