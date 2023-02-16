«Реал» считает судейский скандал вокруг «Барсы» доказательством пристрастности арбитров, но не будет делать публичных заявлений

Стало известно, что в «Реале» думают о судейском скандале вокруг «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

Как пишет Marca, в « » на протяжении многих лет замечали непоследовательные решения арбитров, и информация о том, что «Барселона» платила вице-президенту испанского судейского комитета, стала подтверждением их теории. В частности, речь идет о том, что с 2016 по 2018 год в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд.

«Реал» предпочитает не высказываться по этому вопросу – по крайней мере, на данный момент. Клуб полагает, что никак не связан со сложившейся ситуацией, хотя понимает, что страдал от некоторых решений арбитров. «Время либо дает, либо отнимает причины [для подозрений]. В данном случае оно их нам дало», – сказал источник в «Мадриде».

«Реал» не намерен говорить о коррупции из уважения к «Барселоны» и судьям, работающим на матчах , но считает тот факт, что каталонцы платили вице-президенту испанского судейского комитета «крупнейшим скандалом в истории испанского футбола».

«Мадрид» очень внимательно следит за всей информацией по этому вопросу. В клубе считают, что никаких серьезных санкций к «Барселоне» не применят.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!