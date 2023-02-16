Евгений Плющенко: «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны»

Евгений Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров.

Ученица Плющенко Вероника Жилина заняла 2-е место, еще одна его подопечная – Софья Титова – стала 4-й. Победу одержала Алина Горбачева.

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны.

Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. Накидывают судьи ниже, хотя прыжки отличные. Если бы их делал кто-то другой, были бы другие оценки.

Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих если есть ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Общался с судьями, федерацией, говорил: «Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково».

Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает – получает минус 4. Что за предвзятость? Где справедливость?

На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями.

Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, кого судят несправедливо. Бороться ребятам еще и за справедливость? Я устал. Если мы не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны», – цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

«Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному». Ученица Плющенко Софья Титова об оценках на первенстве России среди юниоров

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