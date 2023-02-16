Россия и Иран договорились о товарищеском матче. Он пройдет в Тегеране в конце марта

Россия и Иран договорились о проведении товарищеского матча в марте.

Как сообщают Tasnim News Agency и Fars News Agency, в конце марта сборные России и Ирана проведут товарищеский матч. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что игра состоится 22 или 23 марта в Тегеране.

Также он рассказал, что женская сборная России сыграет с женской командой Ирана. Матч тоже пройдет в Тегеране.

В рамках сотрудничества России и Ирана в сфере футбола « » проведет товарищеский матч с « ». Он состоится завтра, 17 февраля.

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