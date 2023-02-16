Рэшфорд забил в 4-м матче подряд – «Барселоне» с острого угла. У форварда «МЮ» 14 голов и 4 ассиста после ЧМ-2022

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Марк-Андре тер Стеген Маркус Рэшфорд Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнял счет в игре с «Барселоной».

Англичанин после паса хавбека Фреда отправил мяч в сетку каталонцев на 52-й минуте матча Лиги Европы. Он пробил в ближний угол ворот Марка-Андре тер Стегена, дойдя почти до лицевой линии.

Рэшфорд забил в четвертой игре подряд. После ЧМ-2022 у него 14 голов и 4 результативных передачи за 16 игр в составе «МЮ».

Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Рэшфорд ответил на гол Алонсо. Онлайн-трансляция

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35 комментариев

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MUthebest
спасибо физруку Саутгейту, что не давал Рэшфорду шанса сломаться на ЧМ
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Sul Abd
Ответ JealousNobody
3 команда АПЛ унижает лидера ла лиги. Все, что нужно знать о разнице лиг.
В прошлом году Реал Мадрид как бы обк@нчал всех Лидеров АПЛ поочерёдно ;) и стал чемпионом ЛЧ ;)
Так что судить Лиги по командам из Лиги Европы глупенько...
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Naneva
Нужно летом покупать Рэша.
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ Фёдор Кузнецов
Что ему мешало так играть в начале сезона когда фрукт сидел в запасе?
Как будто моральное влияние на коллектив в раздевалке кто то отменял? Игра на футбольном поле это только верхушка айсберга
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Tazemyrat Kemalow
Фаны кринж7 называли Реша депутатом, а потом мы узнали кто был в мю депутатом, помниться кто депутатил с Морганом🤣
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Джон Хартсон
Ответ Фёдор Кузнецов
Вся хваленная оборона Барселоны посыпалась после 1 гола
она и до первого держалась только на Тер Штегене
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boeing777-300
Ответ Фёдор Кузнецов
Если игроку мешает конкуренция к этому игроку есть вопросы
Так и есть… Что то можно поменять, а что то нельзя… Иначе бы б все просто в этой жизни…
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ALMANAC
Все залетает у Рэша
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boeing777-300
Ответ Фанат спорта01
поработать с психологом не вариант? если есть проблемы с этим.
Вариант… Но некоторые вещи сложно поменять даже ему…
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Фёдор Кузнецов
Ответ boeing777-300
Какие отмазки… Рэш парень с низкой психологической устойчивостью и легко ранимой душой… Какой есть такой есть… Уже не поменяться… Но когда находит свою игру его не остановить… В сб Англии 2018, например, он был чужим, там его сковывало присутствие Стерлинга…
Если игроку мешает конкуренция к этому игроку есть вопросы
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boeing777-300
Ответ Фёдор Кузнецов
Опять отмазки
Какие отмазки… Рэш парень с низкой психологической устойчивостью и легко ранимой душой… Какой есть такой есть… Уже не поменяться… Но когда находит свою игру его не остановить… В сб Англии 2018, например, он был чужим, там его сковывало присутствие Стерлинга…
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Фанат спорта01
Ответ boeing777-300
Низкая психологическая устойчивость… Даже его присутствие на лавке его психологически било… Он и после замены токсичного Маура на Сульшера запорхал:)
поработать с психологом не вариант?
если есть проблемы с этим.
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JealousNobody
3 команда АПЛ унижает лидера ла лиги. Все, что нужно знать о разнице лиг.
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Фёдор Кузнецов
Ответ boeing777-300
Низкая психологическая устойчивость… Даже его присутствие на лавке его психологически било… Он и после замены токсичного Маура на Сульшера запорхал:)
Опять отмазки
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Игорь Новиков
Ответ прощай Роналду
Слкчайный гол и автогол?) зверь)
не смешите.
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Амир Ким
Очень недооцениваем его. Как по мне после ЧМ он входит в топ 5 лучших игроков мира
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onegin2007
И второй гол тоже сотворил!
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прощай Роналду
Ответ Игорь Новиков
Гол и пас. не уничтожает ни разу, ага
Слкчайный гол и автогол?) зверь)
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boeing777-300
Ответ Фёдор Кузнецов
Что ему мешало так играть в начале сезона когда фрукт сидел в запасе?
Низкая психологическая устойчивость… Даже его присутствие на лавке его психологически било… Он и после замены токсичного Маура на Сульшера запорхал:)
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Игорь Новиков
Ответ прощай Роналду
Уничтожает? Пока что он её только обгоняет максимум)
Гол и пас. не уничтожает ни разу, ага
+1
-2
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Фёдор Кузнецов
Вся хваленная оборона Барселоны посыпалась после 1 гола
+2
-3
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чебурашка
он на ЧМ все матчи кроме Уэльса в запасе начинал, ноги зачесались
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прощай Роналду
Барсе пора отпустить рычаг и взяться за голову!
+12
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Фёдор Кузнецов
Ответ boeing777-300
Как же он расцвел после того как его огородили от тухлого фрукта:)
Что ему мешало так играть в начале сезона когда фрукт сидел в запасе?
+19
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Enotaz24
Как хорош МЮ при Тен Хаге
+1
0
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