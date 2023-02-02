Мичков получил два удаления подряд, одно – за оскорбление судей и неспортивное поведение. «Витязь» оба раза реализовал большинство
Матвей Мичков был два раза подряд удален в матче с «Витязем».
На 6-й минуте первого периода форвард «Сочи» получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Большинство реализовал нападающий «Витязя» Скотт Уилсон.
Затем Мичкова еще раз наказали двумя минутами штрафа за неспортивное поведение и оскорбление судей. В этом случае большинство реализовал Дмитрий Кугрышев.
В этом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Мичков провел за «Сочи» 15 матчей, забросил пять шайб и отдал три ассиста при показателе полезности «-4».
2 комментария