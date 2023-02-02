«Россия – самая большая страна на планете. Она важна и должна вернуться в мировой футбол». Адебайор об отстранении
Эммануэль Адебайор высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
– В России сейчас обсуждают возможный переход нашего футбола из УЕФА в Азию. Что вы думаете об этом и ситуации, в которую попал российский футбол?
– Российский футбол рано или поздно должен вернуться в мировой спорт, к большим турнирам вроде чемпионата мира и Европы.
Потому что Россия – самая большая страна на планете, с внушительным населением, она важна. И она должна вернуться в футбол, – сказал экс-нападающий «Арсенала».
Почему малюсенькие по сравнению с РФ Италия и Германия являются четырехкратными чм ? Срочно отнять по два титула !
А размеры Казахстана дают право получить хотя бы звание вице чемпиона ?)
Не нужны.Германия НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ПОКУПАЕТ.Ничего!!!!
Этот рынок потерян для России благодаря гениальным решениям одного человека.
Это трагедия для страны
Верим.
С агрессорами только так ..........................
И да, обилие ресурсов даёт стране возможность быть независимой.
Воспользуется она этим или нет - вопрос открытый
Но мы, как минимум, не согласны с таким положением дел
Отсюда - война
Вот все думаю, насколько нужно ее любить свою страну, чтобы главным аргументом пихать не культуру, исторический вклад в науку и тд, а сырье