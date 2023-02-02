В «Аль-Насре» довольны Роналду – его профессионализмом и положительным влиянием на команду. Криштиану пытается впечатлить всех в клубе

В «Аль-Насре» довольны адаптацией в команде.

Португалец перешел в саудовский клуб 30 декабря после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, ни у кого в клубе нет претензий к Роналду. Криштиану хорошо интегрируется в команду и пытается всех впечатлить в новом клубе.

В «Аль-Насре» отмечают профессионализм футболиста и его положительное влияние в раздевалке.

В двух матчах за клуб из Эр-Рияда 37-летний форвард не отметился результативными действиями.

Роналду получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии. Криштиану зарабатывает в «Аль-Насре» 200 млн евро в год