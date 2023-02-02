Пресс-секретарь Белого дома: «Использование флагов и гимнов России и Беларуси на международных соревнованиях должно быть запрещено»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Р-Спорт Биатлон

США выступают за сохранение запрета на флаги, гербы и гимны России и Беларуси на международных соревнованиях.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В случаях, когда спортивные организации и организаторы спортивных мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет, решают допустить к участию атлетов из России и Беларуси, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российского или белорусского государств.

Использование официальных государственных флагов России и Беларуси, эмблем и гимнов должно быть также запрещено», – заявила Жан-Пьер.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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78 комментариев

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nnn4404
Ответ Lilia Sadykova
За эскалацию конфликта на Украине и отправку вооружения из которого бомбят мирных в Донецке считаю, что символика США должна быть запрещена
да от вас мы защищаемся, очнись
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murzzzzzilka
Ответ nnn4404
так это же и вы там промутили эту дичь
Я думала, даже самые отбитые не отрицают этого преступления, совершенного киевским нацистским режимом…. Ошиблась.
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Silent2006
Ответ мс-мешок
сюда можно добавить : Ирак, Ливию, Сирию
Югославию еще не забудьте, а то ж нам плетут про беспрецедентный конфликт в Европе.
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Silent2006
Ответ мс-мешок
сюда можно добавить : Ирак, Ливию, Сирию
Югославию еще не забудьте, а то ж нам плетут про беспрецедентный конфликт в Европе.
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a2wai
Странно, что за вторжения в Афганистан и Ирак, бомбардировки Белграда и прочие военные преступления, символику США никто на международных турнирах не банил.

Впрочем, вы не понимаете, это другое.
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Алиса80
Сфигали?
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murzzzzzilka
Ответ Iuasamotu
Одесса - дружелюбный, интернациональный город. Может там, когда-нибудь и летняя Олимпиада пройдёт.
Расскажи это тем, кого там сожгли
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kvint(ksk)
Ответ Arty K.
А свой флаг после двадцатилетнего конфликта в Афганистане запретить не хотите?
Тут проблема знаешь в чем? В том что путин и Россия поддержали ввод войск в Афганистан в 2001 году. Более того, Россия на своей территории разместила базу НАТО в Ульяновске . Более того, с одобрения России ,американцы разместили военную базу в Киргизии . Все для удобства логистики . И знаешь кто против был ?! Франция и Германия . Знаменитая американская формула начала 21 века: «Францию наказать, Германию простить, Россиюпоощрить» Вообще ,в начале века путин активно обхаживал президента , прямо лебезил . Но в методичке это ведь не напишут , да? А своих мозгов , хотя бы Гугл воспользоваться нет)))
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And-Rover
Ответ tyuiop tyuiop
не участвующие, а развязавшие
В Ираке США не участвовали? В Сербии?
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Спортивный лис
Ответ тоторо
и переимновать олимпийские игры в всемирные игры имени белога дома
Весьма нетолерантно с вашей стороны
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tyuiop tyuiop
Ответ Remeslo Wood
Ливия,Сирия ..что ж запрещен был флаг сша?
ну так Россию тоже не запрещали за бойню в Сирии
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tyuiop tyuiop
Ответ And-Rover
Не вопрос. Все страны, участвующие в войнах с 1945 года, должны минимум один раз быть без символики какой-либо на Олимпиаде. Будет справедливо.
не участвующие, а развязавшие
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Lilia Sadykova
За эскалацию конфликта на Украине и отправку вооружения из которого бомбят мирных в Донецке считаю, что символика США должна быть запрещена
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Василий Иванов
Ответ sprmn
Ну сейчас все маски сброшены, цель правящих элит запада выстроить мировую технократическую систему управления и об этом они говорят открыто.
Скорее правящая нынче левацкая тусовка в штатах, табаки из ЕС не в счет!
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Вадим flanec
Теперь уж точно все сомнения отпали, кто руководит МОК. Это Вашингтонский обком. Дело осталось за малым, зиц-председатель МОК Бах, должен повторить эту фразу.
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tyuiop tyuiop
Ответ Iuasamotu
Одесса - дружелюбный, интернациональный город. Может там, когда-нибудь и летняя Олимпиада пройдёт.
но без России
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Iuasamotu
Ответ Месси из Сибири
если Украина уберётся из города, ему это пойдёт только на пользу
Как это Украина может убраться из Украины?
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nnn4404
Ответ Валерий Петров
Погибшие были украинцами. Учи матчасть
так а я что говорю, вы же этот проект реализовали
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Валерий Петров
Ответ nnn4404
так это же и вы там промутили эту дичь
Погибшие были украинцами. Учи матчасть
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RWMen
Хер вам, а не отмена России!
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murzzzzzilka
Ответ Iuasamotu
Мне кажется, что раньше он был немного худее)
Тебе кажется.
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Nikita Skorodumov
Так вы гимн России и СССР путаете, вам вообще поку ю на это
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Alexander Prokofyev
Карин Жан Пьер: если бы я выступала на Олимпийских играх, то гордо несла бы знамя радужных цветов
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Iuasamotu
Ответ murzzzzzilka
Зайчик, ты прекрасно знаешь, что мой ник здесь такой уже больше 10-ти лет:)
Мне кажется, что раньше он был немного худее)
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nnn4404
Ответ Месси из Сибири
кто мы? И какую дичь?
Загитова в Ивано-Франковске
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