«Сочи» установил антирекорд КХЛ по числу пропущенных шайб за сезон – 237

«Сочи» установил антирекорд по пропущенным шайбам в сезоне КХЛ.

Сегодня команда Дмитрия Кокорева уступила «Трактора» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (0:5). Всего за 63 матча этого сезона «леопарды» пропустили 237 шайб. Это антирекорд КХЛ по общему числу пропущенных.

Отметим, что у «Сочи» не худший показатель по среднему числу пропущенных шайб за матч – 3,76. В сезоне-2008/09 «Витязь» пропустил 226 голов за 56 матчей (4,03 в среднем за игру), а в сезоне-2009/10 – 216 шайб за то же количество игр (3,86 в среднем).

После 63 матчей «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 25 очков.