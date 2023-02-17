Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Флориды». У него «минус 3» за 11:47

забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против «Пантерс» (3:6), бросив с неудобной руки с рикошетом от защитника.

В 56 играх сезона на его счету стало 45 (9+36) очков.

Сегодня Кузнецов (11:47, 2:45 – в большинстве, 1:42 – в меньшинстве, «минус 3» – забил в большинстве, был на льду при двух голах соперника при пустых воротах «Кэпиталс») нанес 2 броска в створ и выиграл 50% вбрасываний (4 из 8).