Бензема получил травму в матче с «Валенсией»
Карим Бензема получил травму в матче Ла Лиги против «Валенсии» (2:0).
Форвард «Реала» получил повреждение после удара по воротам по ходу второго тайма.
Француз держался за заднюю часть ноги, ближе к сгибу колена. Он сам попросил замену.
На 60-й минуте Бензема был заменен на Родриго. Уходя с поля, Карим качал головой.
Это бред сумасшедшего, но именно такое вытворяет этот вечно экономящий где не надо современный Мадрид. И это дико раздражает.
Всякая пучеглазая шваль просит игроков на каждую позицию даже там, где нет недокомплекта, и залезая в итоге по уши в рычаги, но таки получает их. Итог +5 в первом круге. Кто-то же имея уйму денег жмотится и надеется, что его дырявый полупенсионный переломанный состав должен что-то вытянуть на всех фронтах. Ну типа, а почему бы и нет? А пока можно купить кого-нибудь из бразильских яслей на 2035-й год, проблем же нет с текущим составом. Там же Бензема есть, 100-летняя полузащита после дебильного ЧМ мертвая, переломанная оборона с Камавингой слева, левоногим Начо справа, и вот это вот всё - зачем трансферы? Все отлично же.
Мем клуб