Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Флориды». У него «минус 3» за 11:47

Теги Вашингтон Флорида НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».

Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Пантерс» (3:6), бросив с неудобной руки с рикошетом от защитника. 

В 56 играх сезона на его счету стало 45 (9+36) очков. 

Сегодня Кузнецов (11:47, 2:45 – в большинстве, 1:42 – в меньшинстве, «минус 3» – забил в большинстве, был на льду при двух голах соперника при пустых воротах «Кэпиталс») нанес 2 броска в створ и выиграл 50% вбрасываний (4 из 8). 

3 комментария

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Шлёма Презерман
без Ови и выиграть-то не могут. Сироты.
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Коэн Варвар
Кузя - артист от хоккея. Каждая шайба - шедевр!
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Rialto
Чёт времени совсем мало отыграл
+4
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