С «Ювентуса» могут снять еще 20 очков из-за дела о махинациях с зарплатами игроков (Corriere dello Sport)

Теги Ювентус серия А Италия Федерация футбола Италии Футбол

С «Ювентуса» снова могут снять очки. 

Итальянская федерация футбола (FIGC) продолжает расследование махинаций клуба с зарплатами футболистов в период пандемии. Как сообщает Virgilio Sport со ссылкой на Corriere dello Sport, главный прокурор федерации намерен потребовать снять с «бьянконери» не менее 20 очков. 

Дело должно было быть закрыто 29 января, однако в связи с обнаружением новых документов прокуратуры FIGC попросила продлить срок расследования еще на 40 дней. Вердикт должен быть объявлен в марте.

Отмечается, что проведение расследования по истечении крайнего срока может стать одним из аргументов защиты «Юве». 

Напомним, ранее с «Ювентуса» уже сняли 15 очков за финансовые махинации. В данный момент туринцы занимают 13-е место в Серии А, на их счету 23 балла.

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65 комментариев

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MstAndreev
Продлили старую синьору)
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max0129
Теперь ясно почему Юве не мог подписать Кокорина
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Otto Kretschmer
Это больно.
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Nika13
уефа бьётся в предсмертной агонии на фоне скоро появления суперлиги
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juventus
Ответ Filipp Gorski
Ну что будет прикольно Юве попытается спастись от вылета
Игра с Монцей показала как хотят.
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андрэ
Может и Зенит за одно а пердив???
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Sergio Grullo
Ответ Максим Черкашин
В Seria C.:))))
Вот это тема! Обожаю Италию!
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Куликов Владислав
Обиженны фаны юве на каждый комент минусы кидают)
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-2
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Александр Грачев
Ответ Andrey Andreev
Как бальзам на душу) в Серию Б!
Болеешь?!!
0
-1
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DavidRobertJosephBeckham
Ахахахахахаха
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Booligan
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Александр Грачев
Ответ За Валенсию с 1999
Есть только один топ-клуб с историей в Турине и это не договорентус
Может тебе женится, семью завести, заняться чем-то другим, полезным! Хотя, кто за тебя пойдёт 🤔
+3
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Reanimation
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
остальные клубы серии А святые или Юве прям плохие) не думаю что Интер или Рома святые
Им хватает ума не забить треть своей платежки одним игроком
+2
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Reece24
Ответ Человек1991
Это лютая шизофрения лишать очков за финансовые какие то махинации, делайте финансовые штрафы в этом случае. Реалка за 15 лет более 3000 подсуживаний, ни одного честного титула, вот кого надо лишать очков и опускать в сегунду, и лишать всех липовых титулов, хотя адекватные люди и так не считают эти все картонные судейские кубки .
Сложно не согласиться, реал - позор Испании так-то.
Надеюсь однажды мы узнаем про закулисные сделки по покупкам золотых мячей для мадридских доходяг, и про подкуп судей по всему миру.
Гнилой Перес главных легенд в истории клуба поливал грязью, что ему стоило провести махинации. Рано или поздно правда всплывет и мы увидим реал в 3 лиге Испании с лишением 3-4 чашек ЛЧ. Как в своё время наград лишали Армстронга.
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che kaif
Домой )) в серию Б
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Ярослав Гордеев
У Сампдории появились шансы на спасение 😀
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Andrey Andreev
Как бальзам на душу)
в Серию Б!
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ubAA
Вроде недавно на 2 месте шли, а по итогу вылетят в серию В , печально как-то 😂
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Товарищ Майор.
таким темпом и в минус могут уйти
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вовочка6762
Разогнать всю серию А за сплошные махинации , только Кокорин самый честный футболист !
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Batt Monner
Ответ 2RIN
«Финансовые махинации» - это плюсваленца, которой занимаются все клубы Италии, «махинации с зарплатой»- это просьба к игрокам перенести оплату на следующий финансовый год, даже если наказывать за это, то штрафовать деньгами, или отстранением руководства, при чем тут снятие очков, так до сих пор и не понял, пока АПЛ развивает лигу в которой последняя команда зарабатывает больше победителя ЛЧ, в Италии топят свои флагманы
А что Юве не получает из-за своих махинаций конкурентного преимущества на поле и в таблице? Зарплаты игрокам в конверте - это нормально?
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seka@
Просто кому то нужно утопить Юве, доколупались, млин
+6
0
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За Валенсию с 1999
Есть только один топ-клуб с историей в Турине и это не договорентус
+3
-8
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Человек1991
Это лютая шизофрения лишать очков за финансовые какие то махинации, делайте финансовые штрафы в этом случае. Реалка за 15 лет более 3000 подсуживаний, ни одного честного титула, вот кого надо лишать очков и опускать в сегунду, и лишать всех липовых титулов, хотя адекватные люди и так не считают эти все картонные судейские кубки .
+6
-6
0
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Reece24
И эта мафиозное шапито про Суперлигу кукарекало, мол там то все будет «по справедливости», бугага.

Такими темпами попадут в СуперСериюБ снова.
+2
-6
-4
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