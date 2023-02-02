Дюков и Митрофанов посетили заседание конгресса АФК

Теги РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Салман бин Ибрагим Аль-Халифа Чемпионат.com Футбол

Первые лица РФС посетили заседание конгресса Азиатской конфедерации футбола (АФК).

«Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

РФС не принял решение о переходе в Азию. Создана рабочая группа по этому вопросу

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ Владддд
Ими же, кстати, у России была возможность проголосовать против вторжения в Югославию, но русские братушек тогда кинули
Голосования о бомбардировке Югославии в совбесе не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ feelthedroom@mail.ru
А, ну тогда это всё меняет) Там же демократия и тп))) Поражаюсь тупости таких людей….
Да, конечно, это все меняет. Разве нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владддд
Ответ Magico!
А кем были санкционированы Югославия-1999, Ирак-2003?
Ими же, кстати, у России была возможность проголосовать против вторжения в Югославию, но русские братушек тогда кинули
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ rigobersong
Самым глупым решением в истории нашего футбола, будет уйти в Азию:)
Сразу в Африку за биатлонистами, чтобы им одним скучно не было... Да и Лавров туда на днях ездил - наверняка договорился👏👏👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
feelthedroom@mail.ru
Ответ Pigmalion
Буря в пустыне была санкционирована совбезом ООН
А, ну тогда это всё меняет)
Там же демократия и тп)))
Поражаюсь тупости таких людей….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Примут решение собраться для обсуждения будущих обсуждений.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magico!
Ответ Pigmalion
Так там проблема в том, что среди множеств несанкционированных операций США, дурачок выбрал именно санкционированную.
Мой вопрос был не к Буре в пустыне, а в целом к проблеме им поставленной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
Ответ Pigmalion
Буря в пустыне была санкционирована совбезом ООН
а остальное,десятки остальных террористических акций
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Хамыч
А на ЧМ нас разведут с недружественными странами , и играть мы только в Мексике будем ?) Кто на такой геморрой пойдёт то ....зачем это ФИФА ?)
Бабки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ fbd
США много в чем обвинить можно, но ты для примера выбрал почему-то бурю в пустыне, которая была санкционирована в ООН в ответ на оккупацию Ираком Кувейта и против которой вообще никто особо не выступал. Это к вопросу о знании матчасти тобой и подобными тебе карикатурными патриотами. Главное же что-то пукнуть про другое. Можешь еще поплакать, кст.
Преступления США бесконечны. Эта страна не имеет права осуждать Россию ни в чём. С себя пусть начнёт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raybar
детей, активы, особняки и яхты они тоже готовы перенести в азию?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арман Бижанов
Зато Роналду приедет играть в Москву с великим Аль Нассром))) Плюсы тоже есть свои))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Раиль Гайнетдинов
Всё похоже, переходим🙈
Ждём игру Россия-Монголия тогда
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
Кто их в Азии ждёт? Пусть идут на хутор!)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ rigobersong
А чего ты так нервничаешь?:) Правда глаза колет?:) Ирак хотел продавать нефть по 25, и процветать дальше, что не входило в планы США, которые хотели покупать нефть по 12-15:) Вот и весь ответ:)
Рынок немного не так работает.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ Magico!
А кем были санкционированы Югославия-1999, Ирак-2003?
Так там проблема в том, что среди множеств несанкционированных операций США, дурачок выбрал именно санкционированную.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Dinamik1
Дьюков это газпромовский продукт а помните сколько газпром судов проиграл?Так что Дюков это не рыба не мясо.
дюкова в Гаагу вместе со старшими земляками
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хамыч
Ответ User01
Championat Asia . По слухам сборная РФ сможет начять отбор со второго круга на ЧМ Мира из АФК с ноября этого года.
А на ЧМ нас разведут с недружественными странами , и играть мы только в Мексике будем ?) Кто на такой геморрой пойдёт то ....зачем это ФИФА ?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Два клоуна и Манама:

https://youtu.be/jFZt80oiaJA
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
past present future
Ответ rigobersong
Позор мировому сообществу, что отменили наших спорсменов, что-то не помню отсранения США когда они решили провести Операцию "Буря в Пустыне" на чужом континенте, а затем как ни в чем не бывало все ехали на Олимпиаду, в т.ч. где была и та самая Дрим Тим. Конечно леваки со спортса скажут, там было другое:))
зачем писать "на чужом континенте", это типа все меняет?
p.S. там освобождали (в прямом смысле слова) Кувейт, ну и не присоединяли никого ни к кому. Что тут вообще можно сравнивать? Позор не мировому сообществу, а дуракам, которые даже википедию открыть не могут
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Pigmalion
Комментарий удален модератором
А чего ты так нервничаешь?:) Правда глаза колет?:) Ирак хотел продавать нефть по 25, и процветать дальше, что не входило в планы США, которые хотели покупать нефть по 12-15:) Вот и весь ответ:)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Наконец-то! Давно пора!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ rigobersong
я знаю, что и когда было, малыш:) Ты бы внятнее читал, а не передергивал:))
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magico!
Ответ Pigmalion
Буря в пустыне была санкционирована совбезом ООН
А кем были санкционированы Югославия-1999, Ирак-2003?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
User01
Championat Asia . По слухам сборная РФ сможет начять отбор со второго круга на ЧМ Мира из АФК с ноября этого года.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий