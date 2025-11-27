«##### «Зенит». ##### ваш Питер» скандировали фанаты «Динамо» спустя несколько секунд после минуты молчания в память о Симоняне
Фанаты «Динамо» оскорбляли «Зенит» на матче Кубка.
Ультрас «Динамо» использовали оскорбительную кричалку про «Зенит» перед домашней игрой 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Телеграм-канал Ultras Action опубликовал видео, на котором сектор активных фанатов «Динамо» скандирует «##### «Зенит». ##### ваш Питер».
Подчеркивается, что оскорбления начали раздаваться «буквально через пять секунд» после минуты молчания в память о Никите Симоняне.
Болельщики гостей, как утверждается, почтили память Симоняна пятью минутами тишины. Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» скончался на 100-м году жизни 23 ноября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ultras Action
