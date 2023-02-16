Адвокат Алвеса заявил, что у Дани с жертвой был секс с проникновением, но по согласию – иначе у девушки были бы повреждения

Адвокат Дани Алвеса подтвердил, что у того был секс с предполагаемой жертвой изнасилования.

Сегодня утром в Верховном суде Барселоны состоялось слушание об освобождении футболиста под залог.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Адвокат Алвеса, Кристобаль Мартелл, подтвердил, что в ночь на 30 декабря в ночном клубе Sutton в Барселоне у его клиента был секс с проникновением. Однако юрист отметил, что это произошло по обоюдному согласию, иначе у девушки были бы обнаружены повреждения в области вагины.

Мартелл также представил два отчета из двух компаний, которые Алвес открыл в Барселоне, доказывающие, что риск бегства Алвеса из Испании отсутствует. Кроме того, защита заявила, что версия предполагаемой жертвы вызывает сомнения, добавив, что изображения с камер наблюдения не доказывают обвинения.

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

Прокуроры по делу Алвеса попросили оставить его в тюрьме, ссылаясь на ситуацию с Робиньо. Они опасаются, что Дани тоже уедет в Бразилию, откуда его не выдадут

Судмедэкспертиза подтвердила, что Алвес занимался сексом с жертвой. Сперма в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета – его

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