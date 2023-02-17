Звездный форвард « » не смог доиграть до конца матч против « » (112:100) из-за повреждения правой кисти.

Адетокумбо получил травму в начале второй четверти, когда пытался заблокировать попытку из «Буллс» забросить из-под кольца. 2-кратный MVP на скорости уперся рукой в опору щита и остался лежать на паркете, корчась от боли, прежде чем отправиться в раздевалку.

Грек отыграл 9 минут, набрав 2 очка, 7 подборов и 3 передачи. О степени серьезности повреждения пока не сообщается.

Адетокумбо выбран капитаном одной из команд на Матче всех звезд, который состоится 19 февраля.

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