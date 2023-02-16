«Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы УЕФА онлайны Футбол

«Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Барселона Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
16 февраля, 20.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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26 комментариев

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Altyn Asyr
Ответ Boni Jek
Или новою анкету проверил))😄
да...
0
0
0
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Boni Jek
Ответ Altyn Asyr
неда...
Или новою анкету проверил))😄
0
0
0
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Анвар Масимов
Ответ Милан. Тонали. 8.
Возьмёт ли реванш МЮ за 2009 и 2011 годы?
а за 2019?
0
0
0
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Altyn Asyr
Ответ Boni Jek
Да что Барселона победит?
неда...
0
-1
-1
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Boni Jek
Ответ Altyn Asyr
да...
Да что Барселона победит?
0
0
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Someone from Internet
Удачи МЮ! Тяжелейший матч и соперник
0
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Рискну предположить
Ответ Parce
Я вот не пойму, давно ты хейтером Барсы стал, или это случилось после того, как многие отказали синему мешку и перешли в Барсу?
После анальной пенетрации на стэмфорд бридж и идеальной девятки в исполнении Иньесты)

Таких травмированных как должун тут пол спортса 😁
0
-1
-1
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Altyn Asyr
да...
0
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Someone from Internet
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Каким боком притягиваешь Пеп ле? Пеп играет лч какое он отношение имеет к ле .что то ни как неклеется твой бред ты еще про Зизу что то напиши может у тебя получиться что то интереснее чем этот бред!
Ну он типа троллит ЭТХ обзывая его Пепом с АлиЭкспресс
0
0
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Барсик Юрана
Мю матч с Барсой
Кринж матч с аль-вахдой

Думаю, комментарии излишни
0
-1
-1
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Барсик Юрана
А Кринж выйдет? Один знакомый верблюд спрашивает
0
-2
-2
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Boni Jek
Удачи от всей души желаю Барселоне.
0
-1
-1
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DolJun
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Каким боком притягиваешь Пеп ле? Пеп играет лч какое он отношение имеет к ле .что то ни как неклеется твой бред ты еще про Зизу что то напиши может у тебя получиться что то интереснее чем этот бред!
дальше слова "пеп" ты читать не стал? какой-то блокер?)
+1
-5
-4
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forward1988
Без шансов для МЮ к большому сожалению(4-0 барселона)
+2
-3
-1
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ljolik888
МЮ показывает хороший футбол и для Хави это будет отличной проверкой !
0
-1
-1
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Милан. Тонали. 8.
Возьмёт ли реванш МЮ за 2009 и 2011 годы?
+1
-1
0
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joyisalwaysdrunk
visca el barça
+2
-3
-1
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joyisalwaysdrunk
Ответ MURA
Тот случай когда на этой неделе матч ЛЕ имеет больше интереса и зрительских аудитории чем матчи в ЛЧ.
кстати да
+2
-1
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ DolJun
матч достойный полуфинала ле! пеп с алиэкспрес должен решать вопросы по выходу в следующий раунд уже в этом матче, чтобы чави выиграл ла лигу и барсу не расформировали.
Каким боком притягиваешь Пеп ле? Пеп играет лч какое он отношение имеет к ле .что то ни как неклеется твой бред ты еще про Зизу что то напиши может у тебя получиться что то интереснее чем этот бред!
+5
-3
+2
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Антон Петржела
вперед барселона!!!
+7
-5
+2
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DolJun
Ответ Parce
Я вот не пойму, давно ты хейтером Барсы стал, или это случилось после того, как многие отказали синему мешку и перешли в Барсу?
кто кого давит? ты о чем?
+1
-5
-4
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udiekemen
За интересный футбол⚽
+1
-1
0
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MURA
Тот случай когда на этой неделе матч ЛЕ имеет больше интереса и зрительских аудитории чем матчи в ЛЧ.
+6
-3
+3
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Parce
Ответ DolJun
матч достойный полуфинала ле! пеп с алиэкспрес должен решать вопросы по выходу в следующий раунд уже в этом матче, чтобы чави выиграл ла лигу и барсу не расформировали.
Я вот не пойму, давно ты хейтером Барсы стал, или это случилось после того, как многие отказали синему мешку и перешли в Барсу?
+6
-3
+3
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DolJun
матч достойный полуфинала ле! пеп с алиэкспрес должен решать вопросы по выходу в следующий раунд уже в этом матче, чтобы чави выиграл ла лигу и барсу не расформировали.
+1
-6
-5
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