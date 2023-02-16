Худрук «Песняров» о пении Загитовой: «Отлично выглядит, у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела»

Художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев поделился мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки .

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«По-моему, очень органично Алина держится на сцене. Видно, что ответственно подготовилась к дебютному выступлению.

Отлично выглядит, и у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела в песне. Одним словом, молодец, чемпионка!» - сказал Козырев.

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