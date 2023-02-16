«Сочи» установил антирекорд КХЛ по числу пропущенных шайб за сезон – 237

Теги КХЛ рекорды Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

«Сочи» установил антирекорд по пропущенным шайбам в сезоне КХЛ.

Сегодня команда Дмитрия Кокорева уступила «Трактора» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (0:5). Всего за 63 матча этого сезона «леопарды» пропустили 237 шайб. Это антирекорд КХЛ по общему числу пропущенных.

Отметим, что у «Сочи» не худший показатель по среднему числу пропущенных шайб за матч – 3,76. В сезоне-2008/09 «Витязь» пропустил 226 голов за 56 матчей (4,03 в среднем за игру), а в сезоне-2009/10 – 216 шайб за то же количество игр (3,86 в среднем).

После 63 матчей «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 25 очков. 

4 комментария

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Фёдор Кузнецов
Справедливости ради столько матчей сколько в этом сезоне до этого не было, в среднем по пропущенным Сочи не худший
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Кеша
Возможно , что клуб на юге страны нужен , но не в таком виде . Недавно для себя открыл , что спонсор Сочи РЖД . Зачем нужна такая нагрузка на компанию , если они еще и Локомотив Ярославский спонсируют.
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Пинающий Достоинства
С Третьяками так щас везде успешно ?!
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маринованный огурчик
красавцы. надеюсь, в следующем году превзойдут
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