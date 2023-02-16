«Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й

Стали известны новые детали о судейском скандале вокруг «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Каталонцам грозит исключение из , снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

По данным El Confidencial, с 2003 года Негрейра получил от «Барселоны» 4,7 млн евро. Отмечается, что в период с 2016 по 2018 год 95% оборота компании Dasnil 95, которая принадлежит Негрейре, составляли платежи, поступавшие от «Барсы».

Специалист занимал пост вице-президента технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.

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