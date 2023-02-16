Худрук «Песняров» о пении Загитовой: «Отлично выглядит, у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела»
Художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев поделился мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».
«По-моему, очень органично Алина держится на сцене. Видно, что ответственно подготовилась к дебютному выступлению.
Отлично выглядит, и у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела в песне. Одним словом, молодец, чемпионка!» - сказал Козырев.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
а то мало тут "этого"
Воистину, Алина популярна, раз пошёл такой гран-обзвон 🤦🏼♀️