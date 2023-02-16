Адвокат Алвеса заявил, что у Дани с жертвой был секс с проникновением, но по согласию – иначе у девушки были бы повреждения

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт контент Футбол

Адвокат Дани Алвеса подтвердил, что у того был секс с предполагаемой жертвой изнасилования.

Сегодня утром в Верховном суде Барселоны состоялось слушание об освобождении футболиста под залог.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Адвокат Алвеса, Кристобаль Мартелл, подтвердил, что в ночь на 30 декабря в ночном клубе Sutton в Барселоне у его клиента был секс с проникновением. Однако юрист отметил, что это произошло по обоюдному согласию, иначе у девушки были бы обнаружены повреждения в области вагины.

Мартелл также представил два отчета из двух компаний, которые Алвес открыл в Барселоне, доказывающие, что риск бегства Алвеса из Испании отсутствует. Кроме того, защита заявила, что версия предполагаемой жертвы вызывает сомнения, добавив, что изображения с камер наблюдения не доказывают обвинения.

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

Прокуроры по делу Алвеса попросили оставить его в тюрьме, ссылаясь на ситуацию с Робиньо. Они опасаются, что Дани тоже уедет в Бразилию, откуда его не выдадут

Судмедэкспертиза подтвердила, что Алвес занимался сексом с жертвой. Сперма в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета – его

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93 комментария

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Montreal
Мы знаем сколько Алвес выиграл трофеев за карьеру !! Скоро мы узнаем сколько Сантиметров у этого титулованного игрока!!!
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Loko
Ответ RomanKan
Если честно я не понимаю как можно силой удерживать. Ещё и в общественном месте. И чтоб стоял. И попасть куда нужно. Или она спала на унитазе
Горячие бразильские парни всегда готовы.
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Montenegro Serbian
Ответ Razrubsis
Адам Джонсон. Бывший футболист Сити. И это не какой-то ноунейм, а довольно яркий игрок был. Кто АПЛ смотрел в ту пору, думаю подтвердят мои слова. У него не изнасилование было, а связь с несовершеннолетней.
Всё-таки пример не в тему.
Педофилия - это всё-таки совсем другой коленкор. Там по сути автоматически прилетает срок, если ты соблазнял несовершеннолетних. Даже если обнимал, целовал и занимался сексом при полном согласии несовершеннолетнего лица.

Изнасилование - это другая тема, где в принципе всё происходит насильственным методом, где жертву берут силой. А я именно про износ и спрашивал.
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Men77
Скоро выяснится, что в туалете был романтик, ужин при свечах. После чего Алвес сделал ей предложение, и у них была первая брачная ночь.
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МТБ
Так и запишем - если у него в тюрьме не будет повреждений, значит всё по согласию
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Garikus89
Ну если он ее держал, то следы должны быть как минимум на руках, причем заметные. В противном случае она свистит)
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Дмитрий Милов
Ответ antiginer
Щас набегут эксперты по проникновениям и прольют свет на эту странную историю)))
Прошу показать предмет куда было произошло проникновение, для уточнения деталей экспертизы
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Jeicob Harlon
загадочная история бенджамина алвеса
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Your Friend
Ответ Yri Yrov
С проникновением, а секс бывает без?
оральный секс, дрочка и тд тп это все секс
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Alexander Kochet
Что там может повредиться после многокилометрового пробега?
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Bleffinho
потом будет говорить, что повреждения тоже по обоюдному согласию были
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Ксяоми Ноутов
Ответ antiginer
Щас набегут эксперты по проникновениям и прольют свет на эту странную историю)))
здесь в основном эксперты по проникновению в кулак)
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Yri Yrov
С проникновением, а секс бывает без?
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crispymousse
Ответ Olejka Bu
Она сказала что откажется от бабок, чтобы справедливость восторжествовала. Мне кажется предложили просто мало.
Ну или кто-то занес уже бабосик, чтобы очернить репутацию Алвеса. Правда, кому это надо...
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Arty Novikoff
Секс с проникновением - это политика РФ по отношению к своим гражданам.
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Гласящий Истину!
Ответ Olejka Bu
Она сказала что откажется от бабок, чтобы справедливость восторжествовала. Мне кажется предложили просто мало.
Идет торг! Пока она будет говорить, что ей, якобы, ничего не нужно, цена вопроса будет подниматься... Кончится всё полюбовно, думаю, но очень дорого для Алвеса...
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Александр Калашников
Ответ Olejka Bu
Она сказала что откажется от бабок, чтобы справедливость восторжествовала. Мне кажется предложили просто мало.
Сейчас и на хайпе можно прилично поднять. Что может обеспечить на все оставшиеся жизнь.
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Maturmalai
Раньше давали информацию что было медицинское заключение о повреждениях у девушки, характер которых указывает на сексуальное насилие. Теперь говорят, что таких повреждений не было. Пока непонятно, какой информации верить.
Похоже все будет сводиться к интерпретации судебно-медицинской экспертизы, и к тому, чья версия событий будет более убедительно совпадать с характером обнаруженных повреждений (если таковые и правда были).
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Олег М
Что за уточнение - секс с проникновением🤔 По мойму секс сам по себе подразумевает проникновение🤷‍♂️
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Адепт Суперлиги
Ответ antiginer
Щас набегут эксперты по проникновениям и прольют свет на эту странную историю)))
Эти безмозглые эксперты уже похоронили Алвеса, хотя с самого начала были очевидны ушлые мотивы данной шкурятины. Пришла в клуб чтобы что? Очевидно, что вокруг неё куча подвыпивших мужиков, и секс с какими-то из них - нормальная тема для подобных заведений. Если бы её реально насиловали, то должны быть свидетели, как её силком затаскивали в туалет, причём скорее всего несколько человек, ибо Дани не выглядит каким-то шкафом, способным так легко справиться со взрослой женщиной. А то, что Алвес путается в показаниях: так он же бразильский футболист, у них и так iq стремится к нулю зачастую, на уме одни карнавалы да тусовки, куда уж тут до рациональности. К тому же тут он ещё и изрядно бухой был, скорее всего.
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Данила Макаров
Ответ Batitotti
Как говорил один великий человек: "каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать"
)))
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Razrubsis
Ответ Montenegro Serbian
Только с вероятностью в 99% Алвес не сядет. Сколько ты знаешь по-настоящему известных футболистов обвиняемых в изнасиловании, которые реально сели на нары? Я про современность. Ну типа, хотя бы с 2000 года и именно футболисты. А то щас начнут приплетать Стрельцова или Тайсона. Я вот случаев обвинения помню много, но ни помню ни одного из известных, кто бы реально сел и мотал срок. Либо откупались, либо дела разваливались в судах.
Адам Джонсон. Бывший футболист Сити. И это не какой-то ноунейм, а довольно яркий игрок был. Кто АПЛ смотрел в ту пору, думаю подтвердят мои слова. У него не изнасилование было, а связь с несовершеннолетней.
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Olejka Bu
Ответ Адепт Суперлиги
Да тут очевидно, что очередная шкура пытается содрать громадную компенсацию за "якобы" изнасилование. Дело Майорги живёт и процветает
Она сказала что откажется от бабок, чтобы справедливость восторжествовала. Мне кажется предложили просто мало.
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Адепт Суперлиги
Да тут очевидно, что очередная шкура пытается содрать громадную компенсацию за "якобы" изнасилование. Дело Майорги живёт и процветает
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+1
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gukmamop
Пусть Говорят с Дани Алвесом и его адвокатом
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