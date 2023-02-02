Мичков получил два удаления подряд, одно – за оскорбление судей и неспортивное поведение. «Витязь» оба раза реализовал большинство

был два раза подряд удален в матче с « ».

На 6-й минуте первого периода форвард «Сочи» получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Большинство реализовал нападающий «Витязя» .

Затем Мичкова еще раз наказали двумя минутами штрафа за неспортивное поведение и оскорбление судей. В этом случае большинство реализовал .

В этом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Мичков провел за « » 15 матчей, забросил пять шайб и отдал три ассиста при показателе полезности «-4».