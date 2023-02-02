Мичков получил два удаления подряд, одно – за оскорбление судей и неспортивное поведение. «Витязь» оба раза реализовал большинство

Теги Витязь КХЛ Дмитрий Кугрышев Сочи Скотт Уилсон Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков был два раза подряд удален в матче с «Витязем».

На 6-й минуте первого периода форвард «Сочи» получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Большинство реализовал нападающий «Витязя» Скотт Уилсон.

Затем Мичкова еще раз наказали двумя минутами штрафа за неспортивное поведение и оскорбление судей. В этом случае большинство реализовал Дмитрий Кугрышев.

В этом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Мичков провел за «Сочи» 15 матчей, забросил пять шайб и отдал три ассиста при показателе полезности «-4».

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2 комментария

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Иван Буренков
Нужно уметь держать себя в руках, а то в Сочи так и останется!
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HockeyMan
Играет парень конечно талантливо, но не в его возрасте что то бубнить на судей, тем более за справедливое удаление
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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