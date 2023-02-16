«Барселона» нанесла 18 ударов по воротам «МЮ», у «Юнайтед» – 17 ударов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» провели результативный матч в Лиге Европы.

Первая игра раунда плей-офф ЛЕ на «Камп Ноу» завершилась вничью – 2:2.

Каталонцы ударили 18 раз по воротам соперника: 7 ударов в створ, 8 – мимо, 3 – блокировано.

У «МЮ» 17 ударов: 5 в створ, 7 – мимо, 5 – блокировано.

«Барселона» провела 47 атак, «Манчестер Юнайтед» – 37. Владение – 58 против 42 в пользу «Барсы».

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105 комментариев

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Машина Мощная
а нам говорили тут эксперты Cпортса что Ман Ю был лучше :-D
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rasul5700
Ответ AWhite01
Топовый матч , двух топовых европейских команд и двух топовых тренеров. В ответном будут летать искры.
на счёт топовых тренеров я бы не торопился) пока они ничего ещё не добились чтобы считаться таковыми
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прощай Роналду
Ответ Predator№7
А что насчёт удаления после фола на Рэшфорде?
А удаление Каземиро? Пена на Альбе? А ты молодец, хорошая попытка
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Совесть Черданцева
Я этот матч с большим удовольствием посмотрел чем все матчи ЛЧ (1/8 финала) вместе взятые
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Emin Aliev
Ответ Кукич
Я бы на месте Хави выпустил Торре или Кассдо вместо Роберто. Торре есть культура паса и быстрее в отличие от Роберто
Они зелёные, в таких матчах поплывут
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Фрэнк Канистра
Классный огненный матч, полностью оправдавший вывеску. У мю моменты были по жирнее, конечно, на мой взгляд. Ждём ответную игру.
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Паскаль Шимбонда
Ответ b_arfa
Равный, хороший матч, душевнобольных в комментах с цепи выпустили видно, столько необоснованного хейта, учитывая непоставленный пенальти в ворота МЮ
Дядя, скажи спасибо, что не дали красную за фол последней на решфорде + пенальти, а по игре так счет должен был быть 2-5 в лучшем случае. Иди водички попей и надейся на то, чтобы в ответном матче у МЮ не залетело все то, что сегодня должно было залететь 😉
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Кукич
Ответ Emin Aliev
Нет, не будет. Кессье - Де Йонг - Роберто. Атака: Фати - Лева - Рафинья. Маневров для креатива немного
Я бы на месте Хави выпустил Торре или Кассдо вместо Роберто. Торре есть культура паса и быстрее в отличие от Роберто
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ubAA
Обе команды сыграли в защите очень не надежно, по факту счет мог бы быть 5:5
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Bekzat Abdirakhman
Ответ Кукич
Дембеле или хотя бы Бускетс будут доступны на Олде? Есть инфа? Играть без основной полузащиты с Кессие и Роберто это ужас
Ни одного действия от Роберто не увидел после выхода на поле
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Александр Белов
Ответ Токсик
Кто бы говорил. Фол на Рэшфорде с пенкой и КК Кунде даже не посмотрели на ВАР
Фреда и Каземиро можно было удалять неоднократно, если уж на то пошло
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Абдул Абакаев
Ответ Predator№7
А что насчёт удаления после фола на Рэшфорде?
а что насчёт пенки на Альбе и красной Каземиро?
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Том Мунтян
Ответ Токсик
Кто бы говорил. Фол на Рэшфорде с пенкой и КК Кунде даже не посмотрели на ВАР
классический каталонский беспредел, с этим сталкивались многие)
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mj23.net
Ответ Levaevich
Интереснее смотреть было, чем некоторые матчи тура в ЛЧ
Всех матчей ЛЧ) Играл будущий чемпион Ла Лиги с потенциальным топ-4 АПЛ. Самый статусный матч недели.
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Butrymovich Mikalai
Отличный матч. Смотрелся на одном дыхании.
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AWhite01
Ответ Nika13
вряд ли, барса в ответке без педри, гави, дембеле, бускетса, забивать просто некому
Есть Лева, есть Рафинья, может Бускетс восстановится это еще не известно, в полузащите конечно проблемы, но забивать есть кому
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Stivi M.D.
Ответ b_arfa
Равный, хороший матч, душевнобольных в комментах с цепи выпустили видно, столько необоснованного хейта, учитывая непоставленный пенальти в ворота МЮ
«Необоснованно» это когда говорят «Барса работает с судьями», а на фоне коррупционного слуха это очень даже обоснованно )
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Levaevich
Интереснее смотреть было, чем некоторые матчи тура в ЛЧ
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Nika13
Ответ AWhite01
Топовый матч , двух топовых европейских команд и двух топовых тренеров. В ответном будут летать искры.
вряд ли, барса в ответке без педри, гави, дембеле, бускетса, забивать просто некому
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василий иванов
хорошая перестрелка была! для простого болельщика шикарный матч, для болельщиков обеих команд просто валидол! ну и Барса без Дембеле, Буси и Педри (основополагающих игроков), это уже как проклятие.
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danik 258808
Ответ swvk5xw7zr
Такие - это какие? Где мяч попадает в отставленную почти на 90 градусов руку и меняет траекторию? Да, хотим такие пенки
какие 90 градусов? сейчас за такой никогда и ни кто не ставит пенки
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Lavinka
Ответ Donald Subanov
Какое удаление придумали в своей голове ? Один написал, все за ним начали повторять. Чистая борьба за мяч, Реш решил заработать пенку упав через несколько шагов после контакта именно в штрафной. )
Тут не борьба за мяч была . Реш полностью контролировал мяч а Кунде был сзади . Подставляться под фол вроде ещё не запрещено .
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Ллб
Ответ BlizzardIsrael
судья г%%%%н, чистая пенка на Рашфорде. 3-1 и досвидос. тупо вытянул за уши как всегда.
Чистый пенальти в ворота МЮ за выставленную руку и чистое удаление Каземиро за фол на вторую желтую карту на Гави.
Фол на Решворде был вне штрафной, там даже слепой это увидит на всех повторах , но не такие как Вы, которые только кричат в комментариях даже поняв , что произошло.
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Адепт Суперлиги
Ответ b_arfa
Равный, хороший матч, душевнобольных в комментах с цепи выпустили видно, столько необоснованного хейта, учитывая непоставленный пенальти в ворота МЮ
Это типичные фанаты клуба Апл, наслаждайся
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Lavinka
Ответ b_arfa
Равный, хороший матч, душевнобольных в комментах с цепи выпустили видно, столько необоснованного хейта, учитывая непоставленный пенальти в ворота МЮ
Привыкли что в ла Лиге Барсе такие пенальти ставят .
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