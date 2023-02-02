Олимпийский комитет США о допуске россиян: «Призвали МОК изучить возможность сохранения санкций и гарантии допуска только нейтральных и чистых спортсменов»

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК США Париж-2024 Джин Сайкс Легкая атлетика

Новый руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал стремление Международного олимпийского комитета (МОК) изучить возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Игры-2024 в нейтральном статусе.

«Выслушав многих спортсменов в США, мы понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира – но только при условии обеспечения безопасности и честного соперничества.

Поэтому мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который оставит в силе существующие санкции и гарантирует, что к соревнованиям допустят только нейтральных и чистых спортсменов. Этот процесс потребует тщательного контроля и дополнительных усилий, чтобы заслужить доверие нашего сообщества.

Если условия нейтралитета и безопасности, чистого и честного соперничества будут соблюдены, мы верим, что восторжествует дух Олимпийских и Паралимпийских игр. Это по-прежнему будет в центре нашего внимания», – сказал  Сайкс.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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27 комментариев

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Iuasamotu
Ответ Sutekh Hexen
Тогда мы человек 10 от силы будем наблюдать.
Вот пусть десять спартаковцев и едут)
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Viks
Ответ Atsuktuvas
Правильно! Белый флаг стоит поднимать только ради всей страны.
Правильно, власть должна действовать в интересах страны, то есть большинства населения, а не в интересах группы лиц..
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мистер бин
А как они будут выкручиваться с условной Степановой, под нейтральным флагом, чистая, но при этом боевая единица родной партии и государства.
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efremovms@gmail.com
Без "чистых" ,конечно же, нельзя было сформулировать.
Нейтральных это как?Без роду без племени?Или толи баба,толь мужик-типа того,что на четвереньках по льду недавно ползала?
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Дима Ермаков
Морковка в действии. 😃😆😂 дальше выходят англичане: надо допустить правильных русских, а потом выходят немцы, поляки и прочая вымиратина и говорит: никаких русских. МОК: нууу, много против, значит русских не допускаем. Англосаксы чистые и прекрасные, русских нет, БИНГО!
+2
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Atsuktuvas
Ответ Viks
Короче, шанс попасть на олимпиаду будет у пяти человек, но заставят унизится и спортсменов и государство по полной программе. А оно государству надо? Поднимать белый флаг ради пяти человек?
Правильно! Белый флаг стоит поднимать только ради всей страны.
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Ahmed Demha
Ответ АГОШКИН Алексей
Хозяева,а что нашим мешало быть там хозяевами,а не воевать?
они потому и хозяева, что никому не приходило в голову отстранять американцев за Ирак-2003, а тут в десятки меньше жертв, а наказание вон какое несоизмеримое
+1
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vs1804
Ответ АГОШКИН Алексей
Это сейчас у нас применяется не путайте.
Это сейчас у нас применяется не путайте.

У Вас-это, где?
+5
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dimitrii36
как же без них, попробуй у матрасов флаг отнять
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SurrealTaki
Олимпийский дух испустил дух уже, вернуть его будет очень трудно
+3
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Viks
Белый флаг ради пяти допущенных - это признание справедливости и законности всех санкций против российских граждан, а не только в спорте.
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Sutekh Hexen
Ответ Iuasamotu
И чтобы не было никаких допингистов, пропагандистов, служащих росгвардии и уж тем более росармии.
Тогда мы человек 10 от силы будем наблюдать.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Pertinax Gandi
Хозяева высказались.
Хозяева,а что нашим мешало быть там хозяевами,а не воевать?
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Iuasamotu
И чтобы не было никаких допингистов, пропагандистов, служащих росгвардии и уж тем более росармии.
+2
-9
-7
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АГОШКИН Алексей
Ответ vs1804
По примеру предков нынешнего Президента МОК, организовать небольшие пункты фильтрации, где можно было бы проверять русских спортсменов на лояльность. И если, есть сомнения, то отправлять перевоспитание в места, где "Труд освобождает".
Это сейчас у нас применяется не путайте.
+1
-5
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Кавабунга Шреддоголовый
Только пожалуйста американские спортсмены пусть тоже будут чистыми, понятного гендера и нейтральными с политической точки зрения, ок?
+9
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Андрей Балабаев
Пожалуйста от сша тоже только чистых спортсменов, а не всяких гэтлинов
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Konstantin Zagainov
Вопрос в том, что подразумевается под нейтралитетом. 100% по этому пункту политические требования к спортсменам будут.
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Viks
Короче, шанс попасть на олимпиаду будет у пяти человек, но заставят унизится и спортсменов и государство по полной программе. А оно государству надо? Поднимать белый флаг ради пяти человек?
+2
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Mt09
это многоходов-очка от Кремля: вот они уже ползут на коленях, но мы не согласные)
+8
-2
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vs1804
По примеру предков нынешнего Президента МОК, организовать небольшие пункты фильтрации, где можно было бы проверять русских спортсменов на лояльность. И если, есть сомнения, то отправлять перевоспитание в места, где "Труд освобождает".
+4
-5
-1
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Lol Ko
Ещё надо какой-то комитет создать, чтобы тщательно фильтрацию спортсменов проводить и чистоту проверять. А Россия за это пусть платит. Высказались они.
+6
0
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Российский пользователь
Америку не открыли, это и так было понятно, теперь все остальные типо ОК других стран будут на этот призыв оринтироваться
+2
0
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Pertinax Gandi
Хозяева высказались.
+3
-4
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Ебздрогыч
Ну и трансгендеров побольше, добавили в конце
+5
-5
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