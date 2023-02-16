«Реал» считает судейский скандал вокруг «Барсы» доказательством пристрастности арбитров, но не будет делать публичных заявлений

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи деньги Футбол

Стало известно, что в «Реале» думают о судейском скандале вокруг «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

Как пишет Marca, в «Реале» на протяжении многих лет замечали непоследовательные решения арбитров, и информация о том, что «Барселона» платила вице-президенту испанского судейского комитета, стала подтверждением их теории. В частности, речь идет о том, что с 2016 по 2018 год в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд.

«Реал» предпочитает не высказываться по этому вопросу – по крайней мере, на данный момент. Клуб полагает, что никак не связан со сложившейся ситуацией, хотя понимает, что страдал от некоторых решений арбитров. «Время либо дает, либо отнимает причины [для подозрений]. В данном случае оно их нам дало», – сказал источник в «Мадриде».

«Реал» не намерен говорить о коррупции из уважения к «Барселоны» и судьям, работающим на матчах Ла Лиги, но считает тот факт, что каталонцы платили вице-президенту испанского судейского комитета «крупнейшим скандалом в истории испанского футбола».

«Мадрид» очень внимательно следит за всей информацией по этому вопросу. В клубе считают, что никаких серьезных санкций к «Барселоне» не применят.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

126 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Subhan Jafarov
Ответ janitor
закончились деньги, закончились и пенальти.
Это точно. Не то что реал, судя по количесиву, эти по сей день продолжают покупать🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MADRiD_00
Ответ Boni Jek
Судейскому реалу ли вонять
🤣🤣🤣🧯🧯🧯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
Ответ Zidan GOAT
Не ставили пенальти 78 матчей подряд🤯 Вот что деньги делают с судейками..
у «Реала» в примере были две подобных серии по 88 игр без назначенных в их ворота пенальти (1953-1956, 1969-1972).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
Ответ Konvicted
В частности, речь идет о том, что с 2016 по 2018 год в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд. Кайфец вообще. 2 сезона без единого пенальти
у «Реала» в примере были две подобных серии по 88 игр без назначенных в их ворота пенальти (1953-1956, 1969-1972).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nariman Ashirov
Ответ fatei4
Реал по-джентельметски? 😀 может когда рамос безнаказанно бил месси по лицу? Или марсело симулировал, что его бил роберто или когда пепе наступал шипами на лежащего соперника? Или позорнейшие симуляции роналду? И ещё миллион случаев позорных неспортивных поступков... кому бы молчать про джентельментство - так это болельщикам реала
да как бускетс как неймар сурес??? про алвеса молчу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рауль Бро
Если на самом деле в мадриде прям все так думают, значит завидуют положение в таблице. Если не завидовали бы, раньше заявили бы об этом. Не ставили пенку 78 матчей подряд, ой какой ужаааасс, судейский беспредел, быстрее все заявление пишите что судьи подкупные и барса коррупционер 🤣🤣🤣🤣🤣, бл смешно, по детски все это выглядит. Сейчас за толчок корпусом могут пенку поставить и повторную поставить заявив что тер штеген за линию вышел. Вобщем #уета
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phantomm
Ну ладно с Барсой понятно ,а реал жалующийся на судейство ,это как пчелы жалуются на мед
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Ashot Kafka
А причем здесь Катар? Они судей не назначают. Для фифа интересен очевиден - есть супер интрига с Месси и ЧМ, которая в разы увеличивает рейтинги, просмотры, медийность и доход. О чем говорить, если это до сих пор обсасывают. Понятное дело, что не было какого-либо договорняка в классическом виде, но судейство крайне лояльное в пользу аргов было очевидно
Какая супер интрига? Выиграл Месси ЧМ или не выиграл интерес к турниру итак запредельный. Как раз для интриги выгоднее чтобы никто в паре Роналду и Месси не побеждал на ЧМ и можно было спорить до посинения и сравнивать их выступления там. Выиграй в финале Франция это тоже бы "обсасывали". Главный турнир в футболе, который проходит раз в 4 года

