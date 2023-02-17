Бобровский отразил 29 из 32 бросков «Вашингтона» и одержал 352-ю победу в НХЛ. Рекорд Набокова среди россиян – 353

отразил 29 из 32 бросков « » и одержал 352-ю победу в .

« » обыграла «Кэпиталс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

У Бобровского стало 16 побед в текущем сезоне при 16 поражениях (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,05).

Сергею (352 победы в 627 играх) осталось выиграть 1 матч, чтобы повторить рекорд (353 в 697) по числу побед среди российских вратарей в истории лиги.