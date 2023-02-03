Бензема получил травму в матче с «Валенсией»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Валенсия Ла Лига травмы Футбол

Карим Бензема получил травму в матче Ла Лиги против «Валенсии» (2:0).

Форвард «Реала» получил повреждение после удара по воротам по ходу второго тайма.

Француз держался за заднюю часть ноги, ближе к сгибу колена. Он сам попросил замену.

На 60-й минуте Бензема был заменен на Родриго. Уходя с поля, Карим качал головой.

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16 комментариев

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The Evil Within
Ответ almaz___________________
Верим что ты вернёшься очень скоро и сильным
В лазарет он вернётся, возраст даёт о себе знать уже. Бензема не был ломким никогда, а в этом сезоне он вообще не играет по сути, так что это уже очевиднейшие звоночки.
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The Evil Within
Ответ Аркадий Аркадич
Все таки Реалу нужно искать замену французу уже летом. Невозможно играть весь сезон с нападающим, который 2 недели играет, а потом месяц лечится.
Любой вменяемый менеджмент понимал бы, что нельзя играть якобы на победу во всех турнирах с ОДНИМ нападающим, да ещё и 35-летним. Мариано по сути просто не существует, так что не считаем.
Это бред сумасшедшего, но именно такое вытворяет этот вечно экономящий где не надо современный Мадрид. И это дико раздражает.
Всякая пучеглазая шваль просит игроков на каждую позицию даже там, где нет недокомплекта, и залезая в итоге по уши в рычаги, но таки получает их. Итог +5 в первом круге. Кто-то же имея уйму денег жмотится и надеется, что его дырявый полупенсионный переломанный состав должен что-то вытянуть на всех фронтах. Ну типа, а почему бы и нет? А пока можно купить кого-нибудь из бразильских яслей на 2035-й год, проблем же нет с текущим составом. Там же Бензема есть, 100-летняя полузащита после дебильного ЧМ мертвая, переломанная оборона с Камавингой слева, левоногим Начо справа, и вот это вот всё - зачем трансферы? Все отлично же.
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andr d
Ответ !Sc@ryClown!
один из слабейших обладателей ЗМ в 21 веке
после Модрича
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!Sc@ryClown!
один из слабейших обладателей ЗМ в 21 веке
+1
-6
-5
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Valex182
Главное, чтобы успел восстановиться к матчам Лиги Чемпионов!
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Burel
Игрок одного сезона. Как пишут в твиттере" one season wonder"
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Аркадий Аркадич
Все таки Реалу нужно искать замену французу уже летом. Невозможно играть весь сезон с нападающим, который 2 недели играет, а потом месяц лечится.
0
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0
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Cruel Snake
👇 Барселона будет уничтожена «Манчестер Юнайтед» за свои позорные игры в еврокубках.
Мем клуб
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corazón blanco
Здоровья Кариму!
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rigobersong
Ответ Футбол_это_жизнь
Минус Алаба, Милитао, Бензема. Реал теряет бойцов
мчк будет уничтожен Ливерпулем, за свой позорный отскок в финале:)
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-14
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RUSLAN USMANKULYYEW
да что же такое с французами! Дембеле Мбаппе Бензема
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xDe xDe
Кариму здоровья. Сейчас важнейший отрезок сезона, он очень нужен.
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almaz___________________
Верим что ты вернёшься очень скоро и сильным
+1
-1
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белошип
Печаль,а ведь только начал набирать форму
+5
-2
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Igor Lavrik
Здоровья легенде.Ты нужен в ЛЧ!!
+6
-1
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Футбол_это_жизнь
Минус Алаба, Милитао, Бензема. Реал теряет бойцов
+3
-3
0
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