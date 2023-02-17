Бобровский отразил 29 из 32 бросков «Вашингтона» и одержал 352-ю победу в НХЛ. Рекорд Набокова среди россиян – 353

Теги Вашингтон Флорида Сергей Бобровский Евгений Набоков НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков «Вашингтона» и одержал 352-ю победу в НХЛ.

«Флорида» обыграла «Кэпиталс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. 

У Бобровского стало 16 побед в текущем сезоне при 16 поражениях (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,05). 

Сергею (352 победы в 627 играх) осталось выиграть 1 матч, чтобы повторить рекорд Евгения Набокова (353 в 697) по числу побед среди российских вратарей в истории лиги.  

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2 комментария

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Фтемноте
Очень рад за Серёжу!
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Амфитрион
Наконец сравнял победы-поражения в сезоне) Только бы белая полоса продлилась подольше, стать лучшим из наших по числу побед надо при однозначном лидерстве в клубе.
+5
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+5
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