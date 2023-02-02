«Челси» рискует нарушить ФФП, если не попадет в ЛЧ в этом сезоне. УЕФА тщательно следит за клубом после ковида

«Челси» может столкнуться с проблемами с ФФП, если не попадет в Лигу чемпионов.

При новых владельцах «синие» потратят более 600 млн фунтов на трансферы в этом сезоне с учетом бонусов и аренд, 323 из них – зимой.

Как передает The Times, в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона АПЛ «Челси» рискует нарушить правила финансового фэйр-плей.

Ситуацию осложняет то, что «Челси» является одним из 19 клубов Европы, чьи расходы в этом сезоне будут тщательно отслеживаться. Причина – проблемы с финансами в сезоны периода коронавируса, за которые не стал наказывать команды ввиду чрезвычайных обстоятельств.

Финансовый аналитик Киран Магуайр отметил, что в случае непопадания в Лигу чемпионов проблему с ФФП «Челси» может решить, продав воспитанников академии, например, Каллума Хадсона-Одои или . Продажи воспитанников в рамках ФФП фиксируются как чистая прибыль, так как клуб не платил за их появление в команде.

«Челси» занимает 10-е место в АПЛ, набрав 29 очков в 20 матчах.

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