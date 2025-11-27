«Зенит» победил «Динамо» (1:0) благодаря голу Мостового с пенальти, но вылетел из Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» уступило «Зениту», но прошло дальше в Кубке России.

«Динамо » дома проиграло «Зениту » в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте вингер гостей Андрей Мостовой открыл счет с пенальти, назначенного арбитром после ВАР за фол на нем со стороны Хуана Касереса .

Первая игра завершилась победой бело-голубых (3:1). Таким образом, «Динамо » вышло в полуфинал Пути РПЛ, а «Зенит» отправляется в Путь регионов.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России