«Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й

Теги Барселона Ла Лига судьи деньги Футбол

Стали известны новые детали о судейском скандале вокруг «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

По данным El Confidencial, с 2003 года Негрейра получил от «Барселоны» 4,7 млн евро. Отмечается, что в период с 2016 по 2018 год 95% оборота компании Dasnil 95, которая принадлежит Негрейре, составляли платежи, поступавшие от «Барсы».

Специалист занимал пост вице-президента технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

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198 комментариев

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BolxoB
Позорище)
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Barca
Ответ NIK7478
Если пишут о подозрении в коррупции, то должны быть отсылки к предвзятому судейству в пользу Барселоны, с примерами. Я что-то такого явного и систематического не помню. Так в чем тогда коррупция?
Недавно выходила новость, где сказано какие голы реал забивал, а чистые голы Барсы не засчитывали
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Пацанчик реальный
Ответ ywdjcqngcq
Комментарий удален модератором
Хахаха,заявление федерации,она всегда должна защищать клубы,потому что самой федерации сейчас будет абсолютно не выгодно отстранение или любые уголовные дела Барселоны,представь что Барселоны дисквалифицируют,это будет провал до всей ЛаЛиге!Жтим делом занялась прокуратура,причем каталонская!Они не будут начинать дело,без наличия оснований на это!!А то что это была взятка это вполне по-моему очевидно!Иначк почему они перестали ему платить после его ухода с должности???Но фанаты ФК Рычаг в упор не видят фактов!
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Kyancey
Ответ Barca
Читать умеешь?
Спасибо!
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Пинающий Достоинства
Ответ Иван Рыбаков
Как в фильме "Тренер" получается.
Скорее как в том анекдоте
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Barca
Ответ Kyancey
Разрешаешь?
Читать умеешь?
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roni20
Задумайтесь почему Барса не выиграла ни одной ЛЧ , когда ВАР начал работать?
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NIK7478
Если пишут о подозрении в коррупции, то должны быть отсылки к предвзятому судейству в пользу Барселоны, с примерами. Я что-то такого явного и систематического не помню. Так в чем тогда коррупция?
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Barca
Ответ Raul14
Конечно конечно! Покупает судей борселона, а виноват Реал. Вам наверное от этого больше обидно. Но когда поймете что Реал не сделал то что делает спотифой-банкрот, станет еще больше обидно🤣🤣🤣
Я тебе назвал судей, которые помогали реалишку, вроде фанаты Реала должны знать своих легенд
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Igmu
4,7 миллиона за 15 лет. Как же мало надо, что подкупить судейства. Как же это смешно. Ну ладно, стадо пускай радуется, что поймали Барсу на взятки, совсем скоро их ждёт облом.
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Kyancey
Ответ Barca
Молодец, свободен
Разрешаешь?
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Dmitriy D.
То есть грубо говоря, 5 миллионов евро за 15 лет.
Если учесть, что из этих денег 1.5 миллиона было выплачено в период с 2016 по 2018, то если раскидать остальную сумму, получается около 290к евро в год. Повторюсь, 290к в год, не в месяц.
И что такого волшебного можно было накоррупционировать на эти деньги? И какие подозрительные судейские решения в Испании были приняты в пользу Барселоны в период наибольших выплат?
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Barca
Ответ Kyancey
Всё ясно, вопросов к тебе больше нет :)
Молодец, свободен
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Евгений Кузнецов
рычаги
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Kyancey
Ответ Barca
Пацан, я тебе ничего не должен🤣. Адекватным людям спокойно объясню
Всё ясно, вопросов к тебе больше нет :)
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гель кристины
Это просто дно
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Raul14
Ответ Barca
А я говорил про Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Мартинесе Мануэра, Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса За счёт них Реал выиграл кучу трофеев, и если фанаты Реала хотят у нас отнять трофеи за то, что ещё не доказали, то за такое, впринцепи, надо отстранять от футбола.
Конечно конечно! Покупает судей борселона, а виноват Реал. Вам наверное от этого больше обидно. Но когда поймете что Реал не сделал то что делает спотифой-банкрот, станет еще больше обидно🤣🤣🤣
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Адилет Асанкожоев
Ответ Владислав Лученко
Пусть докажут что это так
Сама Барселона уже признала https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3116318.html
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CaptainFootballiste
Барселона=Скандал. Не припомню ни одного сезона из последних 10 лет, чтобы не было грязи всякой. Только когда всех рвало трио Хави-Месси-Иньеста то было всё хорошо. Ибо победа "сглаживает" любые сплетни!
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Barca
Ответ Kyancey
Я же говорю, одна вода и переход на личности ))) По существу будет что, а то я уже заскучать успел
Пацан, я тебе ничего не должен🤣.
Адекватным людям спокойно объясню
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Kyancey
Ответ Barca
Господи, ты видимо имеешь проблемы какие-то 🤔 По-другому я не понимаю, откуда у тебя своя реальность
Я же говорю, одна вода и переход на личности )))
По существу будет что, а то я уже заскучать успел
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Игорь Новиков
Ответ Футбол_с_Калуцким
Ну т.е. когда Фургала осудили за преступления 20-летней давности, а до этого власть просто "держала папочку" со списком его делишек, чтобы прижать когда стало нужно - это тоже норм?
Я крайне сомневаюсь, что в Фургала в принципе преступления были. Как и у Навального с Яшиным и десятками других людей, которых сажают только за то, что они неугодны царьку.
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falkao2013
Ответ Real_v_dushe
Это всё изучается федерацией по мере поступления информации, к примеру, вчера юристы федерации заседали почти целый день, изучая вопрос и какого решения пока нет.
Почитай твиттер,ну или ещё какие-то другие новостные ресурсы помимо данного сайта.
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Barca
Ответ Kyancey
Так Marcа для вас - это желтая пресса и личная газета «Мадрида», не? Ой, опять не та методичка?
🤡
Гениально, видимо не умеем читать.
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Barca
Ответ Raul14
Надеюсь расформируют эту коррупционную организацию под названием спотифой-борселона🤣🤣🤣
А я говорил про Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Мартинесе Мануэра, Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса

За счёт них Реал выиграл кучу трофеев, и если фанаты Реала хотят у нас отнять трофеи за то, что ещё не доказали, то за такое, впринцепи, надо отстранять от футбола.
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