«Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й
Стали известны новые детали о судейском скандале вокруг «Барселоны».
Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.
Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.
По данным El Confidencial, с 2003 года Негрейра получил от «Барселоны» 4,7 млн евро. Отмечается, что в период с 2016 по 2018 год 95% оборота компании Dasnil 95, которая принадлежит Негрейре, составляли платежи, поступавшие от «Барсы».
Специалист занимал пост вице-президента технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.
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Если учесть, что из этих денег 1.5 миллиона было выплачено в период с 2016 по 2018, то если раскидать остальную сумму, получается около 290к евро в год. Повторюсь, 290к в год, не в месяц.
И что такого волшебного можно было накоррупционировать на эти деньги? И какие подозрительные судейские решения в Испании были приняты в пользу Барселоны в период наибольших выплат?
Адекватным людям спокойно объясню
По существу будет что, а то я уже заскучать успел
Гениально, видимо не умеем читать.
За счёт них Реал выиграл кучу трофеев, и если фанаты Реала хотят у нас отнять трофеи за то, что ещё не доказали, то за такое, впринцепи, надо отстранять от футбола.