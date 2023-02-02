Мбаппе – главный претендент на звание капитана сборной Франции

Теги ПСЖ Карим Бензема Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Стив Манданда Уго Льорис Оливье Жиру Рафаэль Варан Килиан Мбаппе Футбол

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать капитаном сборной Франции.

По информации Get French Football News, 24-летний игрок – ведущий кандидат на получение капитанской повязки после ухода Уго Льориса из сборной.

Стив Манданда и Карим Бензема были потенциальными кандидатами на роль капитана, но оба завершили международную карьеру.

Еще один потенциальный кандидат на повязку, Рафаэль Варан, сегодня объявил о завершении карьеры в сборной. Ожидается, что об этом может объявить и форвард «Милана» Оливье Жиру.

Уход опытных футболистов делает Мбаппе главным претендентом на капитанство в сборной.

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14 комментариев

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Burel
Ответ rigobersong
Странно, что глоры риала так за Мбаппе стали топить:)) Летом вместе с Погба, за шаманами тут бегали:)) Вот умеют же люди на ходу переобуваться:))
до ЧМ: "как халасо, сто этат токсичный любитель трансформеров не пересёл в нас велисяйсий каралевский клуб"
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За Валенсию с 1999
Капитаном сборной Африки должен быть негр. Логично
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rigobersong
Странно, что глоры риала так за Мбаппе стали топить:)) Летом вместе с Погба, за шаманами тут бегали:)) Вот умеют же люди на ходу переобуваться:))
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sayemlo
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
зачем ты так с Мбаппе? ты должен молится ведь он тащер псж. Успехи псж зависит от него. он является лидером команды. забыл как он в прошлом сезоне тащил псж и меси? делал все, чтобы меси как-то заработал голевое действие.
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kassi kill
Ответ luarr
Почему не Гризманн... или тот же Льорис
Льорис закончил карьеру в сборной
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kassi kill
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
так вариантов особе нет. только мбаппе и грязи. главное, что он не будет уходить из сборной в тяжёлый момент для команды и ждать, когда тебя все пожалеют и будут просить, чтоб вернулся 🇦🇷🤣🤣 и не будет просить проводить Евро каждый год как Копу
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luarr
Почему не Гризманн... или тот же Льорис
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Назар Игорь
Хорошая традиция в Зените, капитанит тот кто провëл больше матчей за команду. В сборной Франции долгожитель Стив Манданда. 20 лет в сборной, более 50 матчей за главную команду страны.
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Scouser
А Погба не может быть? Когда ему доверяют это лучший бокс-ту-бокс
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corazón blanco
Ответ Sevuska
Капитан Очевидность . А кто же ещё если не их лучший игрок и талисман !?
Ну было три кандидата, один сегодня объявил о завершении карьеры в сборной. Остался Килиан и Гризманн. Так что есть у него ещё номинальный конкурент)
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Фанат Лионеля Месси
В принципе логично,хотя я бы ещё рассмотрел Гризманна
+8
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fellx
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Может. Может уйти из сборной, плакать, что бы его попросили назад, дали ему ЧМ, и снова стать капитаном
+4
-4
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Sevuska
Капитан Очевидность .
А кто же ещё если не их лучший игрок и талисман !?
+4
-3
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Rakhim02
Вот и время черепашки настало. Заслуженно после финала .
+13
-1
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Барсик Юрана
Комментарий удален
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