Дюков и Митрофанов посетили заседание конгресса АФК
Первые лица РФС посетили заседание конгресса Азиатской конфедерации футбола (АФК).
«Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
РФС не принял решение о переходе в Азию. Создана рабочая группа по этому вопросу
Там же демократия и тп)))
Поражаюсь тупости таких людей….
https://youtu.be/jFZt80oiaJA
p.S. там освобождали (в прямом смысле слова) Кувейт, ну и не присоединяли никого ни к кому. Что тут вообще можно сравнивать? Позор не мировому сообществу, а дуракам, которые даже википедию открыть не могут