Дюков и Митрофанов посетили заседание конгресса АФК

Первые лица РФС посетили заседание конгресса конфедерации футбола (АФК).

«Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

РФС не принял решение о переходе в Азию. Создана рабочая группа по этому вопросу