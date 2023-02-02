«Россия – самая большая страна на планете. Она важна и должна вернуться в мировой футбол». Адебайор об отстранении

Теги Эммануэль Адебайор премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Политика Чемпионат.com Футбол

Эммануэль Адебайор высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– В России сейчас обсуждают возможный переход нашего футбола из УЕФА в Азию. Что вы думаете об этом и ситуации, в которую попал российский футбол?

– Российский футбол рано или поздно должен вернуться в мировой спорт, к большим турнирам вроде чемпионата мира и Европы.

Потому что Россия – самая большая страна на планете, с внушительным населением, она важна. И она должна вернуться в футбол, – сказал экс-нападающий «Арсенала».

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59 комментариев

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Melnikov1968
Не все зависит от размера. Большая голова, ещё не признак большого ума.
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igolp igolp
Правильно!!!
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Кавабунга Шреддоголовый
С точки зрения футбола Россия не больше той же Беларуси
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артем саркисян
Ответ Maksat S
Всегда умиляли Доводы вроде «большая территория и большое население»… Почему малюсенькие по сравнению с РФ Италия и Германия являются четырехкратными чм ? Срочно отнять по два титула ! А размеры Казахстана дают право получить хотя бы звание вице чемпиона ?)
При чем тут звания чемпиона и участие страны на общих правах в больших соревнованиях?
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Russ Ivan
Ответ Дешариковизация
Вань, хорош уже, всю ветку загадил своей дичью.
Африканская тема хорошо под вискарь зашла, уровень оппонентов умиляет...
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KirGre
Не ожидал услышать такого от самого неадекватного футболиста в мире, реально от дурака такие слова, не знаю даже , как их воспринимать
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Maksat S
Всегда умиляли Доводы вроде «большая территория и большое население»…
Почему малюсенькие по сравнению с РФ Италия и Германия являются четырехкратными чм ? Срочно отнять по два титула !
А размеры Казахстана дают право получить хотя бы звание вице чемпиона ?)
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Колено решфорда
Ответ Pok_Toholo
Русские и африканцы братья навек!
Одна вера, один язык, один народ!
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Дешариковизация
Ответ Spartakus1984
А богатая природными ресурсами,дает.Европе нужны наши ресурсы.
Нет.Это 100% факт.
Не нужны.Германия НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ПОКУПАЕТ.Ничего!!!!
Этот рынок потерян для России благодаря гениальным решениям одного человека.
Это трагедия для страны
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Pissy
Adebayor! Adebayor! His dad washes elephants and his mum is a whore!
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5crtnwfcbh
Ответ Russ Ivan
СССР в 50-60хх годах прошлого столетия половине Африке помог приобрести независимость. Они же были бесправными колониями и рабами у демократического и гуманного Запада без малого 500лет. Что тут удивительного?
А сейчас Россия Украину пытается освободить, да?
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Дешариковизация
Ответ Russ Ivan
Работорговля - лишь один из элементов колониального подхода Европы к Африке. Вывозили буквально всё, естественно бесплатно. Да и сейчас 70% ресурсов принадлежит западным ТНК. А чтобы местные не бухтели им устраивают бесконечные войны между местными царьками, снабжая их оружием и советниками...
Вань, хорош уже, всю ветку загадил своей дичью.
+3
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Дешариковизация
Ответ Russ Ivan
СССР в 50-60хх годах прошлого столетия половине Африке помог приобрести независимость. Они же были бесправными колониями и рабами у демократического и гуманного Запада без малого 500лет. Что тут удивительного?
А СССР нёс счастье и процветание африканцам.🤡
Верим.
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Иван1984
Слава Африки, братья на век!!!
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Onion
Ответ помню джанашия
Бутан-это газ.
В Бутане бутанцы и бутанки.
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Alex Power
Ответ Russ Ivan
СССР в 50-60хх годах прошлого столетия половине Африке помог приобрести независимость. Они же были бесправными колониями и рабами у демократического и гуманного Запада без малого 500лет. Что тут удивительного?
И результаты отличные!
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Владимир Ожигнед
Во как на матч тв заразили))
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арт П
Ответ Павел Вокуев
Сам почитай историю, лол. Африканцы сами и начали торговать африканцами, чтобы было чем платить за европейские товары. Тупо совершали набеги на племена, забирали людей в рабство и меняли их на европейские товары. Это не отменяет того, что европейцы были рабовладельцами/работорговцами (и покупали их у местных царьков, и сами похищали (в основном, португальцы), но вины в этом самих африканцев немало. Собственно, рабство в Африке появилось задолго до прихода европейцев, просто в какой-то момент появился новый способ нажиться на этом. Рабство - это ужасно. Европа и страны Американских континентов до сих пор не расплатились за свои грехи. Как и местная африканская элита.
спрос рождает предложение. Начали давать бусины и стекла за рабов - их начали отлавливать и продавать. Рабство везде было.
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Тимур Кабиров
Ответ Михаил Сафонов
Если бы не один …. Сами виноваты …. Всего-то не нужно было …. А также- Терпите дальше …. Скоро России не будет …. С агрессорами только так ….
Скоро США/Германии/ЛюбойСтраныЧленаНАТОбомбившихЮгославию не будет ............................
С агрессорами только так ..........................
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Russ Ivan
Ответ Павел Вокуев
Сам почитай историю, лол. Африканцы сами и начали торговать африканцами, чтобы было чем платить за европейские товары. Тупо совершали набеги на племена, забирали людей в рабство и меняли их на европейские товары. Это не отменяет того, что европейцы были рабовладельцами/работорговцами (и покупали их у местных царьков, и сами похищали (в основном, португальцы), но вины в этом самих африканцев немало. Собственно, рабство в Африке появилось задолго до прихода европейцев, просто в какой-то момент появился новый способ нажиться на этом. Рабство - это ужасно. Европа и страны Американских континентов до сих пор не расплатились за свои грехи. Как и местная африканская элита.
Работорговля - лишь один из элементов колониального подхода Европы к Африке. Вывозили буквально всё, естественно бесплатно. Да и сейчас 70% ресурсов принадлежит западным ТНК. А чтобы местные не бухтели им устраивают бесконечные войны между местными царьками, снабжая их оружием и советниками...
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Marat_NJL
Ответ УсыЧерчесова
Достаточно сильно поменялась риторика у многих по отношению к бану России, как будто потихоньку прощупывают почву и готовят к возвращению
Она вообще не меняется с первого дня: мы вас не исключаем, и ни откуда не выгоняем, но в текущей ситуации - безвременно отстраняем. Это кое-кому просто выгодно рисовать картину, что та же Европа ненавидит все российское. А это совсем не так.
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Тимур Кабиров
Ответ Marat_NJL
Интересно, а рассматривать страну в разрезе дойной сырьевой коровы - это патриотизм, или как?) Вот все думаю, насколько нужно ее любить свою страну, чтобы главным аргументом пихать не культуру, исторический вклад в науку и тд, а сырье
Нашу науку убили с развалом СССР, нашу культуру отменяют, а саму страну воспринимают на Западе исключительно как сырьевой придаток.
И да, обилие ресурсов даёт стране возможность быть независимой.
Воспользуется она этим или нет - вопрос открытый

