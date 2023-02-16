Россия и Иран договорились о товарищеском матче. Он пройдет в Тегеране в конце марта

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Россия и Иран договорились о проведении товарищеского матча в марте.

Как сообщают Tasnim News Agency и Fars News Agency, в конце марта сборные России и Ирана проведут товарищеский матч. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что игра состоится 22 или 23 марта в Тегеране.

Также он рассказал, что женская сборная России сыграет с женской командой Ирана. Матч тоже пройдет в Тегеране.

В рамках сотрудничества России и Ирана в сфере футбола «Зенит» проведет товарищеский матч с «Сепаханом». Он состоится завтра, 17 февраля.

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45 комментариев

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sintenced
Орки vs дроны.
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Sobachkin
Битва режимов!
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Джон Хартсон
Ответ Охинец Сахалинцев
Нигер? Что мешает написать название этого государства?)))
скорее Эритрея.
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Олег Устименко
Ответ Groove
С Мали и ЦАР.
С Сербией и Кубой, Белорусью и Китаем....Бразилией и Аргетиной
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1 dreik 1
Правильно, с братушками вместе до конца! Вообще не плохо создать свой чм: рф, беларусь, эритрея, иран, венесуэла, сирия.
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Дима Лост
Ответ Stas Politik
Откуда такая обида? В нынешних реалиях и условиях для нашей сборной это неплохой матч с одной из сильнейших сборных Азии. Или лучше вообще не играть и запретить футбол во всей стране?
последние тов матчи сборной показали на сколько они полезны.
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Старик Стариканов
Итоги матча будут разбираться в вечернем мудозвоне
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Охинец Сахалинцев
Ответ &_Bishep_&
А еще африканская страна, я её название первый раз в жизни услышал месяц назад.
Нигер? Что мешает написать название этого государства?)))
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DpeMa111
Зачем искать повсюду врагов, разве не хочется жить со всеми в дружбе и мире, что не позволяет?
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-1
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Mukunku 64
Духовный матч намечается
Воины православия против стражей ислама
Религии разные, а близки как однояйцевые близнецы
+5
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sp.msk.86
Интересно будет эти комментарии поднять через пару лет, глобальное переобувание буду ждать)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ BananaMama
Также он рассказал, что женская сборная России сыграет с женской командой Ирана. Матч тоже пройдет в Тегеране Женская сборная Ирана? Они там в парандже играют что ли?
Не поверишь... ДА!
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Atsuktuvas
Уже начинали волноватся, что это матча не будет.
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Рустам Атаев
👍
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BananaMama
Также он рассказал, что женская сборная России сыграет с женской командой Ирана. Матч тоже пройдет в Тегеране

Женская сборная Ирана? Они там в парандже играют что ли?
+1
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dimitrii36
к небратьям в футбол никто играть не едет, полигон для стрельбища, не более
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Stas Politik
Ответ Andrey Maximkin
не будет в ней ничего интересного, как и в тотальном большинстве товарищеских матчей и уж тем более тов. матчей с участием сб. России
Откуда такая обида? В нынешних реалиях и условиях для нашей сборной это неплохой матч с одной из сильнейших сборных Азии.
Или лучше вообще не играть и запретить футбол во всей стране?
+1
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&_Bishep_&
Ответ Groove
С Мали и ЦАР.
А еще африканская страна, я её название первый раз в жизни услышал месяц назад.
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Andrey Maximkin
Ответ Stas Politik
Не говоря, о политике - это будет довольно интересная игра. Иран - явно не сборная мальчиков для битья. В ней есть несколько интересных игроков по европейским меркам. Можно будет глянуть.
не будет в ней ничего интересного, как и в тотальном большинстве товарищеских матчей и уж тем более тов. матчей с участием сб. России
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И обсуждать они будут не футбол, а...: Вот посмотри на этих западных транссатанистов... Да они же зло Не понимаю, как у них может быть гендерное равенство, и моногамный брак. А уважать свободу слова и жизни вообще бред какой-то И как они ещё черт возьми умудрялись свергать монархию в 1641 и 1789 году... Нескрепно!!!
Матч стран, которые спокойно могли бы оказаться в книге "1984".
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УсыЧерчесова
хорошая новость, Иран достойная команда
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Trash Talking
Азианизация идет полным ходом
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Сергей Пацаваца
Ответ Deluxo
Из Европы можно сыграть только с Белоруссией и Сербией.
Но не с Беларусью
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Deluxo
Из Европы можно сыграть только с Белоруссией и Сербией.
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Direct free kick
Ответ kenny_182
Светлое будущее уже здесь. Товарняки с Ираном и Узбекистаном.
Всяко лучше чем с твоими чехами
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