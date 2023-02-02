С «Ювентуса» могут снять еще 20 очков из-за дела о махинациях с зарплатами игроков (Corriere dello Sport)
С «Ювентуса» снова могут снять очки.
Итальянская федерация футбола (FIGC) продолжает расследование махинаций клуба с зарплатами футболистов в период пандемии. Как сообщает Virgilio Sport со ссылкой на Corriere dello Sport, главный прокурор федерации намерен потребовать снять с «бьянконери» не менее 20 очков.
Дело должно было быть закрыто 29 января, однако в связи с обнаружением новых документов прокуратуры FIGC попросила продлить срок расследования еще на 40 дней. Вердикт должен быть объявлен в марте.
Отмечается, что проведение расследования по истечении крайнего срока может стать одним из аргументов защиты «Юве».
Напомним, ранее с «Ювентуса» уже сняли 15 очков за финансовые махинации. В данный момент туринцы занимают 13-е место в Серии А, на их счету 23 балла.
Надеюсь однажды мы узнаем про закулисные сделки по покупкам золотых мячей для мадридских доходяг, и про подкуп судей по всему миру.
Гнилой Перес главных легенд в истории клуба поливал грязью, что ему стоило провести махинации. Рано или поздно правда всплывет и мы увидим реал в 3 лиге Испании с лишением 3-4 чашек ЛЧ. Как в своё время наград лишали Армстронга.
в Серию Б!
Такими темпами попадут в СуперСериюБ снова.