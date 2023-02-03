получил травму в матче Ла Лиги против «Валенсии» (2:0).

Форвард « » получил повреждение после удара по воротам по ходу второго тайма.

Француз держался за заднюю часть ноги, ближе к сгибу колена. Он сам попросил замену.

На 60-й минуте Бензема был заменен на Родриго. Уходя с поля, Карим качал головой.