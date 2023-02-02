Пресс-секретарь Белого дома: «Использование флагов и гимнов России и Беларуси на международных соревнованиях должно быть запрещено»

США выступают за сохранение запрета на флаги, гербы и гимны России и Беларуси на международных соревнованиях.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В случаях, когда спортивные организации и организаторы спортивных мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет, решают допустить к участию атлетов из России и Беларуси, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российского или белорусского государств.

Использование официальных государственных флагов России и Беларуси, эмблем и гимнов должно быть также запрещено», – заявила Жан-Пьер.

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