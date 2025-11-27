Сутормина отправили в больницу после рассечения ноги от попадания шипом на разминке перед игрой «Крыльев» с «КАМАЗом» в Кубке
Алексею Сутормину рассекли ногу на разминке перед игрой .
Полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Сутормин был отправлен в больницу после рассечения ноги, полученного на разминке перед матчем первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «КАМАЗа» (1:1, 4:2 по пенальти), сообщает «Матч ТВ».
Футболист должен был выйти в стартовом составе, но из‑за повреждения вместо него на поле появился Николай Рассказов.
Отмечается, что у Сутормина колотая рана ноги после попадания шипом. Рану зашьют, и после он присоединится к команде.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости