Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»

В Мир РПЛ пройдут матчи 12-го тура.

В субботу «Спартак » примет «Ростов », «Краснодар » сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала , ЦСКА сразится в дерби с «Локомотивом».

В воскресенье «Зенит» встретится на выезде с «Сочи», «Динамо» проведет домашний матч с «Ахматом».

Чемпионат России

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