Нико Уильямс об отказе «Барсе»: «Атлетик» и Бильбао – все для меня. Я очень привязан к семье, мне нравится слушать брата: у него всегда хорошие советы»

Нико Уильямс о непереходе в «Барсу»: «Атлетик» и Бильбао – все для меня.

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс объяснил свое решение продлить контракт с клубом из Бильбао минувшим летом, несмотря на интерес «Барсы».

«Атлетик» и Бильбао – это все для меня. Здесь я вырос как человек и как игрок. Представляя этот клуб и этот город, я понял ценность труда, скромности и семьи. Все мы знаем, что «Атлетик» уникален в своем роде, как гласит его девиз.

Я всегда ставлю на первое место свои ощущения, и следую зову сердца. Я очень привязан к семье, мне близки свои люди, а здесь, в Бильбао, рядом моя семья и родные, с которыми я советуюсь о каждом своем шаге.

Мне нравится слушать брата (Иньяки Уильямса – Спортс’‘): у него всегда хорошие советы. А теперь возможность играть вместе в Лиге чемпионов – это мечта», – сказал Нико Уильямс.

