Рэшфорд забил в 4-м матче подряд – «Барселоне» с острого угла. У форварда «МЮ» 14 голов и 4 ассиста после ЧМ-2022
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнял счет в игре с «Барселоной».
Англичанин после паса хавбека Фреда отправил мяч в сетку каталонцев на 52-й минуте матча Лиги Европы. Он пробил в ближний угол ворот Марка-Андре тер Стегена, дойдя почти до лицевой линии.
Рэшфорд забил в четвертой игре подряд. После ЧМ-2022 у него 14 голов и 4 результативных передачи за 16 игр в составе «МЮ».
Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Рэшфорд ответил на гол Алонсо. Онлайн-трансляция
Так что судить Лиги по командам из Лиги Европы глупенько...
если есть проблемы с этим.