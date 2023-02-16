Евгений Плющенко: «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны»

Теги Евгений Плющенко чемпионат России среди юниоров Академия Плющенко Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Евгений Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров.

Ученица Плющенко Вероника Жилина заняла 2-е место, еще одна его подопечная – Софья Титова – стала 4-й. Победу одержала Алина Горбачева.

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны.

Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

«У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. Накидывают судьи ниже, хотя прыжки отличные. Если бы их делал кто-то другой, были бы другие оценки.

Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих если есть ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Общался с судьями, федерацией, говорил: «Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково».

Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает – получает минус 4. Что за предвзятость? Где справедливость?

На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями.

Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, кого судят несправедливо. Бороться ребятам еще и за справедливость? Я устал. Если мы не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны», – цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

«Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному». Ученица Плющенко Софья Титова об оценках на первенстве России среди юниоров

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198 комментариев

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Lapo Elkann
Ответ Юлия Р
Этот петух ещё и недоволен! Пусть сам переходит в другие страны, мы будет только счастливы!
Или пусть перестаниет тренировать и станет судьей.
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Е...С
Ответ Елена Иванова
Вот это патриооот!!!
Он сказал, что возражать не будет, где криминал?
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elmih
Ответ Ортодокс7
Плющенко единственный, кто открыто говорит о таких вещах. А некоторые другие решают подобные вопросы "под ковром" и в ресторане.
Свечку держал?
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Евгения Гринева
Ответ Peter-Petrov Aaaaa
И всё-же, проигрывать Тутберидзе было не так обидно как Федичкиной.
Обидно, что не можешь ее приплести, не скажешь же про грибы каких-то тренеров ноу неймов из региона
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Лакс
Лучше бы он озаботился тем что даже Ника теряет позицию в вращении. Но и такую же, но единственную ошибку не упустили и у Горбачевой. И так то Нике чистые квады оценили хорошо, но и явные ошибки в конце поставили и ими Ника упустила золото.
С чистым прокатом с двумя квадами и акселем Ника могла бы победить при условии что Алина не стала бы добавлять второй квад. Видимо тренер Горбачевой прикинула прокат Жилиной, и решили с одним, но чисто прокатать.
В общем примерный повтор ОИ -- чистое качество побило количество приземленных.
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плюшевая Ракета
Ответ Ортодокс7
Хрустальные, естественно
Во времена Заготовоц тоже так решали?
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Галина Александрова
Шантаж?
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Е...С
Надеюсь Плющенко наведет шороху, надоело непонятно какое судейство.
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Lukeria
Ответ vylysypydystychky
С одной стороны, если очень внимательно посмотреть прокаты учеников Плющенко и их оценки, то как будто и нет никакого криминала со стороны судей. С другой стороны, не заметил у судей последовательности в таком рвении к тщательному судейству. Например, я заметил в трансляции два недокрута у Горбачёвой в каскаде 3-3 «лутц-тулуп». Да, может быть, даже отметь эти ошибки судьи, возможно, что на расстановку мест по совокупности это бы не повлияло, хотя, не факт, т.к. лутц тянул на полновесную галку. Но, на мой взгляд, такие нюансы у спортсменов могут оставить осадок от плохой работы судей, т.к. думаю, что многие фигуристы очень тщательно разбирают свои прокаты и прокаты соперников.
А вы не заметили,что у Титовой практически нет программы при очень неплохих компах?
+6
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Peter-Petrov Aaaaa
И всё-же, проигрывать Тутберидзе было не так обидно как Федичкиной.
+4
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Dead88 Poets
Ответ фынский аксель
В Гондурас самое популярное направление
Гондурас цивилизованная страна
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Alexander X
Ответ Delirium
Чтобы заработать золото Жилиной надо было не лажать на каскаде с трикселем в произвольной.
у неё не был потерян каскад в кп!!! по факту, только дюбель... а вот в протоколах, как раз, будто она каскад потеряла!!! с падением и снижением оборотов до 1 у акселя...
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Jesse Boy
вали давай, скатертью дорога
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Noname No
Ответ Pennywise
Деревянная Жилина получила компов всего на два балла меньше Горбачевой, но карлик-нос опять не доволен. Зато когда разваливавшая ПП в хлам Муравьева обходила Петросян, его все устраивало.
Жилина вот вообще не деревянная
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Dead88 Poets
пхахаха вот они патриоты Путин Тима )))) ой какой король такие шавки
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Надира Юнусова
Наверное как-то неудобно было переходы в другие сборные ученицам Плющенко, вот теперь есть законный))) повод. Всем же хочется разъезжать по америкам и европам.
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Философия
Ответ Loliloo
Поддерживаю, девочкам нужно переходить, их другие страны с радостью возьмут, только наша федерация, как собака на сене, не отпустит Жилину и Титову
Федра отпустит, они не сборницы, только кто их возьмёт, назовите страну.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ unknownman
Молчал бы лучше. Вспомнил бы, как его Жилину отправили на этапы юниорского гран-при и включили в сборную, хотя она провалила и первенство России и финал Кубка. При этом ту же Горбачеву с 2-м местом на первенстве по старшему юниорскому возрасту задвинули - и ни разу ни одного юниорского этапа она так и не получила. Алина уже очередной сезон подряд выступает лучше Жилиной, несправедливость только в том, что почему-то вторую всегда ценили больше.
Жилина наверное на отдельные смотры ходила. Потому что она после неудачного сезона сильно прибавила.
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Валерий Петров
Ответ Элвин без бурундуков
Она косметолог 🙃
Да? А гонору как у коммисарши ©
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Нурсултан Хамзаев
Ответ unknownman
Молчал бы лучше. Вспомнил бы, как его Жилину отправили на этапы юниорского гран-при и включили в сборную, хотя она провалила и первенство России и финал Кубка. При этом ту же Горбачеву с 2-м местом на первенстве по старшему юниорскому возрасту задвинули - и ни разу ни одного юниорского этапа она так и не получила. Алина уже очередной сезон подряд выступает лучше Жилиной, несправедливость только в том, что почему-то вторую всегда ценили больше.
вот эта правда.
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фынский аксель
Ответ Слава Быков
И куда будешь путь держать?В Иран,Эритрею,КНДР?Хотя таким провластным подпевалам,как ты,только туда и надо
В Гондурас самое популярное направление
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verdad
Катитесь)) скатертью дорога
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Denis Travin
... у Плющенко значительные активы вложены в недвижимость в Европе.
Лучшим вариантом для него было бы открытие клуба своего имени в Италии или Франции.
Там его любят и знают как поборника прав радужных толерастов.

Может забрать с собой Жилиных, Титову, Муравьёву, братьев Сарновских и организовать из них команду беженцев из Мордора.
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Delirium
Ответ Loliloo
Кто лёд полировал, опять методичка? С Садковой что ли путаете? Титовой и Жилиной конкретно зажали оценки, филигранно лишили золота и бронзы
Методичка, ты прокаты то смотрел? Ты короткую что Титовой, что Жилиной видел? При чем тут Садкова вообще? Титову ту же в короткой просто загрибовали, хотя она всю программу каталась мимо музыки, и это помимо провала с каскадом.
+2
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Ольга Лесная
Он обещал Путину пожаловаться)
Вот его порвало)
+4
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