Но мы, как минимум, не согласны с таким положением дел
Отсюда - война
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-8
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Marat_NJL
Ответ Spartakus1984
А богатая природными ресурсами,дает.Европе нужны наши ресурсы.
Интересно, а рассматривать страну в разрезе дойной сырьевой коровы - это патриотизм, или как?)
Вот все думаю, насколько нужно ее любить свою страну, чтобы главным аргументом пихать не культуру, исторический вклад в науку и тд, а сырье
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+20
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Marat_NJL
Ответ Павел Вокуев
Сам почитай историю, лол. Африканцы сами и начали торговать африканцами, чтобы было чем платить за европейские товары. Тупо совершали набеги на племена, забирали людей в рабство и меняли их на европейские товары. Это не отменяет того, что европейцы были рабовладельцами/работорговцами (и покупали их у местных царьков, и сами похищали (в основном, португальцы), но вины в этом самих африканцев немало. Собственно, рабство в Африке появилось задолго до прихода европейцев, просто в какой-то момент появился новый способ нажиться на этом. Рабство - это ужасно. Европа и страны Американских континентов до сих пор не расплатились за свои грехи. Как и местная африканская элита.
Ну у таких знатоков истории все плохо с логикой еще.. Европейцы плохие, со своим BLM еще всех достают…
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Marat_NJL
Ответ Russ Ivan
С античных времён европейцы привозили рабов с Африки, плюс слоновую кость и пр.мелочёвку. Читай книжки про Древний Рим. А пока садись, кол!
А кто уж продавал этих самых рабов европейцам? А, точно, другие африканцы. Садись, кол с минусом
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