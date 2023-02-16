«Барселона» нанесла 18 ударов по воротам «МЮ», у «Юнайтед» – 17 ударов

« » и « » провели результативный матч в Лиге Европы.

Первая игра раунда плей-офф ЛЕ на «Камп Ноу» завершилась вничью – 2:2.

Каталонцы ударили 18 раз по воротам соперника: 7 ударов в створ, 8 – мимо, 3 – блокировано.

У «МЮ» 17 ударов: 5 в створ, 7 – мимо, 5 – блокировано.

«Барселона» провела 47 атак, «Манчестер Юнайтед» – 37. Владение – 58 против 42 в пользу «Барсы».