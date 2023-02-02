Светлана Журова: «Думаю, вскоре МОК потребует от россиян осуждения СВО. Я не удивлюсь, если они захотят сделать из этого пропагандистскую историю»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к международным соревнованиям.

«То, что нас не собираются сразу пускать на Олимпиаду, было понятно, не надо питать себя иллюзиями, у нас многие думали, что будет флаг и гимн.

сейчас делает свои заявления, находясь под огромным давлением, они нас заманивают, говорят, что готовы вернуть россиян, но при определенных условиях.

Я думаю, что вскоре они потребуют от россиян осуждения СВО, чтобы участвовать в Азиатских играх.

Я не удивлюсь, если они захотят это сделать публично, транслировать по всем каналам и сделать из этого пропагандистскую историю», – сказала Журова.

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