Когда ты настроен против Аргентины тебе в каждом матче ошибки мерещатся. Тут всерьез говорили, что пенальти с Хорватией не было при блокировке вратаря и движением ноги, вчера в схожей ситуации, но без движения ноги вратаря, с уходом мяча и игрока за лицевую все равно поставили точку, хотя и вратарь демонстративно убирал и руки и ноги. Тут не знают что такое судейство, не знают правил, но спорят. А факт здесь в том, что вратарь если выходит из-за пределов вратарской и не играет в мяч то это всегда блокировка, даже в ситуации как вчера, а на ЧМ и вовсе точка бесспорная, но сколько её обсасывали.

Или что гол Аргентины в доп время нужно отменить потому что в центре поля кто-то из штаба выбежал на метр за секунду до взятия ворот. И брать один пункт из правил, игнорируя три других. Если такой бред называть лояльным судейством, то может. Если говорить что Паредеса нужно было удалять в матче с Нидерландами, но игнорировать фол Вегхорста на вторую желтую тоже самое. Это напоминает мне ситуацию с МЮ в нынешнем сезоне или с Миланом где пенальти ставили. Когда ошибаются в пользу МЮ как в матче с Сити тут неделю о заговорах читал но когда МЮ прибивали в других матчах все на это закрывают глаза. Также и на ЧМ было не мало эпизодов где судьи трактовали эпизоды в пользу соперников Аргентины, но никто не спорил на тот момент. Франция - Марокко не поставили чистый пенальти в ворота сборной Франции, я не вижу на этот счет разбирательств. И спорных эпизодов за ЧМ можно набрать много, однако вопросы всегда к победителям. Вернее вопросы от тех кто очень не хотел чтобы Месси выиграл ЧМ, а теперь нам будут рассказывать о лояльном и купленном судействе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MADRiD_00
Ответ elkipalki
За 5 матчей Реала ошибок столько же, сколько в одном матче Барсы против Челси) Там Эвребе 5-6 пенок не поставил в ворота Барсы) и в каком случае ошибки, а в каком подкуп?) Очевидно всем, кроме барсаглоров) П. С: пенка в матче с Юве чистейшая.
Они это не поймут. Они запрограммированы писать такой бред. Не стоит тратить время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fatei4
Ответ elkipalki
За 5 матчей Реала ошибок столько же, сколько в одном матче Барсы против Челси) Там Эвребе 5-6 пенок не поставил в ворота Барсы) и в каком случае ошибки, а в каком подкуп?) Очевидно всем, кроме барсаглоров) П. С: пенка в матче с Юве чистейшая.
Ну если пенка в матче с юве чистейшая, то остальное можно и не читать 😀😀😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
Ответ Raul14
Реал это Реал! Он всегда вел себя по джентльменски. Историю чемпионского коридора тоже начала именно борселона, мол в этом турнире мы не участвовали! А вчера игроки Эльче сделали кордирор именно за КЧМ, и что в итоге? У них ноги оторвались из-за этого? Нет, они просто знают что такое дань уважения!!!
Ахахах, а почему Барселона должна делать этот коридор? Реал такое делал, когда барса выигрывал лч, кчм?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fatei4
Ответ Raul14
Реал это Реал! Он всегда вел себя по джентльменски. Историю чемпионского коридора тоже начала именно борселона, мол в этом турнире мы не участвовали! А вчера игроки Эльче сделали кордирор именно за КЧМ, и что в итоге? У них ноги оторвались из-за этого? Нет, они просто знают что такое дань уважения!!!
Реал по-джентельметски? 😀 может когда рамос безнаказанно бил месси по лицу? Или марсело симулировал, что его бил роберто или когда пепе наступал шипами на лежащего соперника? Или позорнейшие симуляции роналду? И ещё миллион случаев позорных неспортивных поступков... кому бы молчать про джентельментство - так это болельщикам реала
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yrok77
Ответ otchim kaloeda
А если Португалия выиграл бы? Ты сказа бы,что покоритель верблюдов затащил ЧМ и это лучший ЧМ в истории?
ты сам за человека придумал, мессидрот🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рауль Бро
Ответ Aleksey Yashin
"с 2016 по 2018 год в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд" Ого, пацаны!
🤣🤣 Смешно стало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fatei4
Ответ Aleksey Yashin
"с 2016 по 2018 год в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд" Ого, пацаны!
Так может нарушений не было потому что соперник до штрафной еле доходил и играл без мяча почти всё время?? Нее, не может быть 😀
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fatei4
Пристрастность это когда тупо забрали чемпионство отдав его атлетико или когда реал бьёт пенальти за любой чих в штрафной?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashot Kafka
Ответ Блуждающий странник
Перепись неадекватов. У любителей битвы экстрасенсов на ТНТ ещё раз спрошу, а зачем Катару тащить Аргентину к чемпионству, а не Францию если они владеют французским клубом и главная звезда их команды это француз Мбаппе?
А причем здесь Катар? Они судей не назначают. Для фифа интересен очевиден - есть супер интрига с Месси и ЧМ, которая в разы увеличивает рейтинги, просмотры, медийность и доход. О чем говорить, если это до сих пор обсасывают. Понятное дело, что не было какого-либо договорняка в классическом виде, но судейство крайне лояльное в пользу аргов было очевидно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cmapuna95
Ответ Aleksey Yashin
"с 2016 по 2018 год в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд" Ого, пацаны!
В сезоне 16/17 Барселоне не засчитали два гола против Валенсии и Бетиса, хотя мяч почти на метр пересекал линию ворот
Ого, пацаны!
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raindrop Drop Top
Ответ Alexvu10
Так речь про 16-18 года. Не прогуливай больше школу, тогда и читать научишься нормально)
> В частности, речь идет о том, что с 2016 по 2018 год в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд.

