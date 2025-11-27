Матч окончен
«Зенит» победил «Динамо» (1:0) благодаря голу Мостового с пенальти, но вылетел из Пути РПЛ Кубка России
«Динамо» уступило «Зениту», но прошло дальше в Кубке России.
«Динамо» дома проиграло «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 29-й минуте вингер гостей Андрей Мостовой открыл счет с пенальти, назначенного арбитром после ВАР за фол на нем со стороны Хуана Касереса.
Первая игра завершилась победой бело-голубых (3:1). Таким образом, «Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ, а «Зенит» отправляется в Путь регионов.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости