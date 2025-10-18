Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
В Мир РПЛ пройдут матчи 12-го тура.
В субботу «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала, ЦСКА сразится в дерби с «Локомотивом».
В воскресенье «Зенит» встретится на выезде с «Сочи», «Динамо» проведет домашний матч с «Ахматом».
Чемпионат России
12-й тур
18 октября 10:00, Стадион Нижний Новгород
18 октября 10:00, Самара-Арена
Не начался
18 октября 12:15, Лукойл Арена
18 октября 14:30, Анжи-Арена
Не начался
18 октября 16:45, РЖД Арена
19 октября 11:30, Олимпийский стадион Фишт
19 октября 14:00, Ак Барс Арена
19 октября 16:30, ВТБ Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто победит в главном матче Бундеслиги?2151 голос
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости