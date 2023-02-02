«Челси» рискует нарушить ФФП, если не попадет в ЛЧ в этом сезоне. УЕФА тщательно следит за клубом после ковида

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА УЕФА трансферы бизнес финансовый фэйр-плей Каллум Хадсон-Одои Конор Галлахер деньги Тодд Боули Футбол

«Челси» может столкнуться с проблемами с ФФП, если не попадет в Лигу чемпионов.

При новых владельцах «синие» потратят более 600 млн фунтов на трансферы в этом сезоне с учетом бонусов и аренд, 323 из них – зимой.

Как передает The Times, в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона АПЛ «Челси» рискует нарушить правила финансового фэйр-плей.

Ситуацию осложняет то, что «Челси» является одним из 19 клубов Европы, чьи расходы в этом сезоне будут тщательно отслеживаться. Причина – проблемы с финансами в сезоны периода коронавируса, за которые УЕФА не стал наказывать команды ввиду чрезвычайных обстоятельств.

Финансовый аналитик Киран Магуайр отметил, что в случае непопадания в Лигу чемпионов проблему с ФФП «Челси» может решить, продав воспитанников академии, например, Каллума Хадсона-Одои или Конора Галлахера. Продажи воспитанников в рамках ФФП фиксируются как чистая прибыль, так как клуб не платил за их появление в команде.

«Челси» занимает 10-е место в АПЛ, набрав 29 очков в 20 матчах.

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50 комментариев

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Someone from Internet
Ответ base_bale
Еле прочитал… лучше вообще ничего не пишите
Кто-то заставлял вас его читать?
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NottinghamForest79
для мудрика и маудуку и чуквумуэзе это не важно главно в апл играть в 2025 вернутся
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Денис Давыдов
Ответ headmaster
Ну будет странно, если Боули закладывал в бюджет попадание в ЛЧ
это правда, до места в ЛЧ 10 очков, понятно что ещё впереди куча матчей, но за оставшиеся 2 места борятся пока что 3 клуба, это если Ливерпуль и Челси не вклинятся ещё. конкуренция неимоверная в этом сезоне. даже Ливерпуль впервые за долгое время сильно рискует оказаться вне зоны лч.
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Сергей Кайзер
Если Челси может решить проблему ФФП, продав одного игрока за 30-40 миллионов, то это не проблема.
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Тимур Ибрагимов
Т.е. можно отмазаться, продав 2 игроков ? А ПСЖ в курсе ?
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Денис Давыдов
Ответ base_bale
Еле прочитал… лучше вообще ничего не пишите
может он ток язык учит, чё ты такой злой?)
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llolishe
По логике как Манчестер Сити должны отстранить от еврокубков на два сезона
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Eden Hazard
Ответ Andrew Chepaylo
У Челси то уже был трансферный бан в отличии от псж и Ман Сити
У ПСЖ и Сити было 2 штрафа, последнее китайское предупреждение. Потому они так тихо ведут себя в этом году. Сити распродаёт и не покупает замен, у ПСЖ были возможности только аренд.
+1
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Вячеслав Новиков-Володько
А так можно было? 600 ярдов зарядить и остаться сухими
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Данил Луговский
Комментарий удален модератором
А на форуме Барселоны, всегда парит зачем стрелки на его Челси переводят, типо тема не про Челси
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Eden Hazard
Ответ Плакса Джон ушел налево
А я говорил, но меня минусовали и кидали ссылку на статью)) еще фаны Челси думают, что им за Галахера принесут 40 лямов одним траншем, а не на 5 лет размазывать будут))) Таких воспитанников штук 10 продать надо будет))
А не зря кидали ведь. И ты не почитал. Расход и приход по разному считается. Галлахер, к примеру продан, это плюс 40. Уже плюс 40.то,что платить будут пять лет не влияет. То, как получатель приход раскидает, это его дело. Бенфика, например, может как ей удобно 120 млн за Энцо воткнуть. Хоть щас все, хоть потом. От того когда перечислят , не зависит.
Всё таки правда, почитай про ФФП, чтоб не минусовали )
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Данил Луговский
Ответ DolJun
фк мем готовится играть против мю в ле без дембеле, если что)
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Арман Бижанов
Чтобы попасть на следующий сезон в ЛЧ, Челси надо выиграть ЛЧ в этом сезоне. А если еще Юнайтед выиграет ЛЕ, но при этом не попадет в топ 4 АПЛ в этом сезоне, то у Англии в следующем сезоне будут рекордные 6 клубов в ЛЧ
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& Co1366
А какие это 19 клубов? "Огласите весь список, пжлста!"
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Алексей Ильин
Да ладно????
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Andrew Chepaylo
Ответ Криштиану Роналду
Динамо Загреб и Лудогорцу приготовится, кому-то из них сильно не повезёт..
У Челси то уже был трансферный бан в отличии от псж и Ман Сити
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Акира_1
Ответ Cygel
да ничего не будет с Челси, не надейтесь), клуб найдет выход и обманут УЕФА, и дальше будет усиливать и становится лучше, думаю и у Поттера все получатся, а остальные клубы вместе с Арсеналом и Ливерпулем будут давится от зависти ))
Я хоть и фанат Челси, но это уже реально сказка какая-то написана, особенно про Поттера.
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Плакса Джон ушел налево
А я говорил, но меня минусовали и кидали ссылку на статью)) еще фаны Челси думают, что им за Галахера принесут 40 лямов одним траншем, а не на 5 лет размазывать будут))) Таких воспитанников штук 10 продать надо будет))
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Акира_1
За это вообще переживать не стоит, ибо Боэли там откупится на раз. Хотя это может и не понадобиться, если Челси продаст всех пассажиров 😅
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андрей кольцов
Ответ Криштиану Роналду
Динамо Загреб и Лудогорцу приготовится, кому-то из них сильно не повезёт..
Вот каждую подобную тему находится «юморист», который считает своим долгом написать такую чушь. Это несмешно, увы
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*MVP*
ну КХО явно на выход миллионов за 30 в условную Виллу.
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Born is the King
Ответ Адепт Суперлиги
Что продавать? Боэли Челси? Ещё рановато, годик пусть продержится хоть. А игроков они уже не продадут за адекватные деньги. Все знают, что у них звиздец с ффп, поэтому им срочно нужно продавать, поэтому предложения будут мизерные) да и кого там продавать - весь актив для продажи у Челси - это провалившиеся Пулишичи, за которых дай бог 30 дадут.
Как раз если продать хотя 30% игроков Челси можно стадион построить на вырученные деньги. Состав ликвидный и молодой с длинными контрактами
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Beriya
Может, не может, как всегда лиш бы накинуть, писать то уже не о чем
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Ванька-Манька
давно пора отправить этот мешок без истории в шип
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Виктор Никитин
по этому мешку чемпионшип плачет
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