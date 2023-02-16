Месси не понимает, почему «ПСЖ» строит проект вокруг Мбаппе и игнорирует их с Неймаром. После ЧМ атмосфера в команде испортилась (L’Équipe)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси не понимает, почему «ПСЖ» строит проект вокруг Килиана Мбаппе.

Как пишет L’Équipe, нападающий не понимает, почему такой клуб, как «ПСЖ», за который выступают звезды его с Неймаром масштаба, строит проект только вокруг Килиана Мбаппе.

Месси считает, что клуб такого масштаба не должен пренебрегать другими звездами и не может стремиться расстаться с Неймаром любой ценой, если хочет выиграть Лигу чемпионов. Лео не понравилось, что «ПСЖ» пытался избавиться от Неймара прошлым летом.

Отмечается, что после ЧМ-2022 ухудшились не только результаты «ПСЖ», но и атмосфера в раздевалке. Это Месси тоже не нравится.

Окружение аргентинца постоянно повторяет, что Лео «счастлив в Париже», но он по-прежнему не продлил договор аренды особняка, в котором живет со своей семьей. Он истекает в июне, как и контракт Месси с «ПСЖ».

Если в январе продление контракта Месси с «ПСЖ» казалось неизбежным, то сейчас оно выглядит все менее и менее вероятным. Ранее сообщалось, что Лео хочет перейти в «Интер Майами».

В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

100 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Месси не нравится играть в тени главной звезды? Неймар получается в тени того, кто в тени? Да это же настоящая Санта-Барбара с постоянными арками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Ответ Богдан Трач
он просто намного моложе, Месси и Неймар старые и нет смысла вокруг них что-то строить, очевидно
Все равно он тоже уйдет в другую команду через пару лет, да и шейхи, возможно, тоже уйдут из ПСЖ. Парижу нужны были победы здесь и сейчас. Дали бы Мбаппе уйти летом, взяли бы вместо него условного Хулиана Альвареса, и Месси с Неймаром выиграли бы для них заветный трофей.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fellx
Ответ DpeMa111
Месси бы такой ерунды не сказал прессе, даже если так и считает, он всегда следил за словами
Из серии Путин никогда не объявит мобилизацию и Загитова не встречалась с Ротенбергом. Создали себе кумира хех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Ща мессиглоры скажут: -- Не раскачивайте лодку!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WESTERN-
Ответ Nuraly Amirov
Месси безусловно гений игры, но строить игру вокруг 35летнего игрока пусть даже такого уровня не особо перспективно
Думаю Месси хочет то что было в Барсе. Атакующее равное трио
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурбол Жумаскалиев
месси вообще недалёкий человек. ни умом, ни ростом не удался. ну протащили его в уефа по пиар-программе, а теперь то что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DpeMa111
Ответ Yri Yrov
Месси имеет тот же эго как у Рона или Златана, только он это не показывает
Он же интроверт, у такого типа людей нет никакого эго, у них одно желание - быть незаметным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
l1973
Старый пешеход и немолодой бразильский кутила. И вокруг них строить команду? Месси от липовых мячиков кукухой поехал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zaur za azalkm
Ответ bibendum
Одному 35 лет, другому - 31. Интересно, почему Галтье строит команду вокруг Мбаппе, которому 24?
И как, строится?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Ответ DolJun
нет, но если сможешь прочитать новость - то есть надежда что сможешь разгадать этот сложнейший ребус) подстказка: название одного из клубов есть в названии, удачи))
Ну давай всетаки про Челси)))
Он хапнули от Дотмунда)))
а ещё вопрос, Челси пробьется в топ 10 в этом сезоне?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Коля Питерский
Повылазили фанбои дырявого, хоть как то скрасить свою печаль, жизнь ничему не учит, скоро снова пердак будет рваться от величия Месси.
А потом кричат, чо это на ветке медиалиги хейтеры трутся и упоминают Месси. Как удобно зайти сюда от любого имени и гадить, вас то дырявых сразу видно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамзан Азимов
Ответ Tsamourlidis_mufc
Мбаппе вышел и сразу появилась острота. Какие вопросы могут быть у старого покорителя пенок мундиаля?
Коман ушел с этого края и у Мендеша появился простор, по этому игра пошла у ПСЖ. А ни как вы утверждаете что МБапе вышел и игра пошла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Богдан Трач
Ответ VERBLYUD
Строили игру вокруг него, поэтому и стата лучше.
он просто намного моложе, Месси и Неймар старые и нет смысла вокруг них что-то строить, очевидно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Это он сам сказал??? Или как всегда утка от спортс.ру???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Айлин 1990
Ты про Дортмунд и Челси))))
нет, но если сможешь прочитать новость - то есть надежда что сможешь разгадать этот сложнейший ребус) подстказка: название одного из клубов есть в названии, удачи))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Ответ Yri Yrov
Месси имеет тот же эго как у Рона или Златана, только он это не показывает
Черепашка мбаппе слишком высокого о себе мнения.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старик Стариканов
В больших матчах Месси уже не тянет когда не назначают левые пенальти.Да и вообще перед немцами исторически он исчезает с поля.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Ответ DolJun
последний матч в лч снял все вопросы)
Ты про Дортмунд и Челси))))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Месси имеет тот же эго как у Рона или Златана, только он это не показывает
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакЧак
вроде не дурак
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
как по мне мбаппе высокомерный,временный игрок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
александр модов
Надуманные слова, которых он и не говорил. А обстановку в команде должен держать тренер, что до владельцев, то они обязаны все слухи пресекать. Короче говоря, они вылетают из ЛЧ и все.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамзан Азимов
Ответ Muhammad Juraev
А Мбаппе разве после выхода сравнял счёт?!
Убери с состава Неймара и Месси и что в ПСЖ покажет МБапе? А если продать МБапе и купить Холанда, результат будет намного лучше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Коля Питерский
Ответ ss_podonok
роналду в 36: 18 голов в 30 матчах в сложнейшей лиги мира месси в 36: покоритель млс
Сколько там покоритель пустыни грандам забил в "сложнейшей лиге" и сколько Месси не играя в ней.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Ответ dr. cage
Сезон 21-22 Мбаппе - 45 очков Лесси - 20 очков Неймар - 19 очков Хмм, действительно... Почему глупые шейхи строят команду вокруг человека, который так молод, но уже собирает стату суммарно выше, чем у обоих южноамериканских пенсионеров..???
Строили игру вокруг него, поэтому и стата лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий