В «Аль-Насре» довольны Роналду – его профессионализмом и положительным влиянием на команду. Криштиану пытается впечатлить всех в клубе

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

В «Аль-Насре» довольны адаптацией Криштиану Роналду в команде.

Португалец перешел в саудовский клуб 30 декабря после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, ни у кого в клубе нет претензий к Роналду. Криштиану хорошо интегрируется в команду и пытается всех впечатлить в новом клубе.

В «Аль-Насре» отмечают профессионализм футболиста и его положительное влияние в раздевалке.

В двух матчах за клуб из Эр-Рияда 37-летний форвард не отметился результативными действиями.

Роналду получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии. Криштиану зарабатывает в «Аль-Насре» 200 млн евро в год

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40 комментариев

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консультант_ральф
Ответ Someone from Internet
Новое достижение. Новый рекорд. Siiuuu!
Да ладно уже прикалываться, человек нашел свой клуб, давайте порадуемся
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Chernoy
Ходит и показывает всем прессуху
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иц а мэн
Абсолютно не интересен этот ноунейм, спортс прекращай, а
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Kirsan Sumbayev
А ещё он пахнет на тренировках (особенно в штрафной) и в раздевалке в замкнутом помещении.
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Мохнатый55
Ответ •milord•
Интересно, каким образом он пытается всех впечатлить? Подходит к партнерам и задирает футболку со словами «не, ну ты посмотри, какой у меня пресс классный»?
Главное, чтобы ботокс не показывал.
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carandache
Также и в Юнайтед говорили)
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мой путь
Ну и есть чем впечатлить, такое тело в 38 лет...
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atomio
Ходит показывает там всем свою жилу на шее и пресс 👍🏻👍🏻
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BZB
А что им еще остается?
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TravenS
Ответ •milord•
Интересно, каким образом он пытается всех впечатлить? Подходит к партнерам и задирает футболку со словами «не, ну ты посмотри, какой у меня пресс классный»?
Лайкает в инсте
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Men77
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Аль-Наср! бери пример с Манчестер Юнайтеда. как только его выгнали из команды сразу стали побеждать
Это не так работает. Он сначала должен опустить клуб, а потом клуб взлетает после его выгона.
Поэтому ему предстоит тяжелая первая часть работы.
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Адепт Суперлиги
Хроники Криштиану: от борьбы за ЗМ и звание лучшего бомбардира ЛЧ к оказанию "положительного влияния в раздевалке" команды из чемпионата Саудовской Аравии, как главное достижение за месяц пребывания в клубе.
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•milord•
Интересно, каким образом он пытается всех впечатлить? Подходит к партнерам и задирает футболку со словами «не, ну ты посмотри, какой у меня пресс классный»?
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Borsiano
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Аль-Наср! бери пример с Манчестер Юнайтеда. как только его выгнали из команды сразу стали побеждать
Может это их план. Берешь Роналду, какое-то время дела идут тяжело, но потом когда он уходит - команда расцветает
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Заяцволк
Ответ Великий Алонсо
Показывает пресс и жилы на шее
Ой, тебя взломали что ли ? Это хейтеры должны писать с сарказмом, например, я как раз собирался что-то подобное написать )
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Darkhan Darkhan
за такие деньги можно на цыпочках ходить засунув свое эго. Кто платит,тот и заказывает музыку.
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MK Gamer
Ответ Великий Алонсо
Показывает пресс и жилы на шее
у тебя есть чувства юмора )
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Анвар Масимов
Ответ Muhammad Juraev
Сразу же отправил Аль Наср домой из суперкубка СА! Профессионал 👏
Второй матч и уже за дело взялся. Легенда
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
Как сильно он тебя задел, что ты его под каждой веткой упоминаешь и пытаешься забанить?)
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Barsa! bolshe chem klub
Аль-Наср!
бери пример с Манчестер Юнайтеда.

как только его выгнали из команды сразу стали побеждать
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Denis Fomin
Ботоксом впечатлить пытается?
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werowolf-gears
Завтра матч против легенды Краснодара Куэвы
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Barsa! bolshe chem klub
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
хотел написать комментарий но не могу телефон дрож-в!ит ржудаоьуьплищдудцлслмит🤣🤣🤣🤣
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Muhammad Jon
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
у меня 1 аккаунт если что...
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remontada
На что только не пойдёт, лишь бы в футбол не играть.
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