Мбаппе – главный претендент на звание капитана сборной Франции

Форвард « » может стать капитаном сборной Франции.

По информации Get French Football News, 24-летний игрок – ведущий кандидат на получение капитанской повязки после ухода из сборной.

Стив Манданда и были потенциальными кандидатами на роль капитана, но оба завершили международную карьеру.

Еще один потенциальный кандидат на повязку, , сегодня объявил о завершении карьеры в сборной. Ожидается, что об этом может объявить и форвард «Милана» Оливье Жиру.

Уход опытных футболистов делает Мбаппе главным претендентом на капитанство в сборной.