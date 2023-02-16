«Реал» считает судейский скандал вокруг «Барсы» доказательством пристрастности арбитров, но не будет делать публичных заявлений
Стало известно, что в «Реале» думают о судейском скандале вокруг «Барселоны».
Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.
Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.
Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.
Как пишет Marca, в «Реале» на протяжении многих лет замечали непоследовательные решения арбитров, и информация о том, что «Барселона» платила вице-президенту испанского судейского комитета, стала подтверждением их теории. В частности, речь идет о том, что с 2016 по 2018 год в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд.
«Реал» предпочитает не высказываться по этому вопросу – по крайней мере, на данный момент. Клуб полагает, что никак не связан со сложившейся ситуацией, хотя понимает, что страдал от некоторых решений арбитров. «Время либо дает, либо отнимает причины [для подозрений]. В данном случае оно их нам дало», – сказал источник в «Мадриде».
«Реал» не намерен говорить о коррупции из уважения к «Барселоны» и судьям, работающим на матчах Ла Лиги, но считает тот факт, что каталонцы платили вице-президенту испанского судейского комитета «крупнейшим скандалом в истории испанского футбола».
«Мадрид» очень внимательно следит за всей информацией по этому вопросу. В клубе считают, что никаких серьезных санкций к «Барселоне» не применят.
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Когда ты настроен против Аргентины тебе в каждом матче ошибки мерещатся. Тут всерьез говорили, что пенальти с Хорватией не было при блокировке вратаря и движением ноги, вчера в схожей ситуации, но без движения ноги вратаря, с уходом мяча и игрока за лицевую все равно поставили точку, хотя и вратарь демонстративно убирал и руки и ноги. Тут не знают что такое судейство, не знают правил, но спорят. А факт здесь в том, что вратарь если выходит из-за пределов вратарской и не играет в мяч то это всегда блокировка, даже в ситуации как вчера, а на ЧМ и вовсе точка бесспорная, но сколько её обсасывали.
Или что гол Аргентины в доп время нужно отменить потому что в центре поля кто-то из штаба выбежал на метр за секунду до взятия ворот. И брать один пункт из правил, игнорируя три других. Если такой бред называть лояльным судейством, то может. Если говорить что Паредеса нужно было удалять в матче с Нидерландами, но игнорировать фол Вегхорста на вторую желтую тоже самое. Это напоминает мне ситуацию с МЮ в нынешнем сезоне или с Миланом где пенальти ставили. Когда ошибаются в пользу МЮ как в матче с Сити тут неделю о заговорах читал но когда МЮ прибивали в других матчах все на это закрывают глаза. Также и на ЧМ было не мало эпизодов где судьи трактовали эпизоды в пользу соперников Аргентины, но никто не спорил на тот момент. Франция - Марокко не поставили чистый пенальти в ворота сборной Франции, я не вижу на этот счет разбирательств. И спорных эпизодов за ЧМ можно набрать много, однако вопросы всегда к победителям. Вернее вопросы от тех кто очень не хотел чтобы Месси выиграл ЧМ, а теперь нам будут рассказывать о лояльном и купленном судействе
Ого, пацаны!
Согласен, бегом в школу
П. С: пенка в матче с Юве чистейшая.