«Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

« » сыграет с « » в первом матче 1/8 финала .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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