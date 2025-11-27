«##### «Зенит». ##### ваш Питер» скандировали фанаты «Динамо» спустя несколько секунд после минуты молчания в память о Симоняне

Фанаты «Динамо» оскорбляли «Зенит» на матче Кубка.

Ультрас «Динамо» использовали оскорбительную кричалку про «Зенит » перед домашней игрой 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Телеграм-канал Ultras Action опубликовал видео, на котором сектор активных фанатов «Динамо » скандирует «##### «Зенит». ##### ваш Питер».

Подчеркивается, что оскорбления начали раздаваться «буквально через пять секунд» после минуты молчания в память о Никите Симоняне .

Болельщики гостей, как утверждается, почтили память Симоняна пятью минутами тишины. Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака » скончался на 100-м году жизни 23 ноября.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.