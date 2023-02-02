«Россия – самая большая страна на планете. Она важна и должна вернуться в мировой футбол». Адебайор об отстранении

высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– В России сейчас обсуждают возможный переход нашего футбола из в Азию. Что вы думаете об этом и ситуации, в которую попал российский футбол?

– Российский футбол рано или поздно должен вернуться в мировой спорт, к большим турнирам вроде чемпионата мира и Европы.

Потому что Россия – самая большая страна на планете, с внушительным населением, она важна. И она должна вернуться в футбол, – сказал экс-нападающий «Арсенала».