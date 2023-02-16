Месси не понимает, почему «ПСЖ» строит проект вокруг Мбаппе и игнорирует их с Неймаром. После ЧМ атмосфера в команде испортилась (L’Équipe)

не понимает, почему «ПСЖ» строит проект вокруг .

Как пишет L’Équipe, нападающий не понимает, почему такой клуб, как «ПСЖ», за который выступают звезды его с Неймаром масштаба, строит проект только вокруг Килиана Мбаппе.

Месси считает, что клуб такого масштаба не должен пренебрегать другими звездами и не может стремиться расстаться с любой ценой, если хочет выиграть . Лео не понравилось, что «ПСЖ» пытался избавиться от Неймара прошлым летом.

Отмечается, что после ухудшились не только результаты «ПСЖ», но и атмосфера в раздевалке. Это Месси тоже не нравится.

Окружение аргентинца постоянно повторяет, что Лео «счастлив в Париже», но он по-прежнему не продлил договор аренды особняка, в котором живет со своей семьей. Он истекает в июне, как и контракт Месси с «ПСЖ».

Если в январе продление контракта Месси с «ПСЖ» казалось неизбежным, то сейчас оно выглядит все менее и менее вероятным. Ранее сообщалось, что Лео хочет перейти в «Интер Майами».

В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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