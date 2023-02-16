Худрук «Песняров» о пении Загитовой: «Отлично выглядит, у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев поделился мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«По-моему, очень органично Алина держится на сцене. Видно, что ответственно подготовилась к дебютному выступлению.

Отлично выглядит, и у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела в песне. Одним словом, молодец, чемпионка!» - сказал Козырев.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yak444
Ответ Diego 95
Я не понимаю,что с этой Загитовой,она знает какие то тайны?Почему всех обязали ее боготворить?
Это впервые, обычно обязывают Алину критиковать, но что то вышло из под контроля, по видимому у Алины много поклонников среди музыкантов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Ответ olvl
Ну и что.
Чтобы люди понимали степень его авторитетности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Francesc Fàbregas
Фабрика звезд еще не стала спортом?
а то мало тут "этого"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
svetlic
Ответ private dancer
Ну а что они скажут ? Просто обыкновенный вежливый ответ, который по сути ничего не значит.
А почему как ответ положительный, так сразу просто вежливый? А как отрицательный - так правдивый?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ив
Ответ verdad
Комментарий удален модератором
Только после вас
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
verdad
Ответ Ольга Ив
Это не пиарщики Загитовой, а пиарщики другой "певицы"
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Ответ Maturmalai
Он худрук совсем не тех "Песняров", которые стали легендой.
Ну и что.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ ɔculpa
Давно хотел вам сказать, что мне очень нравится тембр вашего электронного почерка, вкупе с няшной аватаркой, я совершенно не сомневаюсь в ваших вокальных данных.
Вот сейчас ваш коммент из разряда " лишь бы ляпнуть". Я как бы на сцене не пою, при чем тут мои вокальные данные? Загиботы такие загиботы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasily Ivanov
Ответ Natalia Bagaeva
Почему у Вас реплика начинается с предлога *с*? Вы на мове обычно изъясняетесь?
А с чего она должна начинаться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ Адриана
А вы знаете кого-то, кто поёт не под фонограмму?
как минимум Зиверт пела в живую. Да и кто под фанеру поет, те хоть в нее попадают;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ Bartez1986
Рианна уже напряглась. Угроза пришла, откуда не ждали
хорошо хоть санкции и Заги с гастролями в Омерику не помчит;) Рианна пока может выдохнуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ив
Ответ verdad
Когда этот бред уже закончится? Пиарщики Загитовой прямо из кожи вон лезут, стараясь всех убедить, в том что она талантливая певица))
Это не пиарщики Загитовой, а пиарщики другой "певицы"
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ Lilia Sadykova
это прикол какой то?;))) Какой тембр голоса если ее голос на фанере так отредактировали и шлифанули, что ничего и не понятно. Как можно оценивать вокальные данные по записанной фонограмме с отредактированным голосом? это уже какой то кринж!
Давно хотел вам сказать, что мне очень нравится тембр вашего электронного почерка, вкупе с няшной аватаркой, я совершенно не сомневаюсь в ваших вокальных данных.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
Гспд, какой маразм! Предлагаю вызвать дух Фредди Меркьюри и у него спросить, как ему выступление Загитовой. Ну серьёзно, как вообще этот прикол можно воспринимать всерьёз? Ну спела и спела.
Воистину, Алина популярна, раз пошёл такой гран-обзвон 🤦🏼‍♀️
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
verdad
Когда этот бред уже закончится? Пиарщики Загитовой прямо из кожи вон лезут, стараясь всех убедить, в том что она талантливая певица))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Лепехин
Совсем не хуже чем зиверт или как ее там !!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
Надо срочно звонить Эдите Пьехе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Strawberry93
Ждём Вадика Казаченко и Лозу💚Алин, ну ты зажгла, конечно, 4 день обсуждения 3 строчек пошёл.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
Ответ Вондроушова
Жду экспертное мнение от Нюши и Ольги Бузовой
Прямая конкурентка появилась. Возможно, они плакали. Часть их аудитории уйдет безвозвратно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кошка Матраскина
Ахаха, Песняры, Цой, кто следующий?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Агент Картер
Ответ viv2
Да, пиарщики Загитовой устроили знатный обзвон... Никогда такого не было. А ведь загиботы сейчас решат, что это был фурор, и "творчество" Алины никого не оставило равнодушным)
Пиарщики Алины? Это шутка? Да её уже третий день поливают за это выступление. Офигенный такой пиар, конечно)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вондроушова
Жду экспертное мнение от Нюши и Ольги Бузовой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Понеслось. Давайте всех кто имеет отношение к музыке опросим. Здесь что-то осталось от спортивной деятельности? Обсуждение тембра голоса Загитовой, это,конечно,звиздец полный.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Diego 95
Я не понимаю,что с этой Загитовой,она знает какие то тайны?Почему всех обязали ее боготворить?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Ответ olvl
О, вот худруку "Песняров" я доверяю. Во всяком случае, намного больше, чем людям, которые фигуристок без страховки под потолок отправляют и на пуанты ставят.
Он худрук совсем не тех "Песняров", которые стали легендой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий