Светлана Журова: «Думаю, вскоре МОК потребует от россиян осуждения СВО. Я не удивлюсь, если они захотят сделать из этого пропагандистскую историю»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика ТАСС Коньки/шорт-трек

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к международным соревнованиям. 

«То, что нас не собираются сразу пускать на Олимпиаду, было понятно, не надо питать себя иллюзиями, у нас многие думали, что будет флаг и гимн.

МОК сейчас делает свои заявления, находясь под огромным давлением, они нас заманивают, говорят, что готовы вернуть россиян, но при определенных условиях.

Я думаю, что вскоре они потребуют от россиян осуждения СВО, чтобы участвовать в Азиатских играх.

Я не удивлюсь, если они захотят это сделать публично, транслировать по всем каналам и сделать из этого пропагандистскую историю», – сказала Журова.

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12 комментариев

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Maxximus
Говорящая голова без ума
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Санитар-волк
Ответ Антон
Эта Журова - для чего она вообще? Что она делает? Какая польза от неё? Говорит ртом?
Голосует не думая.
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Джон Мщузавсех
Они уже попросили ресурсы бесплатно поставлять, но пока уговорили только xoxлoв.
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Антон
Эта Журова - для чего она вообще? Что она делает? Какая польза от неё? Говорит ртом?
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expertmer2020
Подобные заявления говорят, что наши не знают, как относиться к поездке спортсменов на ОИ.

Всем спокойно, наша пропаганда разрулит что угодно.
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IrbIS
и правильно сделают, героев - страна должна знать в лицо
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Аркус
О, Журова поняла почему нас не допускают на ОИ!
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bengalsckyzh
Пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью. Чемпионка мира по спринтерскому многоборью и на дистанции 500 метров. Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров. Член спортивного общества «Динамо». В 1995-м она работала в должности младшего инспектора отдела режима и охраны в следственном изоляторе № 4 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Далее была переведена в Управление по Конвоированию. Подполковник внутренней службы.
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Arty K.
Светке больше не наливаем
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Пользователь Имени
Ну и зачем сейчас высказывать негативные предположения, если ничего ещё не сформулировали? При таких вводных спортсменам проще будет сменить гражданство, а карт-бланш на такое выпишут за здрасти
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Bartez1986
потребуют осуждения, чтобы участвовать в играх? чо?
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Hardy
глупышка, с этого они вообще-то начинали тему, в итоге как раз пришли к тому, что достаточно просто не поддерживать.
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