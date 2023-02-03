В ООН призвали МОК допустить россиян на турниры, «Зенит» идет в CAS из-за драки со «Спартаком», с Гринвуда сняли обвинения, Мбаппе не сыграет с «Баварией», победы «Юве» и «Реала» и другие новости

1. Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты. Международный олимпийский комитет выпустил отдельный релиз, где подчеркнул, что выступление россиян на Олимпиаде-2024 пока не обсуждается – речь идет о соревнованиях в Азии. При этом на текущий момент не разработаны критерии, по которым будет определяться позиция российских спортсменов в отношении конфликта на Украине. Также МОК отреагировал на угрозу украинского НОК бойкотировать Игры.

Олимпийский комитет США призвал МОК допустить только нейтральных и чистых спортсменов из России, пресс-секретарь Белого дома настаивает, что использование флага и гимна РФ на международных соревнованиях должно быть запрещено. Однако Польша и страны Балтии призывают МОК вообще не допускать россиян к Олимпиаде в Париже.

2. «Зенит» пожаловался в CAS из-за дисквалификации своих игроков после драки со «Спартаком». Петербуржцы считают, что позиция клуба отвечает всем юридическим нормам, но КДК при этом их проигнорировал. CAS рассмотрит обращение «Зенита» по ускоренной процедуре – в течение 1-2 месяцев. Зарема Салихова не могла не отреагировать.

3. Килиан Мбаппе пропустит три недели из-за травмы колена и не сыграет с «Баварией» в ЛЧ. Игра с «Монпелье» получилась для Килиана действительно кошмарной.

4. Рафаэль Варан завершил карьеру в сборной Франции в 29 лет. Дидье Дешам понял решение защитника, а вот Жером Ротен жестко его раскритиковал. Главным претендентом на звание капитана команды теперь является Мбаппе.

5. «Реал» не без проблем разобрался с «Валенсией» в Ла Лиге (2:0). В первом тайме травму получил Милитао, во втором замену попросил Бензема, а Винисиусу чуть не оторвал ногу Паулиста, получивший прямую красную. Первый круг в Примере завершен: «Барса» лидирует с комфортным отрывом.

6. «Ювентус» последним залетел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Лацио» (1:0). Теперь туринцев ждет противостояние с «Интером».

7. С нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании и угрозах убийством. Впрочем, клуб теперь проведет собственное расследование, к тренировкам и матчам игрока пока не допустят. «МЮ» не спешит его возвращать, потому что для клуба важна не формальная, а фактическая сторона.

8. В Италии пишут, что с «Ювентуса» могут снять еще 20 очков из-за дела о махинациях с зарплатами игроков.

9. НБА. «Лейкерс» обыграли «Индиану» в гостях с преимуществом в одно очко и другие результаты.

10. Месси обошел Роналду по голам за клубы из топ-5 лиг – 697 против 696.

11. В «Аль-Насре» тем временем довольны Криштиану – его профессионализмом и положительным влиянием на команду. Португалец получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии – его зарплата 200 млн евро в год.

12. В КХЛ «Металлург», уступив минскому «Динамо», проиграл 4-й матч подряд. «Витязь» в 6-й раз в сезоне обыграл «Сочи». Мичков получил два удаления подряд, одно – за оскорбление судей.

13. Александр Дюков и Максим Митрофанов посетили заседание конгресса Азиатской конфедерации футбола. Вроде как члены АФК поддерживают переход РФС – в том числе «не самые дружественные».

14. «ПСЖ» хотел подписать Малкома через приостановку контракта, но не смог из-за пункта в договоре бразильца с «Зенитом».

15. «Челси» рискует нарушить ФФП, если не попадет в ЛЧ в этом сезоне. УЕФА тщательно следит за клубом после ковида.

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Эммануэль Адебайор: «Россия – самая большая страна на планете. Она важна и должна вернуться в мировой футбол»

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