Согласен, бегом в школу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CoastSki
Судейские тяжбы двух испанских дельфинариев..))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tristan...
Ответ elkipalki
Так до 2018 проплачивали. О нынешнем сезоне речи нет.
Ок. Сезон 16/17 Барса отстала от Реала на 3 очка. В том сезоне было не мало матчей, в которых Барса теряла очки из за судейских ошибок - не поставленные пенки и отменённые чистые голы...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
elkipalki
Ответ Muhammad Juraev
Не Реалу про это говорить! 2 левейщих гола из метровых оффсайдов в ЛЧ против Баварии, гол из оффсайда в финале ЛЧ против Атлетико, гол из оффсайда против ПСЖ, пенальти на последней минуте против Юве...
За 5 матчей Реала ошибок столько же, сколько в одном матче Барсы против Челси) Там Эвребе 5-6 пенок не поставил в ворота Барсы) и в каком случае ошибки, а в каком подкуп?) Очевидно всем, кроме барсаглоров)
П. С: пенка в матче с Юве чистейшая.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
Ответ Betonomeshalka
Мадрид заказал Бартомеу, Мадрид заказал Роселя, Мадрид заказал Барселону
да не , забей, это просто совпадение ..... "судья ошибался в обе стороны" =))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WESTERN-
Ахах. Просто мы ещё не попались. Сезон 16/17. 15 голов с офсайда )) это просто совпадением было. Но по крайне мере. Эти выплаты и то что судья покидали Бернабеу с сумками обосновывает клоунаду судей в Испании
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexvu10
Ответ Subhan Jafarov
Странно, в этом сезоне в пользу Реала назначено 9 пенальти, против 1 го в пользу Барсы, а подкупает судей при этом, именно Барса🤣🤣🤣
Так речь про 16-18 года. Не прогуливай больше школу, тогда и читать научишься нормально)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий