Месси не понимает, почему «ПСЖ» строит проект вокруг Мбаппе и игнорирует их с Неймаром. После ЧМ атмосфера в команде испортилась (L’Équipe)
Лионель Месси не понимает, почему «ПСЖ» строит проект вокруг Килиана Мбаппе.
Как пишет L’Équipe, нападающий не понимает, почему такой клуб, как «ПСЖ», за который выступают звезды его с Неймаром масштаба, строит проект только вокруг Килиана Мбаппе.
Месси считает, что клуб такого масштаба не должен пренебрегать другими звездами и не может стремиться расстаться с Неймаром любой ценой, если хочет выиграть Лигу чемпионов. Лео не понравилось, что «ПСЖ» пытался избавиться от Неймара прошлым летом.
Отмечается, что после ЧМ-2022 ухудшились не только результаты «ПСЖ», но и атмосфера в раздевалке. Это Месси тоже не нравится.
Окружение аргентинца постоянно повторяет, что Лео «счастлив в Париже», но он по-прежнему не продлил договор аренды особняка, в котором живет со своей семьей. Он истекает в июне, как и контракт Месси с «ПСЖ».
Если в январе продление контракта Месси с «ПСЖ» казалось неизбежным, то сейчас оно выглядит все менее и менее вероятным. Ранее сообщалось, что Лео хочет перейти в «Интер Майами».
В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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Он хапнули от Дотмунда)))
а ещё вопрос, Челси пробьется в топ 10 в этом сезоне?))))
А потом кричат, чо это на ветке медиалиги хейтеры трутся и упоминают Месси. Как удобно зайти сюда от любого имени и гадить, вас то дырявых сразу видно.