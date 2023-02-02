Олимпийский комитет США о допуске россиян: «Призвали МОК изучить возможность сохранения санкций и гарантии допуска только нейтральных и чистых спортсменов»

Новый руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал стремление Международного олимпийского комитета (МОК) изучить возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Игры-2024 в нейтральном статусе.

«Выслушав многих спортсменов в США, мы понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира – но только при условии обеспечения безопасности и честного соперничества.

Поэтому мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который оставит в силе существующие санкции и гарантирует, что к соревнованиям допустят только нейтральных и чистых спортсменов. Этот процесс потребует тщательного контроля и дополнительных усилий, чтобы заслужить доверие нашего сообщества.

Если условия нейтралитета и безопасности, чистого и честного соперничества будут соблюдены, мы верим, что восторжествует дух Олимпийских и Паралимпийских игр. Это по-прежнему будет в центре нашего внимания», – сказал Сайкс.

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