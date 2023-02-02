С « » снова могут снять очки.

Итальянская федерация футбола (FIGC) продолжает расследование махинаций клуба с зарплатами футболистов в период пандемии. Как сообщает Virgilio Sport со ссылкой на Corriere dello Sport, главный прокурор федерации намерен потребовать снять с «бьянконери» не менее 20 очков.

Дело должно было быть закрыто 29 января, однако в связи с обнаружением новых документов прокуратуры FIGC попросила продлить срок расследования еще на 40 дней. Вердикт должен быть объявлен в марте.

Отмечается, что проведение расследования по истечении крайнего срока может стать одним из аргументов защиты «Юве».

Напомним, ранее с «Ювентуса» уже сняли 15 очков за финансовые махинации. В данный момент туринцы занимают 13-е место в Серии А, на их счету 23 балла.