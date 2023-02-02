Мбаппе – главный претендент на звание капитана сборной Франции
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать капитаном сборной Франции.
По информации Get French Football News, 24-летний игрок – ведущий кандидат на получение капитанской повязки после ухода Уго Льориса из сборной.
Стив Манданда и Карим Бензема были потенциальными кандидатами на роль капитана, но оба завершили международную карьеру.
Еще один потенциальный кандидат на повязку, Рафаэль Варан, сегодня объявил о завершении карьеры в сборной. Ожидается, что об этом может объявить и форвард «Милана» Оливье Жиру.
Уход опытных футболистов делает Мбаппе главным претендентом на капитанство в сборной.
А кто же ещё если не их лучший игрок и талисман !?