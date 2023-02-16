Рэшфорд забил в 4-м матче подряд – «Барселоне» с острого угла. У форварда «МЮ» 14 голов и 4 ассиста после ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» сравнял счет в игре с «Барселоной».

Англичанин после паса хавбека Фреда отправил мяч в сетку каталонцев на 52-й минуте матча . Он пробил в ближний угол ворот Марка-Андре тер , дойдя почти до лицевой линии.

Рэшфорд забил в четвертой игре подряд. После ЧМ-2022 у него 14 голов и 4 результативных передачи за 16 игр в составе «МЮ».

Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Рэшфорд ответил на гол Алонсо. Онлайн-трансляция